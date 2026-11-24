En partenariat avec Les Cognées

Vous pensiez avoir fait le tour des activités insolites à Paris ? Les Cognées n’ont visiblement pas dit leur dernier mot ! Après avoir fait découvrir aux Parisiens les joies du lancer de haches, le premier centre de ce genre ouvert en France ajoute désormais une nouvelle corde à son arc (c’est le cas de le dire) : le tir à l’arc. De quoi se glisser quelques instants dans la peau de Robin des Bois et tester son adresse entre amis, en famille ou entre collègues.

Les Cognées, le temple parisien du lancer de haches

Ouvert en 2017 dans le 18ème arrondissement, Les Cognées s’est rapidement imposé comme une adresse incontournable pour celles et ceux qui cherchent une activité insolite. Mais avant d’arriver à Paris, le lancer de haches avait déjà trouvé son public outre-Atlantique. Le loisir s’est notamment structuré au Canada, avec les premiers espaces urbains apparus à Toronto dès 2006, puis à Montréal autour de 2016, en s’inspirant des traditions des bûcherons nord-américains.

Mais aux Cognées, rassurez-vous, pas besoin de soulever des troncs pour s’amuser : les instructeurs sont là pour vous apprendre les bons gestes et vous aider à planter votre hache en plein dans la cible. Une fois les règles maîtrisées, place au défi et surtout à l’amusement ! On se lance à tour de rôle, on affine son geste et surtout… on se défoule ! Parce qu’au fond, c’est aussi ça, le plaisir du lancer de haches : relâcher la pression après une journée difficile et évacuer les nerfs en envoyant valser quelques haches.

Et maintenant, place au tir à l’arc !

Après le lancer de haches, Les Cognées passent à l’arc et aux flèches ! Et si le tir à l’arc est l’un des sports les plus anciens de l’humanité, il n’a jamais été aussi moderne ! Loin du traditionnel stand de tir, l’adresse du 18ème propose une expérience qui mêle tir à l’arc bien réel et technologie interactive. Au programme : de vrais arcs, de vraies flèches et un immense mur de 3 mètres sur 2, sur lequel un vidéoprojecteur fait apparaître des cibles et des objets en mouvement. Ballons, anneaux ou cibles laser… À vous de viser juste pour les atteindre et marquer un maximum de points ! Un retour détaillé en temps réel qui permet de corriger ses gestes et de progresser à vitesse grand V !

Et là encore, pas besoin d’avoir déjà tenu un arc entre les mains pour participer : l’activité est accessible à tous, même aux débutants ! Côté technologie, ArcheryTime détecte chaque impact en temps réel et affiche instantanément le score sur le mur. Plusieurs modes de jeu sont proposés, du défi individuel au tournoi en équipe, avec des cibles mouvantes ou des épreuves chronométrées. Lumières et effets sonores viennent pimenter la partie. Les enfants ne sont pas oubliés ! Des arcs légers, adaptés aux petites mains, leur permettent eux aussi de s’initier au tir à l’arc. Une activité ludique et collective qui promet autant de challenge que de fous rires, même pour les archers en herbe !

Un spot idéal pour les soirées entre amis et les team buildings

Et pour prolonger la partie, Les Cognées ont aussi de quoi régaler les joueurs ! Planches de charcuterie et de fromages, petites tartinades à partager et bières à siroter… Tout est prévu pour reprendre des forces et refaire le match autour d’un verre. L’adresse est aussi devenue un spot de choix pour les team buildings, avec une capacité d’accueil allant jusqu’à 40 participants. De quoi souder les équipes autrement qu’autour de la machine à café… et régler ses comptes avec son patron ou cette collègue qui nous agace, hache à la main !

Alors, plutôt hache ou arc ? Une chose est sûre, chez Les Cognées, on a trouvé une façon originale de se défouler, de tester son adresse et surtout de partager un bon moment. Une sortie qui change des activités habituelles, à tester avec ses amis, sa famille ou ses collègues… À vos marques, prêts, visez !

Infos pratiques :

Les Cognées

Adresse : 5 Rue Stephenson 75018 Paris

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 16h à 22h (parfait pour un afterwork), le samedi de 11h à 22h et le dimanche de 14h à 19h.

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Photo de couverture : ©Les Cognées ©Thomas Morel