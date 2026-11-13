À moins d’une heure de Copenhague, cet incroyable château nous plonge dans l’univers d’Hamlet !

À moins d’une heure de Copenhague, un immense château Renaissance semble veiller sur la mer depuis des siècles. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le château de Kronborg est aussi le décor de l’une des plus célèbres pièces de Shakespeare ! Nous sommes partis à sa découverte, et cette escapade nous a réservé bien des surprises…

Un château majestueux face aux côtes suédoises

Voilà une excursion que nous vous conseillons vivement de prévoir lors d’un séjour à Copenhague ! Depuis Carlsberg Byen, cet ancien quartier industriel devenu l’un des plus surprenants de la capitale danoise, où nous avions posé nos valises, nous avons facilement rejoint Helsingør en transports en commun. Comptez environ 45 à 50 minutes de train depuis la gare centrale de Copenhague, puis une dizaine de minutes à pied pour atteindre le château. Et le spectacle commence dès la sortie de la gare ! Au loin, l’imposante silhouette de Kronborg se détache sur la mer, avec ses tours, ses remparts et ses hautes façades de pierre. Difficile de ne pas être impressionné par ce monument qui semble tout droit sorti d’un livre d’histoire ! Prenez d’ailleurs le temps d’en faire le tour car le site offre différents points de vue sur le château et les fortifications.

Son emplacement ne doit évidemment rien au hasard. Situé à l’entrée du détroit de l’Øresund, à l’un de ses points les plus étroits, Kronborg fait face aux côtes suédoises, que l’on distingue très nettement de l’autre côté de l’eau. Dès le XVe siècle, les souverains danois profitent de cette position stratégique pour contrôler le passage des navires entre la mer du Nord et la Baltique. Pendant plus de quatre siècles, les bateaux doivent s’acquitter d’un péage pour franchir le détroit, sous la surveillance des canons de la forteresse ! Transformé en somptueux château Renaissance sous le règne de Frédéric II, entre 1574 et 1585, Kronborg connaîtra ensuite incendies, guerres et occupations. Mais c’est aussi à la littérature qu’il doit sa renommée internationale : Shakespeare y situe l’action de sa célèbre tragédie Hamlet, dans le château d’Elseneur. Une histoire fascinante, qui contribue aujourd’hui encore à l’atmosphère particulière du lieu.

Une visite ludique, des souterrains mystérieux et une vue à couper le souffle !

Une fois les portes franchies, on découvre un château qui a su rendre son histoire particulièrement vivante. Loin d’une visite figée, Kronborg propose un parcours ponctué d’installations immersives, de projections et d’espaces interactifs, qui séduisent aussi bien les adultes que les enfants. Dans l’immense salle de bal, par exemple, de la musique résonne tandis que des silhouettes semblent danser autour de nous grâce à des jeux d’ombres et de projections. Ailleurs, on peut essayer des costumes d’époque, se photographier ou même s’amuser avec des LEGO ! Une activité qui nous a évidemment rappelé notre visite de Lego House à Billund, autre étape incontournable de notre escapade au Danemark. Nous y avons d’ailleurs croisé plusieurs groupes scolaires, et on comprend facilement pourquoi le lieu se prête aussi bien à une découverte en famille. Mais au-delà des appartements royaux et de ces animations, trois expériences nous ont particulièrement marqués.

La première se trouve dans la grande cour : la chapelle du château, avec son beau décor historique, mérite absolument qu’on pousse ses portes. Nous vous conseillons ensuite de prendre un peu de hauteur en gravissant les 145 marches de la tour des Canons. L’effort est largement récompensé par un panorama magnifique sur les toits du château, la ville d’Helsingør, le port, la mer et les côtes suédoises. Notre coup de cœur de cette visite !

Enfin, gardez du temps pour ce qui a été notre plus grande surprise : les casemates souterraines ! On s’enfonce dans un véritable dédale de galeries voûtées, parfois si peu éclairées qu’il faut avancer à la lampe torche ! L’ambiance est saisissante et l’on imagine facilement la vie des soldats qui pouvaient s’y réfugier en cas de siège. Jusqu’à 350 hommes pouvaient y trouver abri avec des provisions pour six semaines ! C’est également dans ces profondeurs que repose la statue de Holger Danske, un héros légendaire qui, selon la tradition, se réveillera lorsque le Danemark sera en danger. Une exploration aussi insolite que mémorable, à ne surtout pas manquer !

