À seulement 25 min de train de Copenhague, une imposante cathédrale en briques rouges renferme un trésor insoupçonné : les tombeaux de dizaines de souverains danois ! Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce monument spectaculaire nous a véritablement émerveillés, et mérite largement qu’on lui consacre quelques heures lors d’un séjour à Copenhague.

Une impressionnante cathédrale de briques rouges classée à l’UNESCO

Difficile de manquer la cathédrale de Roskilde, avec ses deux immenses flèches qui dominent la ville ! Dès notre arrivée, nous avons été impressionnés par cet édifice monumental, dont les façades de briques rouges méritent qu’on prenne le temps d’en faire le tour. Et pour cause : construite aux XIIe et XIIIe siècles, il s’agit de la première cathédrale gothique de Scandinavie bâtie en brique, une prouesse architecturale qui a largement influencé les constructions religieuses d’Europe du Nord. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1995, elle est aujourd’hui considérée comme l’un des monuments religieux les plus importants du Danemark. Mais derrière ses murs se cache surtout une histoire royale absolument fascinante !

Car la cathédrale de Roskilde est aussi la grande nécropole de la monarchie danoise. Depuis le XVe siècle, les souverains du royaume y sont traditionnellement inhumés, et près de 40 rois et reines y reposent aujourd’hui. Une particularité qui explique la présence de nombreuses chapelles funéraires, ajoutées au fil des siècles et témoignant de styles architecturaux très différents. Avant d’entrer, ne manquez pas non plus un autre monument situé juste à côté : Roskilde Palæ, l’ancien palais royal, édifié au XVIIIe siècle. Avec ses façades entièrement jaunes, ses arcades et sa grande cour intérieure, cet ensemble baroque offre un contraste saisissant avec la cathédrale. Nous avons beaucoup aimé nous y promener et y faire quelques photos !

Une nef majestueuse, un orgue exceptionnel et des tombeaux royaux spectaculaires

Mais c’est en poussant les portes de la cathédrale que nous avons véritablement été saisis par la beauté du lieu. L’immense nef, particulièrement lumineuse, offre une perspective absolument superbe, avec ses hautes voûtes claires, ses colonnes et ses lignes élancées qui accentuent encore l’impression de grandeur.

Et impossible de manquer le magnifique orgue qui domine l’un des côtés de l’édifice ! Baptisé orgue Raphaëlis, cet instrument historique possède des éléments remontant au XVIe siècle. Transformé au fil des époques, il conserve notamment des tuyaux et des décors Renaissance et baroques, et compte parmi les orgues historiques les plus remarquables au monde. Il est d’ailleurs toujours utilisé aujourd’hui pour les offices et les concerts !

Autre merveille à ne surtout pas manquer : le spectaculaire retable doré qui domine le maître-autel ! Réalisé à Anvers vers 1560, ce chef-d’œuvre de la Renaissance est entièrement sculpté dans du bois de chêne, avec une multitude de scènes en relief racontant la vie du Christ, de sa naissance à sa résurrection. On pourrait passer de longues minutes à admirer la finesse de ses personnages et de ses décors, tant les détails sont nombreux !

Mais ce qui rend cette cathédrale si singulière, ce sont évidemment ses incroyables tombeaux royaux, que l’on découvre en parcourant les différentes chapelles. Certains sont de véritables œuvres d’art, avec leurs sculptures monumentales, leurs gisants, leurs colonnes et leurs ornements d’une finesse extraordinaire. Nous avons particulièrement été émerveillés par la chapelle des Rois mages, qui abrite notamment deux gigantesques monuments funéraires Renaissance dédiés aux rois Christian III et Frédéric II. Réalisés en marbre sombre et en albâtre, ils prennent presque la forme de petits temples, avec des statues, des colonnes et une multitude de détails sculptés. Sur le tombeau de Christian III, le souverain apparaît même deux fois : allongé en armure, puis agenouillé en prière au sommet du monument ! Sa femme, la reine Dorothée, repose également dans cette chapelle. Et ce n’est qu’un exemple parmi les trésors que renferme la cathédrale : chaque espace réserve de nouvelles surprises et permet de traverser plusieurs siècles d’histoire.

