Serre-Chevalier Briançon : un petit coin de Canada à 5h de train de Paris

Pas besoin de traverser l’Atlantique pour admirer les couleurs flamboyantes de l’été indien ! À l’automne, les mélèzes embrasent les montagnes des Hautes-Alpes de jaune doré, d’orange et de rouge. Un décor à couper le souffle, idéal pour randonner au cœur du Parc national des Écrins, flâner dans les villages alpins pleins de charme de la vallée de Serre-Chevalier Briançon ou s’offrir une pause détente dans les eaux chaudes du Monêtier-les-Bains après une journée au grand air. Loin de l’effervescence hivernale, la montagne dévoile à l’automne, un tout autre visage. On vous emmène découvrir ce petit air de Canada au cœur des Alpes du Sud !

Des paysages flamboyants dignes de l’été indien canadien

L’automne est là, et avec lui, une irrésistible envie de grand air ! Pour profiter des couleurs flamboyantes de la saison, on chausse ses chaussures de randonnée et on met le cap sur la vallée de Serre-Chevalier Briançon. À environ 5 h de train de Paris, cette destination des Hautes-Alpes dévoile un décor éblouissant, entre Briançon, Le Monêtier-les-Bains, Villeneuve et Chantemerle. Au programme : une lumière dorée, un climat souvent sec et ensoleillé et une multitude d’activités pour profiter des derniers beaux jours avant l’hiver. Randonnée, trail, via ferrata, escalade, parapente, VTT ou vélo de route… les amateurs de nature et de sensations fortes ont de quoi faire ! Et ceux pour qui l’automne rime avec chill, c’est aussi l’occasion de faire le plein de découvertes culturelles, de flâner dans les villages alpins et de se régaler dans les bonnes tables de la région.

Prendre de la hauteur au col du Granon à vélo électrique

En 2022, Jonas Vingegaard s’imposait en solitaire au sommet du Granon lors d’une étape mythique du Tour de France, ravissant le Maillot Jaune à Tadej Pogačar. Un col de légende, donc, mais pas réservé aux cyclistes professionnels (la preuve, on l’a fait !). Pour en prendre plein la vue sans laisser toutes ses forces dans la montée, direction le col du Granon, à 2 413 mètres d’altitude, en vélo électrique. L’assistance permet de savourer l’ascension à son rythme et de s’offrir quelques pauses pour immortaliser les paysages. Au fil de la montée, les décors de carte postale se succèdent : sommets enneigés, mélèzes flamboyants et, parfois même, quelques moutons en liberté.

Faire trempette dans les eaux chaudes du Monêtier-les-Bains

Après l’effort, le réconfort ! Au Monêtier-les-Bains, on profite des eaux naturellement chaudes de la montagne pour s’offrir une parenthèse bien-être. Direction les Grands Bains du Monêtier, un espace thermo-ludique avec hammam, sauna et grotte musicale, sans oublier le Spa La Rotonde et l’Espace Soins & Massages. L’eau, qui jaillit naturellement à 44 °C, est riche en minéraux. Imaginez : l’air frais de l’automne sur le visage, une eau délicieusement chaude et une vue imprenable sur les sommets alpins… Le combo parfait pour délasser ses muscles après une randonnée ou une sortie à vélo !

Et pour prolonger les plaisirs, cap sur Tripa Chaoda, au cœur du village. Amélie et Odile y proposent une cuisine faite maison, inspirée de leurs souvenirs d’enfance et préparée avec des produits de saison, en privilégiant les circuits courts et les producteurs des Hautes-Alpes.

Une randonnée jusqu’au lac bleu de la Douche

Après le village du Monêtier-les-Bains, cap sur le lac de la Douche, au cœur du Parc national des Écrins ! Au départ du charmant hameau du Casset, cette randonnée familiale traverse prairies, torrent et forêts de mélèzes, avec peut-être quelques chamois, écureuils ou chevreuils à apercevoir en chemin. À l’arrivée, le lac bleu turquoise offre un superbe décor (idéal pour un pique-nique). Une balade coup de cœur pour s’immerger dans la nature et en prendre plein les yeux !