Helsingør, une petite ville pleine de charme à découvrir après le château

Et surtout, ne repartez pas immédiatement après avoir visité Kronborg ! Helsingør mérite elle aussi qu’on s’y attarde, avec son joli centre historique, ses ruelles pavées, ses maisons aux façades colorées et ses trésors parfois bien cachés.

En nous promenant un peu au hasard, nous sommes tombés sur une très jolie surprise : Karmeliterklostret, l’ancien couvent des Carmes, situé sur Sct. Anna Gade. Fondé au XVe siècle, cet ensemble monastique remarquablement préservé cache derrière ses murs de briques rouges un magnifique cloître gothique. Ses galeries voûtées entourent un jardin intérieur paisible, dans une atmosphère qui contraste avec l’animation des rues voisines. Une parenthèse hors du temps que nous avons adorée et que nous vous conseillons vivement de découvrir à votre tour ! Attention toutefois, l’accès au cloître et à ses jardins peut varier selon les périodes : pensez à vérifier les possibilités de visite avant de vous y rendre.

Autre coup de cœur dans un tout autre registre : Værftets Madmarked, un immense marché de street food installé dans les anciens bâtiments des chantiers navals, à proximité du château. Et quelle bonne surprise ! Sous les hauts plafonds de cette ancienne halle industrielle, une multitude de stands proposent des spécialités du monde entier : cuisine asiatique, tacos, grillades, burgers, douceurs sucrées… Et ce qui nous a particulièrement plu, c’est la décoration absolument atypique du lieu, entre mobilier dépareillé, objets insolites, grandes tables communes et petits espaces aménagés façon salon. On a presque l’impression de se promener dans une immense brocante où l’on pourrait s’installer pour déjeuner ! Une adresse conviviale, originale et particulièrement agréable pour faire une pause après la visite de Kronborg. Entre le château, les ruelles du centre historique et ces belles découvertes, nous vous conseillons de consacrer une journée à Helsingør lors d’un séjour de quelques jours à Copenhague. Une escapade que nous avons vraiment adorée !

Comment organiser votre visite de Kronborg et Helsingør ?

Comment aller au château de Kronborg depuis Copenhague ?

Prenez un train direct depuis København H, la gare centrale de Copenhague, jusqu’à Helsingør. Le trajet dure environ 46 minutes, puis le château se rejoint en une dizaine de minutes à pied en longeant le port.

Le château de Kronborg est-il inclus dans la Copenhagen Card ?

Oui ! La Copenhagen Card DISCOVER inclut l’entrée au château ainsi que le trajet aller-retour en train depuis Copenhague, à condition que la carte soit active pendant les déplacements. Une formule particulièrement pratique si vous prévoyez plusieurs visites et excursions autour de la capitale danoise.

Combien de temps prévoir pour visiter Kronborg et Helsingør ?

Comptez au moins deux heures pour découvrir le château, et davantage si vous souhaitez profiter tranquillement des appartements, de la chapelle, des casemates et de la tour des Canons. Pour ajouter une promenade dans le centre historique et une pause au marché de street food, prévoyez idéalement les trois quarts d’une journée, voire une journée entière pour prendre votre temps.

Infos pratiques

Château de Kronborg

Adresse : Kronborg 2C, 3000 Helsingør, Danemark

Accès : train jusqu’à Helsingør, puis environ 10 minutes à pied

Tarif indicatif : 150DKK par adulte sur place (environ 20€) ou 135DKK en ligne ; entrée incluse avec la Copenhagen Card DISCOVER

Horaires : de novembre à mars, du mardi au dimanche de 10h à 16h. Horaires variables le reste de l’année, à vérifier sur le site officiel avant votre visite.

Karmeliterklostret et église Sct. Mariæ

Adresse : Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør, Danemark

Værftets Madmarked

Adresse : Ny Kronborgvej 2, 3000 Helsingør, Danemark

Horaires : variables selon la saison

Image en Une : Le château de Kronborg, célèbre pour avoir inspiré le décor d’Hamlet de Shakespeare, se dresse face aux côtes suédoises. © Adobe Stock_dudlajzov

Mélina Hoffmann