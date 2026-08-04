Des balades en bateau à 2€ aux portes de Paris

Savez-vous qu’il est possible de faire des balades sur la Seine pour seulement 2 € ? Tous les week-ends à partir du 29 août 2026, une navette fluviale électrique reliera de nouveau Boulogne-Billancourt à Issy-les-Moulineaux, avec des escales à deux pas des musées, jardins et sites emblématiques des Hauts-de-Seine.

Des balades en bateau électrique

Chaque week-end du 29 août au 27 septembre 2026, les Hauts-de-Seine retrouveront leur navette fluviale. À bord d’un bateau 100% électrique, les passagers pourront ainsi aller de Boulogne-Billancourt à Issy-les-Moulineaux en profitant d’une belle balade sur la Seine loin de l’agitation parisienne. Silencieuse et proposée à un tarif très abordable, cette traversée est autant un moyen de transport qu’une idée de sortie pour prolonger les beaux jours : au fil de l’eau, défilent les berges réaménagées, les îles de la Seine et une architecture qui mêle patrimoine industriel, bâtiments contemporains et grands espaces verts.

Le bateau, d’une capacité de 85 passagers, circulera tous les samedis et dimanches entre 11h et 18h.

Des escales pour découvrir les Hauts-de-Seine

Premier arrêt : Boulogne-Billancourt. En débarquant au Port Legrand, les visiteurs se trouvent à quelques minutes de La Seine Musicale, dont l’impressionnante silhouette domine l’Île Seguin. Les amateurs d’art pourront poursuivre leur promenade jusqu’au musée départemental Albert-Kahn et ses célèbres jardins, mais aussi découvrir le musée des Années 30, le musée Paul-Landowski ou encore le musée Paul-Belmondo. Ceux qui préfèrent explorer la ville accompagnés pourront également participer aux visites organisées par l’Office de tourisme.

À Issy-les-Moulineaux, la navette accoste au Port Victor, à deux pas du parc départemental de l’Île Saint-Germain. Ce vaste écrin de verdure abrite l’une des œuvres les plus étonnantes de la région parisienne : la Tour aux figures, monumentale sculpture imaginée par Jean Dubuffet, qui se visite sur réservation. Après la balade, il ne reste plus qu’à rejoindre les Halles Biltoki pour déjeuner ou goûter avant de reprendre le bateau.

Un billet à seulement 2€ qui offre de nombreuses possibilités

Le billet de la navette ne sert pas seulement à embarquer. Pendant tout le mois de septembre, il donne également accès à plusieurs tarifs préférentiels : l’entrée du musée départemental Albert-Kahn, la visite guidée de la Tour aux figures, mais aussi différentes visites proposées par les offices de tourisme de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux. Une bonne raison de transformer cette traversée en véritable journée de découverte. Autre bonne nouvelle : la navette sera gratuite les 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les moins de 18 ans voyageront également gratuitement pendant toute la durée de l’opération ! Une idée de sortie qui prouve qu’il n’est pas toujours nécessaire d’aller bien loin pour prendre le large…

Navette fluviale des Hauts-de-Seine

Tous les samedis et dimanches du 29 août au 27 septembre 2026

Départs de Boulogne-Billancourt : 11h, 12h15, 14h30, 15h45 et 17h.

Escales à Issy-les-Moulineaux : 11h30, 12h45, 15h, 16h15 et 17h30.

Tarif unique : 2€ par trajet

Réservation conseillée sur le site des Hauts de Seine