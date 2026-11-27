Au début du mois de janvier, le soleil se lève encore à Bergen. À Tromsø, même à midi, il reste sous l’horizon. Entre les deux, l’Express côtier longe le littoral norvégien et fait escale dans les ports de pêche des Lofoten, avant de poursuivre sa route jusqu’à Kirkenes. Mais que voit-on depuis le pont d’un bateau pendant la nuit polaire ? Est-ce une bonne période pour découvrir la côte norvégienne ? Et comment mettre toutes les chances de son côté pour apercevoir une aurore boréale ? On vous dit tout !

De Bergen à Kirkenes, six nuits le long de la côte norvégienne

Si vous souhaitez vivre une expérience hors du commun, que la perspective d’une croisière vous tente et que vous rêvez de voir des aurores boréales, vous êtes au bon endroit ! Et pour cette traversée en notre compagnie, aucun risque de mal de mer à la lecture ! À Bergen, sur la côte sud-ouest de la Norvège, on peut monter à bord de l’Express côtier avec une valise pour la semaine ou un simple billet pour rejoindre le port voisin. En effet, depuis 1893, cette ligne maritime relie les villes et les villages du littoral norvégien. Et si vous jetez un œil par le hublot à deux heures du matin, vous pourriez bien apercevoir un quai éclairé où l’on décharge du fret pendant que les passagers dorment !

Sur le trajet vers le nord, Hurtigruten relie Bergen à Kirkenes en sept jours et six nuits, en desservant 34 ports. Vous vous demandez alors sûrement à quoi ressemble la vie à bord ? Sur le MS Kong Harald, par exemple, on peut s’installer au chaud devant les grandes vitres du salon panoramique, profiter du sauna ou encore se glisser dans les bains à remous extérieurs. La traversée est proposée en pension complète : petit déjeuner, déjeuner et dîner sont compris. Au restaurant principal, le menu fait la part belle aux produits de la côte norvégienne pour une immersion complète.

Côté programme, le rythme vous appartient ! Dès le lendemain du départ, on peut descendre à Ålesund pour découvrir les façades Art nouveau qui bordent le port. Le jour suivant, à Trondheim, la balade mène de la cathédrale médiévale de Nidaros aux maisons en bois du quartier de Bakklandet. Le quatrième jour, le bateau franchit le cercle polaire arctique, rejoint Bodø, puis gagne les îles Lofoten. Sur le trajet vers le nord, l’arrivée à Svolvær est prévue à 21h20. En janvier, on découvre donc le port à la lumière des quais, mieux vaut le savoir si l’on rêvait de photographier depuis le pont les montagnes enneigées qui entourent la ville ! Plus au nord, certaines escales donnent aussi l’occasion de s’éloigner du port avec un guide.

À Tromsø, on peut partir pour une balade en chiens de traîneau. Depuis Honningsvåg, une excursion en autocar traverse l’île de Magerøya jusqu’au plateau du cap Nord, où le célèbre globe se dresse face à la mer. Et à Kirkenes, dernière étape du voyage, on peut prolonger la matinée par un safari à motoneige : on s’équipe d’un casque et d’une combinaison thermique avant de partir à deux par engin sur les pistes enneigées. Sensation fortes garanties ! Ces sorties sont proposées en supplément et dépendent des places disponibles et des conditions météo. On vous conseille donc de réserver sans tarder celles qui vous font de l’œil dès votre traversée programmée.

Alors, dans quel sens faire la traversée ? Si une escale vous tient particulièrement à cœur, comparez l’heure d’arrivée et le temps passé à quai dans les deux sens. En plein hiver, ça peut suffire à faire pencher la balance ! En partant de Kirkenes, on peut passer quelques jours dans le Grand Nord avant d’embarquer, puis retrouver peu à peu la lumière du jour en descendant vers Bergen. Et si l’on embarque à Bergen début janvier, on voit au contraire les journées raccourcir d’escale en escale, jusqu’à entrer progressivement dans la nuit polaire.

Que voit-on à midi pendant la nuit polaire ?

Début janvier, c’est vers midi que l’on distingue le mieux les montagnes depuis le pont. Pour en profiter, mieux vaut sortir un peu avant l’escale de Tromsø ! Le bateau quitte Finnsnes à 11 h 30 et navigue encore le long de la côte jusqu’à son arrivée à Tromsø, à 14 h 15. À Tromsø, de la fin novembre à la mi-janvier environ, le soleil reste sous l’horizon, mais il s’en approche assez en milieu de journée pour éclairer la côte pendant quelques heures. Par temps dégagé, les crêtes se découpent sur un ciel qui peut prendre une teinte rose. Puis le bleu gagne le ciel et la mer, sans que l’on ait vu le soleil se lever. Plus au nord-est, à Kirkenes, la nuit polaire se prolonge elle aussi jusque dans le courant du mois de janvier.

