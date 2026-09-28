Les Rochambelles au Théâtre Michel : l’incroyable histoire vraie de ces femmes qui ont participé à la Libération de la France

À partir du 25 septembre 2026, le Théâtre Michel fait revivre l’incroyable destin des Rochambelles, ces femmes engagées comme ambulancières pendant la Seconde Guerre mondiale. De la bataille de Normandie à la Libération de Paris, puis jusqu’en Allemagne, leur parcours ressemble à une véritable épopée. Une histoire vraie aussi fascinante que méconnue, mise en scène par Merryl Beaudonnet et Charlotte Bigeard.

L’histoire vraie de ces femmes parties au front

Tout commence en 1939, lorsque Jacqueline, une jeune Française en voyage à New York, rencontre Florence Conrad, une Américaine francophile qui rêve de créer une unité féminine d’ambulancières. Ce qui devait simplement permettre à Jacqueline de rentrer en France va finalement devenir une véritable aventure. Après plusieurs mois de préparation, les volontaires rejoignent l’Afrique du Nord puis l’Angleterre, avant de débarquer en Normandie en août 1944 et d’intégrer la 2ème division blindée du général Leclerc.

Leur mission : conduire leurs ambulances sous le feu, récupérer les blessés et les transporter vers les hôpitaux militaires. De la Normandie à Paris, puis à travers la Lorraine, l’Alsace et l’Allemagne, les Rochambelles suivent l’avancée des troupes françaises. Certaines atteindront même Berchtesgaden, où se trouve le célèbre « Nid d’aigle » d’Hitler. Une trajectoire hors du commun pour ces femmes qui, à l’époque, n’avaient pas leur place dans l’armée française.

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Une pièce pour redonner un visage aux héroïnes de l’ombre

Avec Les Rochambelles, l’autrice Valérie Demay s’empare de cette histoire intimement liée à sa propre famille puisqu’elle est la petite-fille d’une Rochambelle. Sur scène, elle choisit de remettre ces femmes au centre du récit et de raconter leur engagement au-delà des seuls faits historiques. La pièce permet ainsi de découvrir celles qui ont accepté de quitter leur quotidien pour rejoindre le front, dans une époque où leur présence au sein de l’armée était loin d’être acquise. Trente femmes, trente parcours et une même volonté : participer, elles aussi, à la Libération. Un récit historique, mais aussi une histoire de courage, d’amitié et de liberté, qui rappelle que les grandes pages de l’Histoire ne sont pas toujours écrites par celles et ceux dont on retient les noms.

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Notre avis

Nous sommes ressortis particulièrement touchés par cette histoire que nous ignorions totalement. Portée par une mise en scène pleine de rythme, Les Rochambelles nous embarque dès les premières minutes et nous tient en haleine jusqu’au bout. La scénographie, le travail des lumières et les musiques accompagnent parfaitement le récit et font monter la tension au fur et à mesure du spectacle. Mais ce qui nous a surtout marqués, c’est la force de ces femmes, leur courage et leur détermination. On reste suspendus à leurs récits, à leurs doutes, à leurs combats et à leur incroyable solidarité. « Les Rochambelles » est à découvrir à partir du 25 septembre 2026 au Théâtre Michel, pour redonner un peu de lumière à ces femmes, oubliées des livres d’histoire, et qui ont, elles aussi, contribué à écrire l’histoire de la Libération.

Infos pratiques :

Les Rochambelles

Adresse : Théâtre Michel, 38 Rue des Mathurins 75008 Paris

Dates : Du 25 septembre 2026 au 20 décembre 2026 (du mercredi au samedi à 19h et dimanche à 15h30) Je prends ma place !

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Photo de couverture : ©Nolan Caussin