Dans les pas de Louis XVI et Marie-Antoinette : immersion royale au château de Fontainebleau

Du 18 au 19 avril 2026, le somptueux château de Fontainebleau se transforme en véritable machine à remonter le temps. À l’occasion des 240 ans du dernier séjour de Marie-Antoinette et Louis XVI, le palais royal déroule tapis rouge, costumes d’époque et reconstitutions immersives pour replonger les visiteurs dans l’élégance flamboyante de l’Ancien Régime. Le temps d’un week-end, vivez au rythme de la cour et rencontrez les souverains à différentes étapes de leur vie, de 1770 à leur dernier séjour à Fontainebleau en 1786. Saynètes historiques, reconstitutions militaires et spectacle équestre signé de la compagnie Alexis Grüss : un événement immersif à ne pas manquer.

Fontainebleau, dans les pas de Louis XVI et Marie-Antoinette

Pendant deux jours, le château s’anime comme à l’époque des souverains, où comédiens, reconstituteurs et musiciens investissent les lieux pour rejouer les grands moments des séjours de la reine et du roi, de l’arrivée de Marie-Antoinette en France en 1770 jusqu’à la dernière visite du couple royal en 1786. Il y aura une série de saynètes historiques qui font revivre intrigues de cour, rituels royaux et scènes du quotidien monarchique. L’expérience est totale, on croise les personnages historiques au détour d’un couloir, on surprend une discussion feutrée, on assiste presque par hasard à une décision royale, dans un événement grandeur nature où les couloirs du château, ses jardins et ses cours deviennent le théâtre vivant de la vie de cour. Comme si 1786 n’avait jamais disparu.

Entre cour, jeux royaux et vie de camp

Le voyage dans le temps ne s’arrête pas aux scènes de théâtre : dans la célèbre galerie François Ier, une galerie marchande reconstituée replonge les visiteurs dans l’effervescence commerciale du XVIIIᵉ siècle, où déambulent des figures emblématiques de la mode royale comme Rose Bertin et Léonard, au service de la reine. Les divertissements de cour reprennent vie avec la possibilité de s’essayer aux jeux prisés de l’époque, dont le fameux pharaon, très en vogue sous Louis XVI. Puis, en sortant vers les jardins, le décor change encore et devient un tableau de la vie militaire et populaire, avec l’installation d’un campement du XVIIIᵉ siècle dans le jardin anglais, rassemblant une cinquantaine de reconstituteurs en uniforme, proposant démonstrations, scènes de vie et échanges avec le public pour découvrir une autre facette de l’époque. Enfin, on croise non loin de là un maître paumier initiant les curieux au Jeu de Paume, ce “jeu des Rois” emblématique qui prolonge l’immersion dans les traditions et les pratiques de la cour.

Un final en apothéose

Moment privilégié du week-end, la promenade royale entraîne les visiteurs dans une déambulation à travers les cours du château en compagnie de Louis XVI lui-même (ou presque), offrant une immersion mêlant anecdotes historiques et rencontres théâtralisées qui donnent l’illusion de marcher dans les pas du souverain. Puis vient le grand final, point d’orgue de ces deux journées, avec un spectacle équestre grandiose signé de la compagnie Alexis Grüss, recréant le célèbre spectacle de 1772 présenté devant une jeune Marie-Antoinette fascinée par la virtuosité des cavaliers et la puissance de la mise en scène : une fresque vivante qui vient clôturer le week-end.

Une immersion royale au château de Fontainebleau

Ce week-end de reconstitutions historiques des 18 et 19 avril 2026 s’inscrit pleinement dans la programmation exceptionnelle du château de Fontainebleau, une année entière dédiée à Marie-Antoinette et à Louis XVI. Entre expositions majeures, appartements remeublés, concerts et expériences immersives, le domaine fait revivre avec éclat l’art de vivre de l’Ancien Régime. Et avec ce week-end spectaculaire mêlant reconstitutions, rencontres et grand show équestre signé de la compagnie Alexis Grüss, Fontainebleau confirme plus que jamais son statut de théâtre historique grandeur nature.

« Les séjours de Marie-Antoinette et Louis XVI »

Château de Fontainebleau, 77300 Fontainebleau

18 et 19 avril 2026

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