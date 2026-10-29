Salon Idées Japon : 60 exposants franco-japonais présenteront leurs créations dans une ancienne manufacture parisienne

Du 20 au 22 novembre 2026, le Salon Idées Japon investira le Bastille Design Center (11e) à Paris. Au programme : 60 exposants franco-japonais présenteront des créations artisanales, des objets inspirés de la culture nippone et des spécialités culinaires dans un grand marché réparti sur 670 m2. Et la bonne nouvelle, c’est que l’entrée est gratuite !

Un marché dans une manufacture

Pour cette édition 2026, le Salon Idées Japon retrouve le Bastille Design Center, un bâtiment industriel datant du XIXe siècle. Cet ancien magasin d’usine de quincaillerie a été transformé en lieu culturel tout en conservant une partie de son caractère architectural. Ses 670 m² répartis sur trois étages offrent un cadre singulier à ce grand marché consacré à la création franco-japonaise.

Le Salon se tiendra ainsi durant trois journées, mêlant découvertes, rencontres et expositions de 12h à 19h. Les visiteurs pourront parcourir les différents niveaux selon les univers proposés, de l’art et de l’artisanat à la mode, en passant par la décoration et la gastronomie japonaise. Une occasion de découvrir des créateurs et des savoir-faire à l’approche des fêtes de fin d’année.

60 exposants franco-japonais

Le Salon Idées Japon réunira 60 exposants autour d’une grande diversité de créations. Au rez-de-chaussée, les visiteurs retrouveront notamment des accessoires, des bijoux, des objets décoratifs, des créations textiles, des kimonos et de la papeterie. À l’étage, la programmation mettra à l’honneur les artistes, illustrateurs, photographes, artisans et calligraphes. Une sélection qui rassemble des objets traditionnels et contemporains pouvant intéresser les collectionneurs comme les curieux.

La répartition des exposants sur trois niveaux facilitera la découverte de ces univers complémentaires. Parmi les disciplines et spécialités annoncées figurent notamment la céramique, l’art du bois, la gravure, les arts graphiques et les accessoires en tissu. Les visiteurs peuvent aussi échanger directement avec les exposants, mieux comprendre leurs techniques et en apprendre davantage sur la culture nippone.

Des idées de cadeaux

Si vous êtes amateur de cuisine japonaise, rendez-vous au sous-sol ! L’espace est consacré à l’alimentation, aux arts de la table et à la céramique. Thés, sakés, préparations fermentées, soupes, mochis, pâtisseries et autres gourmandises vous attendent, ainsi qu’un ensemble autour des arts de la table.

À quelques semaines de Noël, le Salon Idées Japon se présente aussi comme une destination pour trouver des cadeaux différents des produits standardisés. Un objet en céramique, un accessoire textile, une illustration ou un ouvrage consacré au Japon peuvent constituer des idées adaptées à des budgets très différents. Au-delà de l’exposition-vente, l’édition 2026 annonce également 16 ateliers-création animés par des spécialistes franco-japonais, pour permettre au public de s’initier à certaines pratiques artisanales.

Salon Idées Japon 2026

Lieu : Bastille Design Center, 74 boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris

Dates : Du 20 au 22 novembre 2026

Horaires : Du vendredi au dimanche, de 12 h à 19 h

Entrée : gratuite

Accès : Richard-Lenoir (ligne 5) ou Saint-Ambroise (ligne 9)

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