Des galeries aux cryptes, une cathédrale pleine de surprises

Autre particularité que nous avons beaucoup appréciée : la cathédrale de Roskilde ne se découvre pas uniquement depuis le rez-de-chaussée ! On peut également emprunter des escaliers pour accéder à une galerie supérieure, d’où l’on profite de nouvelles perspectives sur l’architecture, les voûtes et les différents espaces du monument. C’est assez rare de pouvoir ainsi observer une cathédrale sous plusieurs angles, et nous avons adoré prendre de la hauteur pour admirer des détails que nous n’aurions pas remarqués depuis le sol. Le parcours invite aussi à explorer des chapelles, des espaces plus confidentiels et des cryptes, transformant la visite en une véritable découverte de l’édifice, bien au-delà de sa seule nef.

À l’étage, ne manquez pas non plus le musée de la cathédrale, installé dans une ancienne salle située au-dessus de la chapelle des Rois mages. On y découvre différents objets et témoignages de l’histoire du lieu, dont une reproduction de la robe dorée de la reine Marguerite Ire, qui régna sur les royaumes scandinaves à la fin du XIVe siècle. Une curiosité amusante se cache également dans la galerie : l’empreinte d’une patte de chien, laissée dans une brique encore fraîche au Moyen Âge ! De quoi rappeler que ce monument grandiose est aussi constitué d’une multitude de petites histoires. Prévoyez facilement une à deux heures pour en profiter pleinement : entre les tombeaux sculptés, les différentes chapelles, les galeries et le musée, nous n’avons pas vu le temps passer. Et si vous aimez les monuments historiques, nous vous recommandons également notre visite du château d’Hamlet à Helsingør, une autre magnifique excursion depuis Copenhague que nous avons eu la chance de faire pendant notre séjour !

Tout savoir avant de visiter la cathédrale de Roskilde

Comment rejoindre la cathédrale de Roskilde depuis Copenhague ?

C’est très simple ! Des trains directs relient la gare centrale de Copenhague (København H) à Roskilde en environ 25 minutes. Comptez ensuite une dizaine à une quinzaine de minutes de marche pour rejoindre la cathédrale, située au cœur de la ville.

La cathédrale de Roskilde est-elle incluse dans la Copenhagen Card ?

Oui ! Avec la Copenhagen Card DISCOVER, l’entrée à la cathédrale, comprenant les chapelles royales, les tombeaux, la galerie et le musée, est incluse. Le trajet en train depuis Copenhague est également couvert par la carte, à condition qu’elle soit active pendant le voyage.

Combien de temps faut-il pour visiter la cathédrale de Roskilde ?

Nous vous conseillons de prévoir au moins une heure et demie à deux heures pour découvrir tranquillement les différentes parties du monument. Avec le trajet depuis Copenhague et un petit détour par le palais royal voisin, cette visite se prête parfaitement à une excursion d’une demi-journée.

Informations pratiques

Cathédrale de Roskilde (Roskilde Domkirke)

Adresse : Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde, Danemark

Accès : train direct depuis København H, environ 25 minutes, puis 10 à 15 minutes à pied

Tarif : 80 DKK par adulte ; gratuit pour les moins de 18 ans et avec la Copenhagen Card DISCOVER

Horaires : variables selon la saison et les cérémonies religieuses ; consulter le calendrier sur le site officiel.

Roskilde Palæ

Adresse : Stændertorvet / Palæstræde, 4000 Roskilde, Danemark

Accès à la cour : gratuit, généralement de 9h à 18h (jusqu’à 20h en été).

Image en Une : La majestueuse cathédrale de Roskilde, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et les façades jaunes du palais royal voisin. © AdobeStock_sushi1964

Mélina Hoffmann