La Tour Eiffel prend vie en réalité virtuelle sur le Champ-de-Mars

Depuis mi-avril 2026, Le Symbole de Paris propose une expérience immersive en réalité virtuelle au pied de la Tour Eiffel. Pendant une heure, cette balade guidée sur le Champ-de-Mars retrace l’histoire de la Dame de Fer à travers 15 scènes historiques, de sa construction à son rôle dans l’imaginaire parisien. Une façon inédite d’appréhender le monument le plus emblématique de la capitale… On vous en dit plus !

Le Champ-de-Mars avant la Tour Eiffel

Avant que Gustave Eiffel y pose ses premières poutres métalliques, le Champ-de-Mars avait déjà bien vécu. Batailles, entraînements militaires, grandes fêtes républicaines : ce terrain que l’on traverse aujourd’hui sans trop y penser a une histoire bien plus ancienne que la Dame de Fer. Et c’est ce passé souvent ignoré que Le Symbole de Paris commence par dévoiler dès les premières scènes découvertes dans le casque.

1889 : des ateliers de Gustave Eiffel à l’Exposition universelle

L’expérience retrace ensuite la naissance de la Tour Eiffel, depuis les ateliers de Gustave Eiffel jusqu’à l’Exposition universelle de 1889. Elle était alors la plus haute tour du monde et fascinait les visiteurs venus des quatre coins de la planète. Grâce à la réalité virtuelle, on se retrouve spectateur de ces moments fondateurs, depuis les endroits précis où ils se sont déroulés. Les images sont plus vraies que nature et nous donnent vraiment la sensation de voyager dans le temps !

Des Années Folles à l’Occupation, un symbole qui a traversé l’Histoire

Symbole de liberté pendant les Années Folles, et de résistance durant l’Occupation, la Tour Eiffel est l’un des témoins les plus importants de l’histoire de Paris. Ici, ces épisodes – auxquels on ne pense pas forcément lorsqu’on lève les yeux vers elle – reprennent une autre dimension vécus avec la VR depuis le Champ-de-Mars. Au total, plus de 15 scènes immersives se succèdent au fil du parcours, conçues avec un comité scientifique à partir d’archives historiques. L’expérience est proposée en français, anglais et espagnol, et reste accessible dès 8 ans, aussi bien pour les Parisiens d’un jour, que de toujours !

Le Symbole de Paris

12 rue Dupont des Loges, 75007 Paris

Du mercredi au dimanche, de 10h à 18h30

Tarifs : 28€/adulte, 19€/enfant (8-15 ans)

Réservation en ligne sur le site symboledeparis.timescope.com

À lire également : Les Origines de Paris, une expérience insolite pour redécouvrir l’histoire de la capitale

Crédit photo de une : Le Symbole de Paris © Timescope