Briançon, une cité fortifiée au charme fou

Impossible de séjourner dans la vallée sans faire un détour par Briançon, dont les fortifications de Vauban sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Perchée à 1 326 mètres d’altitude, cette cité historique, considérée comme la plus haute ville de France, séduit par ses ruelles pentues, ses façades colorées, ses passages voûtés et ses étonnantes gargouilles. En flânant dans la vieille ville, on découvre les remparts et les vestiges de son passé militaire, avant de s’offrir une pause en terrasse lorsque le soleil est au rendez-vous (et avec environ 300 jours de soleil par an, il est souvent au rendez-vous !)

Pour prolonger l’escapade, on pose ses valises à Maison Soyeuse, cet hôtel de charme niché au cœur de la Cité Vauban, aménagé dans une ancienne bibliothèque. Ce petit cocon intimiste de 10 chambres a tout pour séduire les amoureux de vieilles pierres en quête d’une parenthèse calme et romantique. Et pour les gourmands, le restaurant de l’hôtel réserve aussi de belles surprises : le chef Thomas Dubois y marie la générosité des produits de la montagne à la finesse des saveurs méditerranéennes.

Le quartier du 15/9, entre bonnes tables et hôtels de caractère

À Briançon, l’ancienne friche militaire du 15e régiment de tirailleurs alpins entame depuis quelques années, une nouvelle vie avec le quartier du 15/9, un écoquartier en plein renouveau au cœur de la ville. On y découvre notamment le restaurant Le 15/9, un bistrot écoresponsable qui mise sur les cuissons à la braise : tapas à partager, grillades généreuses, bœuf Angus Rioplatense, cochon ibérique ou encore agneau des Hautes-Alpes. Côté hébergement, l’ancienne caserne accueille aussi le Garrigae Caserne de Briançon & Spa, un hôtel 4 étoiles qui marie patrimoine militaire et confort contemporain, ainsi que Daffy, une nouvelle adresse à l’esprit rétro et aux vibes nineties (ouverture : décembre 2026). Ce quartier réinventé participe au renouveau touristique de Briançon, à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030, dont Serre Chevalier doit accueillir plusieurs épreuves majeures des disciplines freestyle et de ski acrobatique.

Le mélèze, un savoir-faire local à découvrir

À Serre-Chevalier, l’automne ne se contente pas d’offrir de jolies couleurs : il met aussi en lumière les ressources et les savoir-faire du territoire. Pour en découvrir une facette originale, partez à la rencontre de la Distillerie des 4 Frères, qui perpétue un savoir-faire artisanal autour d’un arbre emblématique des Alpes : le mélèze. Née au cœur des Hautes-Alpes, la distillerie récolte, distille et élabore ses gins et eaux-de-vie à Serre-Chevalier, à l’aide d’un précieux alambic centenaire. Sa spécialité ? La liqueur de mélèze, qui invite à découvrir autrement cet arbre aux fameuses aiguilles dorées en automne. Une rencontre avec des artisans passionnés, pour explorer le patrimoine local à travers les saveurs et les traditions qui font l’identité de la montagne.

Des forêts de mélèzes, des villages de caractère, des eaux thermales et de bonnes tables : à l’automne, Serre-Chevalier Briançon dévoile une autre facette des Alpes du Sud. On y vient respirer à pleins poumons, s’accorder une pause bien-être et découvrir une montagne plus paisible, loin de l’agitation hivernale. Une escapade dépaysante à environ 5 h de train de Paris, avec un petit air de Canada en prime !

FAQ sur Serre-Chevalier Briançon

Où se trouve Serre-Chevalier Briançon ?

Située dans les Hautes-Alpes, au cœur des Alpes du Sud, la vallée de Serre-Chevalier Briançon s’étend autour de Briançon et de plusieurs villages de montagne, dont Chantemerle, Villeneuve et Le Monêtier-les-Bains.

Peut-on visiter Serre-Chevalier Briançon sans skier ?

Absolument ! La vallée se découvre toute l’année grâce à ses randonnées, ses villages de caractère, ses fortifications, ses bonnes tables, ses activités de plein air et ses espaces de bien-être. En automne, les paysages colorés sont à eux seuls une excellente raison de venir.

Comment se rendre à Serre-Chevalier Briançon depuis Paris ?

Il est possible de rejoindre Briançon en train de nuit depuis Paris. Autre option : prendre un TGV jusqu’à Oulx, en Italie, puis emprunter une navette vers la vallée. Les durées et les correspondances varient selon l’itinéraire : mieux vaut vérifier les horaires avant le départ.

Photo de couverture : ©Flickr – Marcel Musil

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