Que faire à Rouen ? 3 lieux fascinants pour une escapade dépaysante à 1h30 de Paris

À seulement 1h30 de Paris en train, Rouen est la destination idéale pour s’offrir une escapade dépaysante sans partir bien loin. Le temps d’une journée ou d’un week-end, la « ville aux cent clochers » réserve de belles surprises aux amateurs d’histoire et de lieux insolites. Au programme, Zigzag vous a déniché 3 lieux fascinants à découvrir, de l’Historial Jeanne d’Arc, qui plonge dans le destin de la célèbre héroïne, au Donjon de Rouen, où le Moyen Âge se vit autrement, jusqu’à l’étonnant Aître Saint-Maclou, un ancien cimetière aux décors macabres : autant de découvertes qui donnent envie de flâner dans les ruelles pavées de la capitale normande !

1. L’Historial Jeanne d’Arc : sur les traces de l’héroïne

Impossible d’évoquer Rouen sans parler de Jeanne d’Arc. C’est ici que la célèbre Pucelle d’Orléans fut emprisonnée, jugée puis condamnée à mort, avant d’être brûlée vive sur la place du Vieux-Marché, le 30 mai 1431. Pour plonger dans cette page majeure de l’histoire de France, direction l’Historial Jeanne d’Arc, installé au cœur du palais archiépiscopal, où s’est déroulée une partie de son procès. Loin du musée traditionnel, le lieu mise sur une scénographie immersive pour retracer le parcours de l’héroïne, de sa condamnation jusqu’à son procès en réhabilitation. À travers des projections murales et des témoignages, la visite prend des allures d’enquête historique. Au fil du parcours, on découvre les événements qui ont façonné la légende de Jeanne d’Arc, jusqu’à assister à la reconstitution de son procès en réhabilitation. Une expérience captivante pour comprendre comment cette jeune femme est devenue l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire de France.

Historial Jeanne d’Arc, 7 Rue Saint Romain 76000 Rouen

2. La Tour Jeanne d’Arc : un voyage dans le Rouen médiéval

Aussi appelée Donjon de Rouen, la tour Jeanne d’Arc est le dernier vestige encore visible du château médiéval construit sur ordre de Philippe Auguste après sa conquête de la Normandie. Édifiée entre 1204 et 1210 sur la colline Bouvreuil, à l’emplacement d’un ancien amphithéâtre gallo-romain, cette imposante forteresse dominait autrefois la ville. Avec ses dix tours et son architecture polygonale, elle comptait parmi les plus grands châteaux bâtis par le roi de France. Mais le donjon est surtout associé à l’histoire de Jeanne d’Arc : c’est dans ce château qu’elle fut menacée de torture devant ses juges, lors de son procès en 1431. Attention toutefois, elle fut emprisonnée dans une autre tour de la forteresse, aujourd’hui disparue. Au fil des siècles, le donjon a connu bien des transformations, jusqu’à voir son troisième étage converti en bunker par les forces allemandes durant la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir accueilli en 2017 le premier escape game de France organisé dans un monument historique, il propose aujourd’hui une expérience de visite pour le moins originale : un musée à manipuler, où l’on explore le Moyen Âge avec tous ses sens. Ici, pas question de rester derrière une vitrine ! On déambule librement, on ouvre, on touche, on sent et on manipule les objets, du casque à l’épée en passant par la vaisselle médiévale. On peut même s’asseoir à la table du roi ou s’allonger sur un lit d’époque reconstitué. Répartie sur trois étages aux ambiances distinctes, la visite nous plonge dans le Rouen de 1210, de l’agitation des espaces consacrés à la vie quotidienne au faste de la salle du banquet, jusqu’à l’intimité de la chambre seigneuriale. Ce parcours immersif dépoussière les clichés sur le Moyen Âge et invite petits et grands à composer leur propre voyage dans le temps, à son rythme et en prenant les choses en main !

Derrière cette approche originale, on retrouve Rouen Sites et Monuments, premier opérateur public de la Métropole Rouen Normandie spécialisé dans la gestion de sites culturels et de monuments historiques, à l’initiative de ce projet immersif au cœur du Donjon de Rouen.

