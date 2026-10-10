Dream Nation : un immense festival électro débarque pour Halloween à Paris

Les 30 et 31 octobre 2026, Dream Nation, l’un des plus grands rendez-vous électroniques, revient pour sa 13e édition au parc des expositions Paris Nord de Villepinte. Lors de ces deux soirées, plus de 60 artistes se produiront sur six grandes scènes différentes mêlant techno, hard music, trance, drum & bass et bass music.

Une immense fête pour Halloween

Les vendredi 30 et samedi 31 octobre 2026, Dream Nation retrouvera une nouvelle fois le parc des expositions Paris Nord, à Villepinte. Organisé autour des différentes cultures électroniques depuis 2014, le festival célébrera sa 13e édition avec six scènes et plus de 60 artistes français et internationaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dream Nation Festival (@dreamnation_festival)

Attendez-vous à une programmation transversale, mêlant les artistes reconnus et émergents de la scène électronique. En se voulant être le plus grand festival d’Halloween d’Europe, le Dream Nation célèbre par la même occasion les musiques électroniques avec différents formats immersifs durant ces deux nuits festives.

Plus de 60 artistes présents

La programmation constitue l’un des principaux arguments de cette édition 2026. Le vendredi 30 octobre, les amateurs de techno et de hard music pourront notamment retrouver Novah, Alignment, Creeds et Vortek’s, tandis que la scène hardcore accueillera Angerfist en live, Da Tweekaz, Rebelion et TNT, le duo formé par Technoboy et Tuneboy. Plusieurs rencontres inédites entre artistes sont également annoncées, dont un B2B entre DYEN et OMAKS.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dream Nation Festival (@dreamnation_festival)

Le samedi 31 octobre, la bass music et la trance prendront notamment le relais avec Pendulum, Dirtyphonics, Flux Pavilion, Netsky, Vini Vici, Mandragora et Infected Mushroom. The Bloody Beetroots et Don Diablo, avec son projet CTRL ALT DΞLE, seront aussi parmi les têtes d’affiche de ce festival mêlant drum & bass, psytrance, dubstep, hard techno et hardcore sur les différentes scènes du parc des expositions.

Décors immersifs et maison hantée

Pour cette édition spéciale Halloween, Dream Nation souhaite aller au-delà des performances musicales : le parc des expositions Paris Nord accueillera ainsi plusieurs installations visuelles, des créatures mystérieuses déambuleront durant la nuit et des décors monumentaux immergeront le public dans une atmosphère étrange. Au programme : mapping vidéo 3D, écrans LED, shows laser et espaces scénographiés vous attendent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par My Festival (@myfestival.fr)

De nombreuses animations autour d’Halloween seront aussi prévues, dont une maison hantée grandeur nature et une balançoire géante culminant à 15 mètres de hauteur. Des stands de maquillage et des cocktails thématiques participeront aussi à vous faire entrer dans l’imaginaire horrifique. Ce rendez-vous ne s’adresse donc pas seulement aux amateurs d’électro, mais aussi aux adeptes des univers d’Halloween… Et n’oubliez pas de venir déguisé !

Dream Nation 2026

Lieu : Parc des Expositions Paris Nord, ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte

Dates : Vendredi 30 et samedi 31 octobre 2026

Horaires : De 20h30 à 6h15

Tarifs : Dès 43,90 €. Billetterie en ligne

À lire également : Festival du théâtre amateur : des pièces à petits prix présentées durant une semaine à Paris

Image à la une : © @aurelienpapa / Dream Nation