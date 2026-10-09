L’étoffe de l’artiste : entre statut, création et performance, une exposition sur le lien de l’artiste au vêtement

De la célèbre toque des peintres de la Renaissance aux vêtements conçus par les futuristes, l’artiste prolonge bien souvent son oeuvre dans le choix de ses vêtements. Statut social, mise en scène, performance ou création originale… la nouvelle exposition du musée Bourdelle questionne les différentes manières dont les artistes s’habillent. Jusqu’au 24 janvier 2027, une cinquantaine de pièces textiles et d’objets ayant appartenu à Rosa Bonheur, Foujita, Gustav Klimt ou Sonia Delaunay côtoient des peintures, sculptures et photographies dans un parcours intelligent, aventureux et bien écrit.

Le statut social de l’artiste

L’exposition commence avec la célèbre toque d’atelier portée au XIXe siècle par Auguste Rodin et Alfred Grévin, en clin d’œil aux peintres de la Renaissance. Ce sont en effet Raphaël ou Leonard de Vinci qui commencent à se vêtir de ce couvre-chef en velours, symbole de leur dignité intellectuelle, qui devient rapidement l’accessoire typique de l’artiste muni de sa palette.

Ainsi, le parcours du musée Bourdelle s’ouvre sur la question du statut social propre à l’artiste : comment les créateurs se démarquent-ils par le vêtement ? Autrefois considérés comme des artisans, ils se dotent d’un certain prestige dès la Renaissance et le classicisme jusqu’à se vêtir de vêtements d’académiciens au XIXe siècle : on découvre ainsi l’habit vert brodé de feuillages d’olivier certifiant l’entrée à l’Académie des Beaux-Arts, ou encore la rosette rouge que Rosa Bonheur porte dans l’un de ses portraits. De cette manière, l’artiste s’expose et se reconnaît avec un vêtement caractéristique.

La création de soi

En réaction à l’académie, les artistes dissidents de l’époque moderne adoptent la vie de bohème, prônant la marginalité et la désinvolture. Si les impressionnistes conservent l’habit noir alors à la mode, ils jouent de leur statut par une attitude décontractée. Les artistes femmes, figures émergentes souvent caricaturées, en profitent pour emprunter au vestiaire masculin et célébrer la vie libérée des conventions sociales.

C’était déjà le cas de Rosa Bonheur ayant reçu l’autorisation de porter le pantalon, puis de Romaine Brooks ou Claude Cahun jouant de leur androgynie au siècle suivant comme l’illustrent plusieurs photographies. De son côté, Marcel Duchamp se travestit de temps à autre en « Rosa Sélavy », son alter-égo féminin, tandis que Foujita conçoit de lui-même sa garde-robe. Sa machine, son nécessaire de couture et quelques créations sont ainsi exposés au fil du parcours, en dialogue avec des portraits de figures plus excentriques comme Leonor Fini ou Savador Dali.

Dépasser l’habit quotidien

Les dernières salles de l’exposition nous font entrer dans les couleurs vives. Tout d’abord celles des costumes futuristes de Giacomo Balla ou Furtunaro Depero, qui revendiquent l’abandon d’un « vêtement passéiste » pour des tenues aux coupes dynamiques et asymétriques. Palette franche et formes géométriques se retrouvent ainsi sur les vestes, pantalons ou bérets présentés dans le parcours.

À la même époque, Sonia Delaunay fait quant à elle imprimer ses gouaches sur des tissus, qu’elle nomme des « tissus simultanés« . Elle habille alors plusieurs de ses amis écrivains et artistes, à l’instar de René Crevel, Tristan Tzara ou Sophie Tauber-Arp. Puis, quelques décennies plus tard, c’est Yayoi Kusama qui prolonge son oeuvre à travers ses combinaisons à pois rouges. En ce sens, le vêtement devient une oeuvre à part entière, qui s’inscrit dans la vision du créateur : en le portant, il devient à lui seul une performance.

L’étoffe de l’artiste

Lieu : Musée Bourdelle, 18 rue Antoine-Bourdelle, 75015 Paris

Dates : Jusqu’au 24 janvier 2027

Horaires : Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

Tarifs : 12 € ; tarif réduit : 10 € ; gratuit pour les moins de 18 ans. Visite gratuite des collections permanentes

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Image à la une : Léonard Tsuguharu Foujita dans son atelier, vers 1925, Paris © Boris Lipnitzki / Roger-Viollet