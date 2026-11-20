C’est une distinction qui fait la fierté de tout un territoire ! Montréal, petit village perché dans l’Yonne, vient de décrocher le prestigieux label « Plus Beaux Villages de France ». Annoncée le 26 septembre 2026, cette nouvelle labellisation vient récompenser le charme de cette ancienne cité médiévale, son patrimoine remarquablement préservé et son cadre naturel. Partons à la découverte de ce petit coin de Bourgogne !

Montréal décroche le label tant convoité

Créé en 1982, le label « Les Plus Beaux Villages de France » distingue les petites communes rurales qui se démarquent par la richesse de leur patrimoine, la qualité de leur architecture et leur engagement en faveur de la préservation de leur cadre de vie. Une reconnaissance particulièrement convoitée, attribuée au terme d’une sélection exigeante. Et l’Yonne a de quoi se réjouir : le samedi 26 septembre 2026, la commission des Plus Beaux Villages de France a officiellement validé l’entrée de Montréal dans le label. Le département compte désormais trois villages distingués, aux côtés de Noyers-sur-Serein et de Vézelay. Montréal rejoint également Marols, dans la Loire, parmi les nouvelles communes labellisées. Une consécration pour cette petite cité médiévale perchée au-dessus de la vallée du Serein !

Une cité médiévale perchée au cœur de la Bourgogne

Tout comme la célèbre métropole canadienne, Montréal tirerait son nom de « Mont Royal ». Une appellation qui ferait référence à sa position dominante, sur une colline qui surplombe la vallée du Serein. À une soixantaine de kilomètres au sud-est d’Auxerre, cette petite commune de quelque 160 habitants a conservé les traces de son passé de place forte. Dès que l’on franchit ses anciennes portes fortifiées, on remonte quelques siècles en arrière : ruelles pavées, maisons de pierre, demeures anciennes et détails architecturaux nous plongent dans une autre époque. Autrefois protégée par trois enceintes successives, Montréal cache derrière ce décor paisible une histoire mouvementée.

Dès le Xème siècle, la cité aurait été une place forte stratégique, avant de devenir le fief de la puissante famille des Anséric. Pendant la guerre de Cent Ans, la forteresse est occupée par les troupes anglaises, avant d’être finalement rendue aux Bourguignons en 1360. Aujourd’hui, la commune conserve encore plusieurs vestiges de ses fortifications, notamment la Porte d’en Bas, la Porte d’en Haut, une poterne et quelques portions de remparts. En parcourant la Grande Rue et les ruelles adjacentes, on découvre également de belles demeures datant parfois des XIVème, XVème et XVIème siècles, ainsi que de vieux puits qui témoignent de la vie quotidienne d’autrefois.

La collégiale Notre-Dame, joyau du patrimoine bourguignon

Au sommet du village se dresse l’un de ses plus beaux trésors : la collégiale Notre-Dame de Montréal. Construite au XIIème siècle par les seigneurs d’Anséric, à proximité de leur château (aujourd’hui disparu), cette remarquable église témoigne de l’importance historique de la cité. Édifiée à une époque de transition entre l’art roman et le gothique, elle séduit par son architecture singulière, son portail sculpté et sa rosace. À l’intérieur se cachent également quelques merveilles, notamment 26 stalles en bois sculpté datant du XVIème siècle. Qualifiée de « véritable bijou architectural » par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, la collégiale a bénéficié de son intervention lors de sa restauration au XIXème siècle. Un monument qui mérite à lui seul de faire le détour !

Et pour ne rien gâcher, les hauteurs du village offrent de jolis panoramas sur la vallée du Serein et les paysages verdoyants de l’Avallonnais. Une belle récompense après avoir grimpé les ruelles de cette petite cité de caractère.

Un musée insolite pour les passionnés de belles mécaniques

À quelques kilomètres de là, les curieux pourront aussi faire un détour par le Musée de l’Automobile du château de Montjalin. Installé dans un château du XVIIIème siècle, au milieu d’un beau parc arboré, le musée était autrefois connu pour son importante collection de voitures de chefs d’État, dont il a conservé une précieuse documentation. Mais sa thématique a évolué : il présente aujourd’hui une quarantaine de voitures « sorties de grange », autrement dit des véhicules conservés « dans leur jus », avec leurs marques du temps et leur histoire. Ici, pas de carrosseries rutilantes fraîchement restaurées : chaque automobile est mise en valeur avec ses anecdotes et son passé. Une visite insolite pour les passionnés de belles mécaniques et les curieux !

Musée de l’Automobile du château de Montjalin, Château de Montjalin 89200 Sauvigny-le-Bois

Et parce qu’à Paris ZigZag, on aime toujours terminer une escapade par une petite note gourmande, Montréal ne fait pas exception ! S’il n’existe pas de spécialité culinaire propre au village, les environs régalent avec les grands classiques bourguignons et icaunais. Au menu : gougères au fromage à l’apéritif, escargots de Bourgogne au beurre persillé et, bien sûr, un verre de Chablis pour accompagner le tout. De quoi conclure cette balade médiévale sur une note savoureuse !

FAQ sur Montréal en Bourgogne

Où se trouve le village de Montréal en Bourgogne ?

Montréal est un petit village médiéval situé dans le département de l’Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté. Perché sur une colline qui domine la vallée du Serein, il se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud-est d’Auxerre, non loin d’Avallon.

Pourquoi Montréal en Bourgogne a-t-il été classé parmi les Plus Beaux Villages de France ?

Le village a été distingué pour la richesse de son patrimoine médiéval, son architecture bourguignonne et la préservation de son cadre naturel. Ses anciennes fortifications, ses maisons de pierre, ses ruelles anciennes et sa collégiale Notre-Dame ont notamment contribué à cette reconnaissance.

Que peut-on visiter à Montréal en Bourgogne ?

Lors d’une promenade dans le village, ne manquez pas la collégiale Notre-Dame, célèbre pour son portail sculpté et ses stalles Renaissance. Vous pourrez également découvrir les anciennes portes fortifiées, les vestiges des remparts, la Grande Rue bordée de maisons anciennes et profiter de beaux panoramas sur la vallée du Serein.

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Photo de couverture : ©Montreal en Bourgogne FB