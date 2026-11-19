À l’automne, Paris se pare de jaune, d’orange et de rouge… Bien sûr, tout le monde pense à se promener dans les jardins et les parcs pour découvrir cette palette chatoyante. Mais au-delà de ces espaces connus de tous, il existe aussi d’autres endroits auxquels on pense moins et qui sont tout aussi agréables à découvrir en cette saison. En voici six !

1. Le canal Saint-Martin

Le canal Saint-Martin, situé entre les 10e et 11e arrondissements, est éclairé d’une très belle lumière durant l’automne. Ses passerelles métalliques, ses écluses et ses berges arborées sont teintes de couleurs chaudes et offrent une belle promenade au bord de l’eau. Pour en profiter, vous pouvez par exemple commencer votre balade près de la place de la République et longer le quai de Valmy avant de rejoindre le bassin de la Villette.

Quai de Valmy, 75010 Paris

2. Le cimetière du Père-Lachaise

Avec ses allées pavées, ses chapelles anciennes et ses arbres centenaires, le cimetière du Père-Lachaise est à voir pour l’automne ! Dans ce lieu historique, la végétation automnale et le patrimoine funéraire composent de jolis paysages aux teintes cuivrées. Les célèbres sépultures et leurs allées sont alors couvertes d’une diversité de couleurs durant quelques mois…

16 rue du Repos, 75020 Paris

3. La rue Saint-Vincent

Dans le 18e arrondissement, la rue Saint-Vincent réserve une jolie surprise aux promeneurs. À l’automne, son célèbre mur végétalisé se transforme en une véritable fresque mêlant des nuances de rouge, d’orange et de jaune. Ce décor singulier contraste avec les pavés et les façades typiques de Montmartre. Un joli paysage coloré que l’on ne peut découvrir comme tel qu’en cette période !

Rue Saint-Vincent, 75018 Paris

4. La petite ceinture

Pour être loin de la circulation urbaine, direction la Petite Ceinture. Cette ancienne ligne ferroviaire qui faisait le tour de Paris a été progressivement transformée en promenades accessibles au public sur certains tronçons. Parmi les anciennes infrastructures ferroviaires, on peut observer toute une végétation qui, à l’automne, se dote de teintes chaudes.

5. La coulée verte

La coulée verte René-Dumont vous fait cette fois surplomber la ville. Aménagée sur une ancienne voie ferroviaire, cette promenade végétalisée traverse plusieurs quartiers de Paris en passant notamment au-dessus du viaduc des Arts. À l’automne, ses arbres, ses arbustes et ses plantes grimpantes offrent un tout autre paysage tout en découvrant des vues panoramiques sur la ville.

34 rue de Lyon, 75012 Paris

6. La Campagne à Paris

Autre coin moins connu : la Campagne à Paris, un petit quartier du 20e arrondissement où se promener tranquillement. Avec ses maisons individuelles, ses ruelles pavées, ses jardins et ses façades couvertes de végétation, elle prend de jolies touches orangées à découvrir en pleine journée, comme si l’on traversait un village.

Quartier La Campagne à Paris, 75020 Paris

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Image à la une : © Guillaume Bontemps / Ville de Paris