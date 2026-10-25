LEGO House : on a visité le paradis des LEGO au Danemark, et on a adoré !

Et si vous profitiez d’un séjour à Copenhague pour retomber en enfance ? À Billund, au Danemark, LEGO House est un lieu extraordinaire entièrement consacré aux célèbres petites briques colorées. Mais oubliez l’idée d’un musée traditionnel : ici, on construit, on joue, on expérimente et on peut même commander son déjeuner avec des LEGO ! On n’a absolument pas regretté d’avoir consacré une journée à cette petite escapade lors de notre séjour à Copenhague !

Un immense bâtiment en forme de LEGO, là où tout a commencé

Direction Billund, une petite ville danoise où l’histoire de LEGO a commencé en 1932, lorsque le charpentier Ole Kirk Christiansen s’est lancé dans la fabrication de jouets en bois. Quelques années plus tard, son entreprise prenait le nom de LEGO, contraction de l’expression danoise leg godt, qui signifie « joue bien ». Depuis, les petites briques colorées ont conquis le monde entier, mais la marque est toujours restée profondément attachée à sa ville d’origine. C’est donc tout naturellement à Billund qu’a ouvert LEGO House en 2017, dans un spectaculaire bâtiment imaginé par le cabinet d’architecture danois BIG.

Avec ses 21 gigantesques blocs imbriqués, ses touches de couleurs et ses neuf terrasses sur le toit accueillant des aires de jeux accessibles gratuitement, il ressemble à une immense construction LEGO ! Enfin ça, c’est vu du ciel, car le bâtiment est bien plus discret lorsqu’on s’en approche à pied. À l’intérieur, on découvre des espaces particulièrement vastes, lumineux et agréables à parcourir, organisés autour d’un impressionnant atrium. Un lieu où l’on se sent immédiatement bien et où tout a été pensé pour stimuler l’imagination et la créativité, quel que soit son âge. Et autant vous le dire : on s’est complètement laissé prendre au jeu et le temps nous a semblé filer bien trop vite !

Des milliers de briques et une multitude d’expériences créatives

LEGO House s’organise autour de quatre grandes zones colorées, chacune consacrée à une facette du jeu et de la créativité. On peut y construire des véhicules et les tester sur des circuits, programmer des robots, imaginer toutes sortes de créatures ou simplement laisser libre cours à son imagination. Nous avons particulièrement aimé les expériences interactives qui permettent de créer puis de numériser sa création pour la voir prendre vie à l’écran : concevoir un personnage en LEGO et le regarder danser sur une scène visuelle, créer son poisson et le voir ensuite évoluer dans un aquarium, ou encore composer sa minifigurine et la mettre en scène pour réaliser sa propre couverture de magazine !

Autre activité très amusante : la réalisation d’un film en stop motion dans le Story Lab. Après avoir choisi son univers, on s’installe dans un petit studio avec tout un tas de personnages et d’accessoires pour inventer des scènes que l’on photographie étape par étape. On découvre ensuite son propre court-métrage de quelques secondes, avec même nos noms au générique ! Et grâce au bracelet remis à l’entrée, on peut conserver numériquement toutes ses créations et les retrouver après la visite sur notre espace numérique personnel. Des souvenirs comme on les aime !

Pour vous donner un aperçu de toutes ces expériences, on vous emmène découvrir LEGO House en vidéo !

Voir cette publication sur Instagram Et si vous retombiez en enfance le temps d’une journée ? 😍 À Billund, au Danemark, on a découvert LEGO House, un lieu extraordinaire où l’on peut construire, jouer, créer son propre film en stop motion et même commander son déjeuner avec des briques LEGO ! 🤩

Une expérience aussi ludique que fascina…

Mais notre immense coup de cœur reste World Explorer, un espace où l’on découvre de fabuleux dioramas composés de milliers de briques. Chaque univers regorge de détails, de petites scènes amusantes et de personnages cachés que les animateurs nous invitent parfois à retrouver. Et pour rendre l’ensemble encore plus vivant, la lumière passe régulièrement du jour à la nuit, transformant complètement l’atmosphère des décors. Nous aurions pu rester des heures à contempler ces mondes miniatures fascinants !

Impossible également de manquer le spectaculaire Tree of Creativity, un arbre de 15 mètres de haut constitué de plus de six millions de briques, ou la Masterpiece Gallery, qui expose d’impressionnantes créations réalisées par des passionnés. Sans oublier la collection historique, qui retrace l’évolution de LEGO depuis ses premiers jouets en bois jusqu’aux coffrets qui ont marqué plusieurs générations. On peut même y retrouver les LEGO sortis l’année de notre naissance ! Un petit musée très riche que l’on a beaucoup apprécié aussi.

