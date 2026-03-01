À Montreuil, cette piscine regroupe des saunas, hammam, bassin de balnéothérapie et aquabikes

Bien souvent, lorsque l’on souhaite profiter de hammam ou de bassins de balnéothérapie à Paris, on pense à des centres particuliers dont les tarifs sont souvent élevés. Eh bien figurez-vous que la piscine municipale des Murs à Pêches de Montreuil vous propose hammam, saunas ou douches hydromassantes à moindre prix !
Des espaces de détente à petit prix
Située juste à côté du parc Montreau à Montreuil, la piscine municipale des Murs à Pêches est dotée de bassins extérieurs et intérieurs. En plus d’un bassin sportif de 25 mètres de long, elle rassemble deux saunas, un hammam, trois douches hydromassantes et un grand bassin de balnéothérapie où l’on peut profiter de banquettes à bulles, de chutes d’eau et de sièges massants.
Ces espaces de détente, réservés aux personnes majeures, vous permettent de profiter des bienfaits de l’eau pour un tarif bien inférieur à ceux des habituels centres de balnéothérapie. En effet, vous pourrez y accéder pour un tarif de 10 € sans limite de durée (tarif réduit à 7 € pour les habitants de Montreuil, Bagnolet, Pantin, Bobigny, Bondy Le Pré Saint-Gervais, Romainville, Les Lilas, Noisy-le-Sec).
Cours d’aquagym, aquabike et natation
Par ailleurs, les visiteurs de la piscine des Murs à Pêches pourront profiter de plusieurs activités proposées tout le long de la semaine sur inscription. Du lundi au vendredi, ils pourront par exemple participer à des cours d’aquabike pour se muscler plus efficacement et profiter de l’effet drainant de l’eau. Par ailleurs, vous pourrez aussi profiter de séances d’aquagym, de Circuit Training aquatique, et pour les novices, d’une école de natation.
Des dispositifs écologiques
Si la piscine extérieure dispose d’une filtration naturelle, les bassins intérieurs ont un fonctionnement plus traditionnel. Néanmoins, l’établissement ne fait pas recours à du chlore, et privilégie un traitement de l’eau par électrolyse de sel afin de fabriquer sa propre javel. Le chauffage de l’air et des bassins est quant à lui produit par un système de pompes à chaleur, de chaudières à bois et de panneaux photovoltaïques.
Piscine des Murs à Pêches
9 rue Maurice Bouchor, 93100 Montreuil
Ouvert tous les jours
À lire également : La plus vieille piscine couverte française va rouvrir en plein cœur de Paris
Image à la une : © Est Ensemble