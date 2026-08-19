Le Manuel de la jeune mariée 1957 : une plongée dans le temps aussi aberrante…que vraie !

En 1957, cinq futures mariées se réunissent pour feuilleter un manuel consacré au rôle d’une épouse dans la France des Trente Glorieuses. Intitulée Le Manuel de la jeune mariée 1957, la pièce de Virginie Lemoine dénonce avec sarcasme les injonctions du patriarcat et célèbre par la même occasion les luttes menées par les féministes en quelques décennies. Une comédie qui sera présentée au Théâtre Actuel La Bruyère à Paris du 26 août au 31 décembre 2026.

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Une comédie plus féministe que jamais !

Retour dans les années 50. Cinq femmes s’emparent de la scène avec leurs robes évasées, leurs escarpins cirés et leurs coiffures soignées. Toutes se retrouvent là, à la veille de leur mariage, pour étudier soigneusement un manuel sur les us et coutumes d’une bonne épouse façon Trente Glorieuses : vous venez d’acquérir le droit de vote ? Évitez tout de même de défendre une opinion politique. Vous avez contribué à l’effort de guerre ? Restez désormais dévouée à votre foyer, mari, enfants et ménage doivent être vos premiers centres d’intérêts !

Tout en lisant à haute voix les pages incongrues de cet ouvrage d’un autre temps, les cinq jeunes femmes mettent en lumière le décalage qui se joue entre la condition de la femme de l’après-guerre et celle de la période #MeToo. Un hommage aux féministes qui, en peu d’années, ont réussi à renverser la table et rebattre les cartes.

La metteuse en scène Virginie Lemoine embarque ses cinq actrices (Ariane Brousse, Nouritza Emmanuelian, Mathilde Moulinat, Valérie Zaccomer, Chloé Horry) dans un spectacle dansant, coloré et chanté, accompagné en direct par le pianiste Stéphane Corbin. L’occasion de livrer avec humour des réflexions sur les femmes, le couple, la vie commune, la famille et le patriarcat. Vous n’en reviendrez pas !

Fort de son succès au festival d’Avignon en 2025 et 2026, Le Manuel de la jeune mariée 1957 sera au Théâtre Actuel La Bruyère à Paris du 26 août au 31 décembre 2026. Réservez vite avec le code confidentiel PARISZZ qui vous donne droit à un tarif préférentiel !



Le Manuel de la jeune mariée 1957

Théâtre Actuel La Bruyère

5 rue La Bruyère, 75009 Paris

Du 26 août au 31 décembre 2026

Du mercredi au dimanche

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