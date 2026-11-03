AVRIL : ce centre culturel s’installe dans un ancien village d’artisans de 1824 situé à Bastille

Le quartier de Bastille accueille un tout nouveau centre culturel. Baptisé Avril, ce lieu ouvre le 20 novembre 2026 dans un ancien village d’artisans du 11e arrondissement, où se mêleront de nombreux rendez-vous autour de l’architecture, de l’artisanat et du design. L’occasion de partir à la rencontre des artisans au fil des conférences, expositions et ateliers organisées toute l’année dans un lieu historique de Paris.

Un ancien village artisanal

C’est au sein du passage du Cheval Blanc qu’Avril ouvrira ses portes, le 20 novembre prochain. Datant de 1824, ce lieu composé de pierres, de poutres et d’une grande verrière accueillait autrefois les artisans du quartier de la Bastille. En clin d’œil à ce passé, le nouveau centre culturel de 800 mètres carrés compte bien organiser des rencontres entre le public et les artisans afin de présenter leurs pratiques, leurs savoir-faire et leurs dernières créations. Ainsi, Avril se veut davantage être un lieu de partages qu’un espace muséal.

Au sein de ses espaces, plusieurs disciplines se croiseront donc au fil de l’année. À travers la présentation de projets d’architecture ou de design, la programmation mènera aussi des réflexions sur des sujets sociaux, écologiques ou politiques, avec pour thématique centrale « l’avenir de l’environnement bâti et naturel ». De grands enjeux contemporains qui seront abordés au fil des expositions, des conférences et des projections prévues tout au long de l’année.

Art, architecture, artisanat et design

Portée par l’agence d’architecture DREAM et son fondateur Dimitri Roussel, cette nouvelle adresse culturelle veut donner un souffle nouveau à des disciplines peu mises en lumière dans les musées. Avril souhaite en premier lieu décloisonner les pratiques pour s’intéresser à leur démarche commune de création : en réunissant artistes, artisans, designers et architectes, il explore ainsi les processus, les gestes, les matières, les techniques et les différentes manières d’habiter l’espace.

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Pour son lancement, le centre culturel accueillera l’exposition « Toxicité coloniale : documenter le paysage radioactif dans le Sahara » organisée par l’historienne de l’architecture Samia Henni. Cette installation documentaire se composera de treize assemblages audiovisuels composés d’une multiplicité d’archives, de cartes, de documents visuels et sonores évoquant le drame des essais nucléaires français en Algérie.

Penser le collectif

Au-delà de sa vocation d’exposition, Avril se veut avant tout un lieu d’émulation entre les acteurs de la création contemporaine. En favorisant les échanges entre disciplines, le centre encourage les expositions collectives, les échanges lors de conférences, les ateliers avec le public et les événements faisant fleurir de nouvelles rencontres. Ainsi, une collaboration avec POUSH et ¡Viva Villa! donnera forme au futur projet « Fieldwork » conçu sous la forme d’une enquête de terrain, tandis qu’un cycle de conférences nous questionnera sur « Comment construire des relations ? ».

Ouvert du mardi au samedi, cette nouvelle adresse est accessible gratuitement pour le public. Certains visiteurs peuvent également prendre rendez-vous afin d’avoir une visite guidée et d’échanger avec l’équipe autour des expositions. L’occasion aussi de découvrir ce lieu historique situé dans un joli passage du quartier de Bastille !

AVRIL

Lieu : 9 passage du Cheval Blanc, 75011 Paris

Date d’ouverture : 20 novembre 2026

Horaires : Du mardi au samedi, 11h-19h, et sur rendez-vous.

Tarifs : Gratuit

Accès : Lignes de métro 1, 5 et 8 (station Bastille).

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Image à la une : © AVRIL