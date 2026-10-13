Le Parc de l’Étrange : ce parc du Sud parisien va se métamorphoser pour Halloween

Du 16 au 31 octobre 2026, le parc André-Citroën (15e) va se métamorphoser en un immense terrain horrifique pour Halloween. C’est la troisième fois que ce Parc de l’Étrange se déploie dans le Sud parisien, avec un parcours immersif de 1,9 kilomètre et treize univers thématiques pour cette nouvelle édition.

Un parc spécial Halloween

Au sud du 15e arrondissement de Paris, le parc André-Citroën va s’assombrir durant quelques jours d’octobre pour accueillir la troisième édition du Parc de l’Étrange. Du 16 au 31 octobre 2026, le public est invité à parcourir près de 1,9 kilomètre à travers treize univers immersifs qui recouvriront cette fois l’ensemble du parc. L’objectif : faire de chaque scène une découverte à part entière, grâce à des décors scénarisés, des ambiances sonores et des effets spéciaux qui devraient vous surprendre !

Ainsi, au fil de votre promenade, vous traverserez une succession de tableaux fantastiques dans lesquels des créatures et personnages énigmatiques seront interprétés par des comédiens. Gare aux plus peureux à la nuit tombée ! Les éclairages et la mise en scène rendront le parc André-Citroën particulièrement inquiétant… Une zone facultative est même réservée aux amateurs de sensations fortes, tandis que les familles pourront poursuivre la route sans craindre de trop grandes frayeurs.

Spectacles thématiques et effets spéciaux

Au-delà des décors, le Parc de l’Étrange rassemble les jeux des comédiens, les effets spéciaux et les créations sonores pour créer une véritable expérience immersive. Parmi les treize univers thématiques, repensés pour cette édition, une toute nouvelle scène finale intitulée « Les Voiles des Ombres » se présentera comme un spectacle aérien et lumineux. À ce moment, de grandes toiles en mouvement formeront de mystérieuses formes dans la nuit…

Les familles sont également conviées à cet événement avec un parcours dédié. Si certains personnages costumés et ambiances peuvent impressionner les enfants, une zone sera aussi consacrée à Shaun le Mouton ! Dans le cadre de la sortie du film Shaun le Mouton : La Bêêête d’Halloween, le 21 octobre 2026, ce tableau offrira un univers plus ludique et amusant autour des citrouilles et des créatures de la ferme de Mossy Bottom…

Rendez-vous au Parc de l’Étrange

Vous avez envie de frissonner ? Inutile d’attendre le soir d’Halloween ! Rendez-vous au Parc de l’Étrange dès le vendredi 16 octobre jusqu’au samedi 31 octobre 2026. L’entrée se fera à partir de 19h30 jusqu’à 22h, en attendant la grande soirée d’Halloween qui se prolongera cette fois jusqu’à minuit. Et surtout, n’oubliez pas de réserver, en particulier pour les week-ends et les soirées spéciales !

Avec son parcours étendu, ses treize univers et ses animations nocturnes, le Parc de l’Étrange est donc une bonne manière de célébrer Halloween pour les amoureux d’expériences étranges, de créatures inquiétantes et de décors monstrueux. Sur plus de 1,9 kilomètre, le parc André-Citroën se compose de halles, de terrains plats et de coteaux sauvages… Plein de recoins qui risquent de vous créer quelques sueurs froides…

Parc de l’Étrange

Lieu : Parc André-Citroën, 2 rue Cauchy, 75015 Paris

Dates : Du vendredi 16 au samedi 31 octobre 2026

Horaires : Du 16 au 24 octobre, 19h30-22h. Du 25 au 29 octobre, 18h-22h. Vendredi 30 octobre : 18h-23h. Samedi 31 octobre : 18h-00h.

Tarifs : Réservation sur le site de l’événement

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Image à la une : © Le Parc de l’Étrange