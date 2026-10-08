Festival du théâtre amateur : des pièces à petits prix présentées durant une semaine à Paris

Du 16 au 22 novembre 2026, le Festival du théâtre amateur revient avec une 27e édition au sein de la salle Jean Dame, située dans le 2e arrondissement de Paris. Durant une semaine, sept compagnies de Paris et d’Île-de-France y présenteront chacune un spectacle, avec des billets compris entre 8 et 15 euros.

Une mise en lumière du théâtre amateur

Bien souvent, les pièces que nous allons voir sont interprétées par des troupes de comédiens professionnels et annoncées sur les affiches des théâtres parisiens. Mais un bon nombre d’amateurs se réunissent aussi dans de petites compagnies pour réinterpréter des classiques, présenter des créations et proposer des spectacles à des tarifs accessibles. Avec le Festival du théâtre amateur, sept d’entre elles seront mises en lumière lors de sept représentations.

Du lundi au samedi, les spectacles sont programmés en soirée, excepté le dimanche avec une représentation durant l’après-midi. Chaque jour, le public pourra donc découvrir une nouvelle proposition artistique, éloigné des grandes scènes professionnelles. L’occasion de découvrir des créations originales et des comédiens passionnés.

Des spectacles à petits prix

En plus de découvrir des compagnies et des spectacles, l’avantage du Festival du théâtre amateur reste à coup sûr ses tarifs. Une place pour une représentation coûte entre 8 et 15 euros pour tous les publics, enfants ou adultes, chômeurs ou travailleurs. Le jeudi, l’entrée est même libre, tandis qu’un pass intégral donnant accès à l’ensemble de la semaine est proposé à 50 euros.

Ces tarifs abordables s’inscrivent dans une volonté de rendre le spectacle vivant accessible au plus grand nombre. Si les salles de théâtres proposent régulièrement des billets à prix réduits, des dispositifs destinés aux jeunes ou des places à visibilité réduite, les entrées dans les grands théâtres parisiens constituent un vrai budget. Ainsi, ce festival permet d’allier des créations originales et des petits prix.

Une scène pour les compagnies d’Île-de-France

Au-delà des tarifs, le festival permet de faire connaître au public le travail de sept compagnies de théâtre amateur de Paris et d’Île-de-France. Chacune dispose d’une soirée pour proposer sa vision contemporaine de l’art et de la mise en scène, son rapport au costume, à la danse et à l’humour, ainsi que son lien avec le public présent dans la salle.

Rendez-vous donc à la salle Jean Dame, dans le 2e arrondissement, durant cette semaine artistique. Notez toutefois que les représentations sont uniquement accessibles sur réservation, via la billetterie mise en ligne. Vous pouvez aussi y retrouver toutes les informations concernant les différentes pièces présentées, les compagnies, les horaires et les tarifs.

Festival du théâtre amateur de Paris

Lieu : Salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, 75002 Paris

Dates : Du 16 au 22 novembre 2026

Horaires : Du lundi au samedi, 19h30-22h30. Le dimanche, 16h-18h

Prix : Entre 8 € et 15 €. Pass intégral à 50 €. Entrée libre le jeudi soir

Réservation : Réserver votre place sur le site

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Image à la une : © Festival du théâtre amateur de Paris