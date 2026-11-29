Le marché de la place des Lices, vous connaissez. En revanche, ce que vous connaissez moins, ce n’est autre que la descente aux enfers d’un prêtre. Mathurin Trullier avait 34 ans quand il a péri sur le bûcher le 19 janvier 1643. On racontait que cet homme originaire du pays fougerais aurait été capable de déclencher des orages, de faire pousser des fruits en plein hiver et même de voler ! Malheureusement, derrière ces « on dit » extraordinaire, se cache une terrible tragédie judiciaire.

Un prêtre à la recherche de la pierre philosophale

Tout commence à une cinquantaine de kilomètres de Rennes, à Fougères. Dans la première moitié du XVIIe siècle, Mathurin Trullier exerce les fonctions de chapelain à l’église Saint-Sulpice. Le hic, c’est qu’en dehors de ses occupations religieuses, Mathurin a une passion dangereuse : l’alchimie. Il s’agissait de l’ancêtre de la chimie moderne. Cette discipline mêle observations de la nature, expérimentations sur la matière, philosophie et croyances spirituelles. Vous vous en doutez, les ambitions des alchimistes étaient de découvrir une certaine « pierre philosophale ». On racontait que cette pierre pouvait transformer les métaux ordinaires en or, ou de guérir toutes les maladies. À cette époque, pratiquer l’alchimie ne signifie pas nécessairement être considéré comme un sorcier. Mais lorsque les expériences s’accompagnent de pratiques occultes, la frontière devient dangereuse

Coup dur pour notre cher Mathurin Trullie : avec lui, les histoires extraordinaires se multiplient. Le prêtre aurait un jour offert à ses invités des cerises fraîchement cueillies aux alentours de Noël. Il provoquerait des orages, ou il aurait été vu en train de voler dans les airs entre Fougères et Rennes en seulement trois minutes. Sa réputation surnaturelle n’a fait que croître.

La peste et la peur du diable en Bretagne

Vers 1635, une épidémie de peste frappe Fougères. Si nous savons aujourd’hui que cette maladie est provoquée par une bactérie, les connaissances médicales du XVIIe siècle ne permettent pas encore d’en comprendre les mécanismes de transmission. Des hommes, surnommés les éventeurs, sont chargés d’aérer les habitations pour tenter d’assainir l’atmosphère. Parmi eux figure un certain Isaac Marais, dont le destin va bientôt rejoindre celui de Mathurin Trullier. Soupçonné d’avoir employé des pratiques magiques dans le traitement de la peste, décidément il ne fallait pas être quelqu’un d’intelligent à cette époque, il fait l’objet d’une procédure judiciaire et se voit condamné à mort le 7 août 1642. Bien sûr, il fait appel de cette décision. L’enquête finit par atteindre le chapelain de Saint-Sulpice. Le 25 septembre 1642, la justice ordonne son arrestation. Dans son cabinet, les enquêteurs découvrent des documents portant des inscriptions mystérieuses, interprétées comme des formules permettant d’invoquer des démons. L’affaire est alors examinée par le Parlement de Bretagne.

Le 7 janvier 1643, les autorités demandent même à des praticiens d’examiner le corps des accusés à la recherche d’une prétendue marque du diable. Selon les croyances de l’époque, Satan pouvait laisser une empreinte physique sur les personnes ayant conclu un pacte avec lui. La tradition rapporte également une étrange anecdote : un horoscope aurait annoncé à Mathurin Trullier que sa mort serait provoquée par un âne. Et il s’avère que le magistrat associé à son arrestation aurait porté le nom de « Lasne » ! Malheureusement, cette coïncidence n’a pas porté bonheur à notre Mathurin…

La place des Lices : au bûcher

Le 19 janvier 1643, Mathurin Trullier est condamné. Le prêtre est reconnu coupable de lèse-majesté divine pour des pratiques considérées comme magiques. Cette qualification juridique désigne une offense commise envers Dieu. Dans une société où l’ordre religieux et l’ordre politique sont liés, elle constitue une accusation extrêmement grave. Avant son exécution, l’ecclésiastique est soumis à la torture judiciaire afin que les magistrats obtiennent les noms d’autres personnes qui pratiqueraient la magie. Il doit également accomplir une amende honorable devant la cathédrale Saint-Pierre. Cette cérémonie publique, au cours de laquelle le condamné doit reconnaître ses fautes et demander pardon, fait alors partie de certaines peines criminelles.

Mathurin Trullier est ensuite conduit jusqu’à la place des Lices, où il meurt sur le bûcher. Isaac Marais sera, quant à lui, condamné à la pendaison : nous aussi, on aurait préféré cette mort. Notez d’ailleurs que la place des Lices était littéralement un lieu de châtiment public. L’emplacement de son ancien gibet correspond aujourd’hui à celui de l’horloge, dans le haut de la place. Plus étonnant encore, le marché des Lices existait déjà à l’époque de cette affaire, puisqu’il remonte à 1622 ! Pendant longtemps, les activités commerçantes et les manifestations publiques du pouvoir judiciaire y ont coexisté.

Nous vivons désormais quatre siècles après l’exécution du prêtre. Son histoire fait partie du folklore régional, mais nous regrettons que son savoir ait été réduit en fumé.

Voir cette publication sur Instagram 🔥 Le 19 janvier 1643, un homme est brûlé vif sur la place des Lices, à Rennes. Son nom : Mathurin Trullier, dit de La Poussinière, un ecclésiastique de 34 ans accusé de sorcellerie ! Derrière cette terrible condamnation se cache une affaire où les expériences scientifiques se mêlent aux rumeurs les …

Photo à la une : Place des Lices sous le soleil au centre de Rennes © AdobeStock LUMA