MINI CHEF, le restaurant où l’on commande avec des LEGO !

À LEGO House, même le déjeuner se transforme en jeu ! On vous recommande vivement de réserver une table chez MINI CHEF, le restaurant du lieu, dont le concept est absolument génial : à notre arrivée, on nous remet un petit sachet de briques LEGO permettant de composer notre commande. Chaque pièce correspond à un choix sur le menu : il suffit de sélectionner les briques associées à ce que l’on souhaite manger, de les assembler, puis de placer notre construction dans un dispositif qui transmet la commande en cuisine ! Et le spectacle continue avec Roberto et Roberta, deux robots qui préparent la remise de notre commande avant que nous récupérions notre repas dans une grande boîte en forme de brique LEGO !

Nous avons adoré cette expérience, d’autant que l’on s’est régalés, même si nous aurions aimé que le restaurant pousse le concept encore plus loin dans sa décoration, pourquoi pas avec du mobilier construit en LEGO ! Forcément, après des heures passées à admirer, créer et imaginer, notre inspiration était à son maximum et nos attentes élevées !

Autre joli souvenir : la découverte d’un espace où l’on peut observer la fabrication et le conditionnement des célèbres petites briques. Nous étions également ravis de compléter notre passeport LEGO avec les tampons du lieu et de récupérer sa couverture dorée exclusive. Notre seule toute petite déception ? Le LEGO Store, où nous nous attendions à découvrir davantage de produits exclusifs, introuvables ailleurs. Pas de quoi, toutefois, atténuer notre enthousiasme à l’issue de cette journée.

Nos conseils pour visiter LEGO House depuis Copenhague

Si vous séjournez à Copenhague et que vous aimez les LEGO, nous vous conseillons vraiment de prévoir cette escapade à Billund. La ville ne possédant pas de gare ferroviaire, le plus pratique est de prendre le train jusqu’à Vejle, à environ deux heures de Copenhague, puis un bus jusqu’à Billund. C’est l’option que nous avons choisie : après une nuit à Vejle, nous avons pris le bus le lendemain matin pour arriver dès l’ouverture de LEGO House.

Et surtout, prévoyez une journée entière sur place ! Entre les différentes zones, les nombreuses expériences créatives, le déjeuner chez MINI CHEF, la boutique et les terrasses extérieures, le temps passe à une vitesse folle. Les plus passionnés peuvent également réserver, en supplément, un atelier à la LEGO Masters Academy : des sessions de 45 à 90 minutes, selon le niveau, encadrées par des experts, pour apprendre de nouvelles techniques de construction et repartir avec ses créations. Nous n’avons pas souhaité y participer, préférant profiter des autres espaces, mais l’expérience peut intéresser les plus mordus.

En tout cas, une chose est sûre : LEGO House n’est vraiment pas réservé aux enfants ! On y retrouve le plaisir de créer, de jouer et de s’émerveiller, dans un lieu où nous aurions volontiers prolongé notre visite. Une escapade qui restera parmi les très beaux souvenirs de notre voyage au Danemark !

Et pour prolonger votre découverte du Danemark, ne manquez pas non plus notre balade à Carlsberg Byen, un ancien site brassicole de Copenhague métamorphosé en quartier étonnant, entre patrimoine industriel et architecture contemporaine.

LEGO House – Home of the Brick

Ole Kirks Plads 1, 7190 Billund, Danemark

Horaires et réservations : legohouse.com

Tout savoir pour préparer sa visite à LEGO House

Quelle est la différence entre LEGO House et LEGOLAND Billund ?

LEGO House est un lieu entièrement consacré à la créativité et aux expériences interactives autour des célèbres briques, tandis que LEGOLAND Billund est un parc d’attractions avec des manèges et des univers thématiques. Les deux se trouvent à Billund, au Danemark, mais proposent des expériences très différentes.

Peut-on visiter LEGO House sans enfant ?

Absolument ! LEGO House s’adresse aussi aux adultes, qu’ils soient passionnés de LEGO ou simplement curieux. Entre les créations spectaculaires, les dioramas, les expériences interactives et le restaurant MINI CHEF, on peut facilement y passer une journée entière sans enfant.

Combien de temps faut-il prévoir pour visiter LEGO House ?

Nous recommandons de prévoir une journée complète pour profiter pleinement des différentes zones créatives, admirer les constructions, découvrir la collection historique et déjeuner au restaurant MINI CHEF. Quelques heures risqueraient de vous laisser sur votre faim !

Image en Une : À LEGO House, à Billund, d’impressionnants dinosaures entièrement construits en briques LEGO accueillent les visiteurs dans la Masterpiece Gallery. © Mélina Hoffmann / Paris ZigZag

Mélina Hoffmann