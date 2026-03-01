À Montreuil, cette piscine regroupe des saunas, hammam, bassin de balnéothérapie et aquabikes

Bien souvent, lorsque l’on souhaite profiter de hammam ou de bassins de balnéothérapie à Paris, on pense à des centres particuliers dont les tarifs sont souvent élevés. Eh bien figurez-vous que la piscine municipale des Murs à Pêches de Montreuil vous propose hammam, saunas ou douches hydromassantes à moindre prix !

Des espaces de détente à petit prix

Située juste à côté du parc Montreau à Montreuil, la piscine municipale des Murs à Pêches est dotée de bassins extérieurs et intérieurs. En plus d’un bassin sportif de 25 mètres de long, elle rassemble deux saunas, un hammam, trois douches hydromassantes et un grand bassin de balnéothérapie où l’on peut profiter de banquettes à bulles, de chutes d’eau et de sièges massants.

Ces espaces de détente, réservés aux personnes majeures, vous permettent de profiter des bienfaits de l’eau pour un tarif bien inférieur à ceux des habituels centres de balnéothérapie. En effet, vous pourrez y accéder pour un tarif de 10 € sans limite de durée (tarif réduit à 7 € pour les habitants de Montreuil, Bagnolet, Pantin, Bobigny, Bondy Le Pré Saint-Gervais, Romainville, Les Lilas, Noisy-le-Sec).