Est-ce une bonne période pour découvrir la côte norvégienne ? Si vous vous imaginez passer la journée au salon panoramique à regarder défiler les îles et les montagnes, on vous conseillera davantage les journées plus longues du printemps. En janvier, quelques heures peuvent changer toute l’expérience. D’ailleurs, on peut très bien apercevoir les montagnes en approchant de Tromsø et n’avoir vu, la veille au soir, que les lumières du port de Svolvær, pourtant situé bien plus au sud ! Si c’est cette lumière d’hiver qui vous attire et cette ambiance si particulière de la nuit qui s’éternise, choisissez le tout début du mois de janvier. Et quand il fera trop sombre pour admirer la côte, vous aurez une autre bonne raison de sortir sur le pont : guetter les aurores boréales !

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Comment observer les aurores boréales depuis le bateau ?

Elles sont inévitablement le rendez-vous que l’on guette, que l’on attend, que l’on espère lors d’un séjour dans le Grand Nord. Les aurores boréales sont même parfois la motivation principale d’un tel voyage ! En janvier, les longues heures d’obscurité laissent davantage de temps pour scruter le ciel, forcément. Pour autant elles restent un phénomène naturel que rien ne garantit, et dont la visibilité dépend également de la couverture nuageuse. C’est là que la traversée en mer a son intérêt : on se déplace ! Ainsi, si le ciel est couvert à Tromsø, d’autres occasions peuvent se présenter en poursuivant la navigation vers Kirkenes.

Et si vous dormez déjà quand le spectacle commence ? Rassurez-vous : pas besoin de faire le guet toute la nuit à tour de rôle ! À bord des navires Hurtigruten, on peut activer une alerte aux aurores boréales dans sa cabine. Lorsqu’un membre de l’équipage en repère une, l’annonce permet de rejoindre le pont, même si l’on était déjà dans les bras de Morphée. Un conseil : avant d’aller dormir, laissez manteau, bonnet et moufles à portée de main pour pouvoir vous équiper au plus vite en cas de réveil nocturne ! Le réveil piquera sans doute un peu, mais après cela, nul doute que vous pourrez retourner faire de beaux rêves ! Bon à savoir également : si vous optez pour la boucle de douze jours entre le 20 septembre et le 31 mars, vous profiterez de la « Promesse des Aurores Boréales » : si l’équipage n’observe et n’annonce aucune aurore pendant la traversée, Hurtigruten offre une croisière de six jours de Kirkenes à Bergen la saison suivante, hors vols et transferts.

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Questions fréquentes sur l’Express côtier de Norvège en hiver

Combien de jours prévoir pour une croisière à bord de l’Express côtier ?

Comptez sept jours et six nuits de Bergen à Kirkenes, six jours dans l’autre sens et douze jours pour l’aller-retour. L’intérêt de la boucle ? On retrouve les ports à d’autres heures. Une ville que l’on a traversée en plein sommeil à l’aller peut ainsi devenir une belle escale au retour.

Avec deux semaines devant soi, on peut aussi choisir l’aller simple et garder quelques jours pour explorer le Grand Nord à terre. Depuis Kirkenes, on peut par exemple rejoindre Inari, en Laponie finlandaise, passer quelques nuits au bord du lac, puis poursuivre vers Saariselkä. Après six nuits à changer de port, on appréciera peut-être de passer toute une journée dehors sans surveiller l’heure du bateau !

Peut-on visiter librement les villes où l’Express côtier fait escale ?

Oui, dès que le bateau reste suffisamment longtemps à quai. À Ålesund ou à Trondheim, on peut partir à pied et organiser sa propre balade. À Svolvær, en revanche, le bateau ne s’arrête que 55 minutes sur le trajet vers le nord. De quoi se dégourdir les jambes autour du port, à condition de garder un œil sur sa montre ! Avant de descendre, vérifiez l’heure de retour annoncée par l’équipage.

Quelle cabine choisir pour une traversée de la Norvège en hiver ?

Sur le MS Kong Harald, une cabine Polar Intérieure, sans fenêtre, peut très bien convenir si vous comptez profiter du paysage depuis le salon panoramique et le pont. Si vous aimez regarder dehors dès le réveil, regardez plutôt du côté des Polar Extérieures, équipées d’un hublot ou d’une fenêtre. Vérifiez la vue indiquée pour la cabine qui vous intéresse : certaines ont une vue partiellement obstruée.

Les Arctic Supérieures se trouvent sur les ponts supérieurs, tandis que les suites Expédition, plus spacieuses, disposent aussi d’un coin salon. En plein hiver, la question à se poser est toute simple : aurez-vous envie de vous habiller pour savoir ce qui se passe sur le quai à deux heures du matin ?

Infos pratiques

Trajet : L’Express côtier de Hurtigruten, de Bergen à Kirkenes, le long du littoral norvégien.

Durée : 7 jours et 6 nuits, avec 34 ports desservis.

Quand partir pour la nuit polaire ? En décembre ou au tout début de janvier pour voir les journées raccourcir au fil de la navigation et atteindre le nord du pays pendant que le soleil reste sous l’horizon.

Tarifs : le prix varie selon le départ, la catégorie de cabine et le nombre de voyageurs. Les excursions à terre sont proposées en supplément.

Départs, tarifs et réservation : Consulter les traversées de Bergen à Kirkenes sur le site de Hurtigruten

Image en Une : Le long de la côte norvégienne, une aurore boréale donne une bonne raison de ressortir sur le pont. © Hurtigruten

Mélina Hoffmann