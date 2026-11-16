La Corée a le vent en poupe ! Le dimanche 6 décembre 2026, un marché de Noël rassemblera les amateurs de K-pop, de K-food et de K-beauty sur une surface annoncée de 400 mètres carrés au Nazareth Market (3e). Au programme : une immersion dans les tendances, les saveurs et les savoir-faire propres à la culture sud-coréenne !

La K-pop animera le marché

Pour cette 3e édition, le marché de Noël coréen de Nazareth Market sera animé par la fameuse K-pop, véritable phénomène culturel qui rassemble des communautés de fans partout dans le monde. Les amateurs de BTS, BLACKPINK, Stray Kids, TWICE, aespa, ATEEZ ou ENHYPEN pourront se régaler grâce à de nombreuses performances de danse K-pop, un grand karaoké et surtout un « Random Dance » : un jeu consistant à reconnaître les titres pour reproduire les chorégraphies correspondantes.

Bien sûr, vous n’êtes pas obligé de connaître l’entièreté des pas de danse pour participer. Que l’on maîtrise les chorégraphies de ses groupes favoris ou que l’on préfère simplement profiter de l’ambiance, chacun pourra prendre part à la fête. L’événement prévoit également plusieurs boutiques proposant albums, accessoires, papeterie ou illustrations autour de cet univers.

Déguster de la K-food pour les fêtes

Autre pilier incontournable de la culture sud-coréenne : la gastronomie. Peu connue en France quelques décennies plus tôt, la K-food connaît un véritable succès depuis plusieurs années dans les assiettes parisiennes : phénomène que l’on nomme alors la « Hallyu » (vague coréenne). Un espace sera ainsi dédié aux spécialités culinaires et aux dégustations coréennes mêlant ingrédients fermentés, légumes, riz et épices. Sur les stands, vous pourrez alors dénicher tout un ensemble de plats, des recettes traditionnelles à la street food.

Au-delà de la nourriture, de nombreuses animations sont à prévoir pour les grands comme les petits ! On pourra profiter des animations musicales et des dégustations, mais aussi d’ateliers créatifs, d’un espace maquillage pour les enfants et d’une boîte aux lettres du père Noël. Dans cet univers sud-coréen, on n’oublie pas l’esprit des fêtes de fin d’année pour autant !

La K-beauty s’invite aussi sous le sapin

Les soins et les cosmétiques coréens sont connus pour porter une attention particulière à l’hydratation et à la protection de la peau. Le marché de Noël proposera un espace consacré à cet univers, permettant aux visiteurs de découvrir des produits de beauté coréens et de s’intéresser à des routines de beauté venues de la Corée du Sud.

Ainsi, en réunissant K-pop, K-food et K-beauty, le marché de Noël coréen entend proposer différents aspects de la culture sud-coréenne, entre musique, gastronomie, cosmétique et créations. Pour vous y rendre, rendez-vous le dimanche 6 décembre 2026 au Nazareth Market, dans le 3e arrondissement de Paris. Et notez bien que l’entrée coûtera 5 € par personne (avec une gratuité pour les enfants de moins de 8 ans).

Informations pratiques