Un marché d’art de Noël va bientôt réunir 120 créateurs franco-japonais en face du jardin des Tuileries

À l’approche des fêtes de fin d’année, un marché d’art de Noël réunira 120 créateurs français et japonais du 27 au 29 novembre 2026, face au jardin des Tuileries (1er). Lors de ces quelques jours, vous pourrez découvrir plus de 300 œuvres et une exposition-vente gratuite.

Un marché de créateurs franco-japonais

Après une première édition 2025 réussie, le Marché d’Art de Noël reprendra place dans un espace d’exposition situé au 5 rue Rouget-de-Lisle, face au jardin des Tuileries. Du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2026, cet événement organisé par ARTEC et Japan Art Republic réunira 120 créateurs français et japonais autour de plus de 300 œuvres. Les visiteurs pourront y accéder gratuitement, et même visiter une exposition-vente.

Cet événement entend proposer une alternative aux traditionnels achats de Noël en mettant en avant la création artistique, avec de la peinture, calligraphie, broderie, sculpture et des arts décoratifs. L’occasion de trouver des pièces originales à offrir pour les fêtes de fin d’année. Non loin de là, le marché de Noël des Tuileries ouvrira également ses portes le 14 novembre 2026, et poursuivra ses animations jusqu’au 3 janvier 2027.

Plus de 300 œuvres présentées

Le Marché d’Art de Noël donne autant à voir des créations inspirées des traditions artisanales et des démarches plus contemporaines. Au sein de l’exposition-vente, les artistes présenteront leurs œuvres dans un espace dédié, ouvert aux visiteurs curieux ou souhaitant repartir avec un cadeau à mettre sous le sapin.

Les organisateurs n’ont pas encore publié de catalogue détaillé des oeuvres présentées pour cette édition 2026. Toutefois, l’année passée, le public pouvait découvrir de nombreux tableaux, aquarelles, encres et illustrations au sein de l’espace d’exposition. Des oeuvres inspirées des techniques et traditions japonaises occuperont une place importante, comme le kirie, l’art du papier découpé, les créations en papier mâché, la céramique et le verre traditionnel Edo Kiriko.

Créations et pièces de collection

En parallèle de l’exposition, un pop-up consacré aux antiquités sera organisé par Épines de Rose Antique au sous-sol du lieu, pendant les trois jours de l’événement. Cette présentation proposera notamment des poupées anciennes, des dentelles, des perles anciennes et différents objets de collection. Elle complétera le parcours artistique par une sélection tournée vers les pièces anciennes et les amateurs d’antiquités.

Le Marché d’Art de Noël réunira ainsi plusieurs univers lors de ces trois jours de novembre, entre créations contemporaines, arts décoratifs, pièces de collection et objets traditionnels du Japon. Rendez-vous donc en face des Tuileries pour découvrir librement ce marché festif et trouver une idée de cadeaux !

Informations pratiques

Marché d’Art de Noël Paris 2026

Lieu : 5 rue Rouget-de-Lisle, 75001 Paris

Dates : Du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2026

Horaires annoncés : de 11 h à 19 h

Entrée : libre et gratuite

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Image à la une : © Japan Art Republic