Pour prolonger l’expérience, deux autres aventures sont également proposées : « Mission 1210 », une expérience immersive où vous incarnez de jeunes recrues et partez relever des défis au cœur du Donjon, entre intrigues, coopération et personnages hauts en couleur. Ici, c’est à vous d’écrire l’histoire ! Vous pouvez aussi opter pour « Les Secrets du Donjon », une visite guidée en compagnie d’un médiateur, qui vous dévoile les coulisses (architecture, anecdotes, détails insoupçonnés…) de cette forteresse médiévale reconstituée.

Donjon de Rouen, Rue du Donjon 76000 Rouen

3. L’Aître Saint-Maclou : des fêtes macabres

Halloween oblige, l’automne est la saison idéale pour frissonner à Rouen ! Derrière ses galeries à pans de bois et ses sculptures macabres, l’Aître Saint-Maclou cache une histoire fascinante. Cet ancien cimetière médiéval, aménagé au XVIème siècle après les grandes épidémies de peste, est aujourd’hui l’un des lieux les plus singuliers de Rouen. Et si ses décors évoquent déjà un univers mystérieux, ils prennent une toute autre dimension à l’occasion des Fêtes Macabres ! Pour cette nouvelle édition placée sous le signe des monstres, créatures fantastiques, loups-garous, fantômes et gargouilles investissent les lieux pour une semaine placée sous le signe de l’imaginaire et du frisson. Le collectif HSH y présente une installation artistique spécialement conçue pour le monument, tandis qu’une programmation éclectique vous invite à participer à des ateliers créatifs, des contes déambulés, des visites thématiques, des parties de loups-garous ou encore des spectacles insolites. Huit jours pour frissonner, jouer, créer et découvrir que les monstres ne sont peut-être pas toujours ceux que l’on croit…

Et pour prolonger la découverte sur une note gourmande, direction le Café Hamlet, niché entre la cour des prêtres et le passage Géricault. Aux commandes, on retrouve le chef Gilles Tournadre et son équipe, qui proposent une carte de « snacking chic » à savourer à toute heure. Mais ouvrez l’œil et tendez l’oreille : à l’Aître Saint-Maclou, le macabre se cache jusque dans les moindres recoins !

Aître Saint-Maclou, 186 Rue Martainville 76000 Rouen

Ces 3 lieux fascinants ne sont qu’un aperçu des trésors que Rouen a à offrir ! De la majestueuse cathédrale Notre-Dame au célèbre Gros-Horloge, en passant par les ruelles à pans de bois, la place du Vieux-Marché et le musée des Beaux-Arts (qui possède la plus importante collection impressionniste en région), la capitale normande ne manque pas de surprises. Et avec seulement 1h30 de train depuis Paris, elle a tout pour devenir votre prochaine escapade dépaysante, le temps d’une journée ou d’un week-end !

FAQ sur Rouen

Combien de temps faut-il pour visiter Rouen ?

Une journée permet de découvrir les incontournables du centre historique, comme la cathédrale Notre-Dame, le Gros-Horloge, les ruelles à pans de bois et la place du Vieux-Marché. Pour prendre le temps de visiter les musées, de découvrir l’Aître Saint-Maclou, le Donjon de Rouen, l’Historial Jeanne d’Arc et de profiter des bonnes adresses, prévoyez plutôt un week-end.

Comment aller à Rouen depuis Paris ?

Rouen est accessible en train depuis la gare de Paris-Saint-Lazare, avec un trajet d’environ 1 h 30 selon le train. C’est une destination idéale pour une escapade sans voiture !

Que faire à Rouen en priorité ?

Ne manquez pas la cathédrale Notre-Dame, le Gros-Horloge, la place du Vieux-Marché, le Donjon de Rouen et l’Historial Jeanne d’Arc. Prenez aussi le temps de flâner dans les rues médiévales, de visiter l’Aître Saint-Maclou et de faire une pause en terrasse pour goûter à l’art de vivre normand.

Que visiter à Rouen quand il pleut ?

Profitez-en pour pousser les portes des musées ! L’Historial Jeanne d’Arc permet de plonger dans l’histoire de la célèbre héroïne, tandis que le musée des Beaux-Arts ravira les amateurs de peinture. Le Donjon de Rouen est aussi une bonne idée pour enrichir votre programme, surtout avec des enfants.

Photo de couverture : ©shutterstock ©Pvince7

À lire également : Créé comme un décor de cinéma, ce manoir est devenu l’un des plus beaux hôtels de Normandie