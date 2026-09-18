Chiroubles, ce village perché du Beaujolais devient une scène de jazz le temps d’un week-end

Chiroubles est un petit village plein de charme, perché à environ 400 mètres d’altitude, au cœur du Beaujolais. Les 19 et 20 septembre 2026, ses places, ses rues et son patrimoine se transforment pour accueillir le JazzFest’, un festival où le jazz, le gospel, la peinture et le vin se répondent dans un décor exceptionnel. Avec ses airs de place des Tertres, le village offre une parenthèse artistique, avec en prime une vue exceptionnelle sur les vignes et les montagnes.

Chiroubles, village perché au cœur du Beaujolais

Situé à l’extrême nord du département du Rhône, dans le Beaujolais, Chiroubles est un petit village perché comme on les aime. Dans le bourg, on découvre une jolie église datant du XIIème siècle, tandis que les domaines viticoles semblent faire partie intégrante du paysage. Il faut dire que, sur les 732 hectares de la commune, pas moins de 308 hectares sont consacrés à la production de l’appellation Chiroubles. Le village a beaucoup de caractère et sa configuration, en forme de cirque, n’y est certainement pas étrangère. Cette configuration ouvre de magnifiques perspectives sur les alentours. Depuis les hauteurs, le regard porte sur les coteaux du Beaujolais, la vallée de la Saône, la Bresse, les Dombes et, par temps dégagé, jusqu’à la chaîne des Alpes. Avec ses quelque 400 habitants, Chiroubles cultive une atmosphère paisible… sauf le temps d’un week-end de septembre, lorsque saxophones, trompettes et pianos viendront faire résonner le village au rythme du jazz !

Le JazzFest’ transforme le village en scène à ciel ouvert

C’est dans ce décor entouré de vignes que les concerts résonneront dans tout le Beaujolais. Pour sa troisième édition, le JazzFest’ Chiroubles investira les 19 et 20 septembre 2026 les différents lieux du village pour proposer une expérience musicale, visuelle et gustative. Le public pourra ainsi profiter des panoramas exceptionnels de Chiroubles, tout en découvrant une programmation mêlant jazz, musiques émergentes et gospel. À l’affiche, le New Orleans Syndicate viendra enchanter le public au son du jazz de La Nouvelle-Orléans. Le groupe Alfio Origlio « Nomades » proposera quant à lui un voyage entre jazz vocal et world music, tandis que les Amazing Singers feront résonner leurs voix gospel dans ce cadre particulièrement dépaysant. Des artistes participeront également à des ateliers de live painting, peignant en direct pendant les concerts et donnant une dimension visuelle à la fête. Et pour les gourmands, autour de la musique, food trucks, buvette et dégustations de vins de Chiroubles accompagneront le week-end.

Que faire à Chiroubles en dehors du festival ?

Avant même de partir à la découverte des vignes, Chiroubles vous accueille avec la statue de Victor Pulliat, installée à l’entrée du village. Un personnage incontournable de l’histoire locale : c’est lui qui a largement contribué à généraliser la greffe de la vigne et joué un rôle majeur dans la sauvegarde du vignoble après la crise du phylloxéra. Difficile, donc, de passer à côté sans comprendre à quel point l’histoire de Chiroubles est intimement liée à celle de la viticulture. Et justement, pour découvrir le village, il suffit ensuite de suivre les vignes. L’appellation Chiroubles, l’un des crus du Beaujolais, s’épanouit sur les coteaux granitiques qui entourent le village. La visite ne serait donc pas vraiment complète sans pousser la porte de l’un des nombreux domaines viticoles de la commune. Les vignerons ouvrent volontiers leurs caves pour faire découvrir leurs crus, leurs méthodes de travail, les vieux fûts et les particularités de cette appellation. Et dans ces coteaux escarpés, les vendanges sont encore réalisées à la main, permettant de sélectionner les meilleures grappes.

Après une dégustation, il ne reste plus qu’à prendre un peu de hauteur. Les environs de Chiroubles se prêtent parfaitement aux balades et aux randonnées : les sentiers serpentent entre les vignes, traversent la campagne et dévoilent, au fil des chemins, de nouveaux points de vue sur la vallée de la Saône et les villages viticoles alentour. Bref, même lorsque le JazzFest’ a plié bagage, Chiroubles mérite largement le détour. Suivez un chemin, une vigne ou une jolie vue et prolongez l’escapade.

FAQ sur Chiroubles

Où se trouve Chiroubles ?

Chiroubles est un village perché à environ 400 mètres d’altitude qui se trouve dans l’extrême nord du département du Rhône, dans le Beaujolais.

Que voir à Chiroubles ?

Étape incontournable de la Route des Vins du Beaujolais, Chiroubles se découvre aussi bien à travers ses paysages que son patrimoine. La Terrasse de Chiroubles, accessible en voiture ou à pied, offre un panorama exceptionnel sur les coteaux du Beaujolais, la vallée de la Saône, la Bresse, les Dombes et, par temps dégagé, jusqu’à la chaîne des Alpes. Le village est également un point de départ pour les amateurs de randonnée. Le sentier de la Terrasse serpente entre les pentes granitiques et les vignes, dévoilant au fil du parcours de magnifiques points de vue sur les environs. Côté patrimoine, ne manquez pas l’église de Chiroubles, dont les origines remontent au XIIe siècle.

Pourquoi visiter Chiroubles ?

Visiter Chiroubles, c’est découvrir un village perché typique du Beaujolais, entre patrimoine, paysages vallonnés et vignobles à perte de vue. La commune abrite notamment l’un des crus les plus hauts et les plus spectaculaires du Beaujolais, installé au cœur de coteaux verdoyants. Et pour prolonger l’expérience, le JazzFest’ Chiroubles fait vibrer le village au rythme du jazz le temps d’un week-end de septembre.

JazzFest’ Chiroubles



Adresse : Le samedi 19 septembre, la soirée New Orleans et Modern Jazz a lieu au clos Georges Durand (au centre du village). Le dimanche 20 septembre, le Gospel vous attend à l’église de Chiroubles.

Dates : Les 19 et 20 septembre 2026

Horaires : Le samedi 19 septembre à partir de 19h, le dimanche 20 septembre à partir de 11h.

Tarifs : le pass soirée « New Orleans et Modern Jazz » est à 25 € / Gratuit pour les moins de 8 ans, le pass « Gospel » est à 15 € / Gratuit pour les moins de 8 ans.

Informations pratiques : Des parkings sont à disposition au village : place de la Mairie , de l’église ou de la poste. A la Terrasse : parking dédié au festival.

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Photo de couverture : ©Mairie de Chiroubles