Ce village médiéval de la Loire vient d’être sacré parmi les Plus Beaux Villages de France

C’est une consécration attendue depuis seize ans ! Perché dans les monts du Forez, le charmant village de Marols vient de décrocher le prestigieux label des Plus Beaux Villages de France. Des maisons de granit, une église fortifiée et des ateliers d’artistes : on vous emmène à la découverte de ce village de caractère au cœur de la Loire !

Marols décroche enfin le label tant convoité

Il aura fallu patienter seize ans, mais le jeu en valait la chandelle ! Le samedi 26 septembre 2026, la commission qualité et labellisation des Plus Beaux Villages de France a officiellement validé l’entrée de Marols dans ce prestigieux réseau national. Une belle reconnaissance pour cette commune d’environ 460 habitants, située dans les monts du Forez, à une quarantaine de minutes de Saint-Étienne. Ce petit bourg médiéval a convaincu la commission par l’harmonie de son architecture et le soin apporté à la valorisation de son patrimoine. Les membres du jury ont également salué « le dynamisme économique et artistique de la commune », preuve que Marols ne se contente pas de cultiver son charme d’antan : il sait aussi se réinventer.

À lire également : Ce plus beau village de France perché à 2h de Lyon est un véritable joyau médiéval

Un village médiéval où le granit est roi

Niché sur les contreforts des monts du Forez, à plus de 800 mètres d’altitude, Marols dévoile son charme médiéval dès l’entrée du village, par une porte aménagée dans les anciens remparts. On se laisse ensuite guider au fil des venelles, jusqu’à l’église fortifiée, emblème du bourg. D’origine romane, elle remonte au XIIème siècle et a été agrandie au fil du temps. Sa tour défensive et ses imposants mâchicoulis rappellent qu’au Moyen Âge, ces murs avaient aussi pour mission de protéger les habitants.

En poursuivant la balade, on prend le temps d’admirer les maisons traditionnelles en granit, dont les volumes témoignent de la vie rurale d’autrefois. Certaines réunissaient sous un même toit le logement, l’étable et la grange. Autre halte à prévoir, la chapelle Saint-Roch, dédiée à ce saint traditionnellement invoqué contre les épidémies et les maladies. Mais le charme de Marols ne tient pas seulement à ses vieilles pierres. Depuis les hauteurs, les paysages du Forez s’étendent à perte de vue et invitent à prendre le grand air. Bonne nouvelle pour les amateurs de rando : plusieurs itinéraires partent du village, dont celui reliant Marols à Montarcher, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En automne, les couleurs de la saison viennent sublimer les reliefs et les panoramas, offrant un joli prétexte pour enfiler ses chaussures de randonnée.

Marols, un repaire d’artistes

Ne vous fiez pas à son allure de village figé dans le temps : Marols a aussi une âme créative qui bat à plein régime. Derrière les façades de pierre se cachent des ateliers où peintres, sculpteurs, céramistes et artisans d’art donnent vie à leurs œuvres. N’hésitez pas à pousser la porte de ces ateliers pour rencontrer les créateurs et découvrir leurs univers : c’est aussi en échangeant avec eux que l’on saisit toute la richesse du village. Cette effervescence se retrouve dans les rendez-vous culturels qui rythment l’année. Chaque été, « Moissons de cultures » propose une programmation artistique qui anime les ruelles. La Biennale des potiers met quant à elle la céramique à l’honneur, tandis que le marché de Noël donne au village, une atmosphère féérique.

Et parce qu’une escapade Zigzag ne serait pas complète sans une pause gourmande, Marols a aussi de quoi régaler les épicuriens ! On s’attable à l’Auberge de Marols pour un repas convivial, ou l’on pousse la porte de La Pause Marolaise, café-crêperie et épicerie du village, pour boire un verre et découvrir les saveurs locales. Parmi les spécialités à goûter dans la région, impossible de passer à côté de la Praluline, cette brioche aux pralines roses, ou de la râpée forézienne, une galette de pommes de terre typique du Forez. Et pour accompagner ces découvertes, direction les vignobles du Forez et du Roannais ! Avec près de 400 hectares de vignes, la Route des vins Forez-Roannais en Loire Volcanique, labellisée Vignobles & Découvertes, invite à partir à la rencontre des producteurs locaux et à découvrir les vins du territoire, notamment ceux issus du gamay.

Avec son nouveau label, Marols n’a pas fini de faire parler de lui ! Ce joli village de la Loire a tout pour séduire les amateurs de belles escapades. Alors, prêts à découvrir ce nouveau membre des Plus Beaux Villages de France ?

FAQ sur Marols, nouveau Plus Beau Village de France

Où se trouve le village de Marols ?

Marols se situe dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, au cœur des monts du Forez. Perché à plus de 800 mètres d’altitude, le village se trouve à une quarantaine de minutes de Saint-Étienne.

Pourquoi Marols a-t-il été classé parmi les Plus Beaux Villages de France ?

Le 26 septembre 2026, Marols a obtenu le label des Plus Beaux Villages de France, après seize ans d’attente. La commission a notamment salué l’harmonie de son architecture traditionnelle, la mise en valeur de son patrimoine ainsi que son dynamisme économique et artistique.

Que peut-on visiter à Marols ?

Les visiteurs peuvent découvrir les ruelles médiévales, les maisons traditionnelles en granit, l’église fortifiée d’origine romane et la chapelle Saint-Roch. Le village abrite également plusieurs ateliers d’artistes et d’artisans, qui participent à son identité.

À lire également : Ce village du Var vient d’être élu Village préféré des Français 2026

Photo de couverture : ©les Petits Drômois, ©Loire Tourisme