Le centre Pompidou va fêter ses 50 ans à la Philharmonie de Paris en janvier 2027

Fermé pour un vaste chantier de rénovation, le centre Pompidou n’oublie pas pour autant de célébrer ses 50 ans avec une série d’événements démarrant par un week-end festif à la Philharmonie de Paris. Baptisé « Beaubourg mon amour« , cet événement se tiendra les 29 et 30 janvier 2027 en réunissant concerts, arts visuels, performances et créations contemporaines.

Un demi-siècle pour le centre Pompidou

Inauguré le 31 janvier 1977 par le président de la République Valéry Giscard d’Estaing, le centre Pompidou a profondément renouvelé le paysage parisien. Imaginé par les architectes Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco Franchini, ce bâtiment n’a pas vraiment plu à ses contemporains, étonnés par sa structure métallique, ses conduits colorés et ses escalators extérieurs. Certains pensaient même qu’il s’agissait là d’un échafaudage !

Pensé comme un lieu ouvert avec des espaces amovibles, ce musée accueille depuis cinquante ans le Musée national d’art moderne, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) et l’Ircam, consacré à la recherche et à la création musicales. Son bâtiment, en plein chantier de rénovation, vient d’ailleurs d’être classé au titre des monuments historiques, une première pour un édifice aussi récent qui se voulait être un « anti-monument » ! Sa réouverture n’est quant à elle prévue qu’en 2030, laissant un grand vide dans le quartier de Beaubourg…

« Beaubourg mon amour »

Fidèle à la pluralité, le centre Pompidou a donc décidé de célébrer son demi-siècle dans plusieurs lieux français et internationaux durant toute l’année 2027. Les festivités commenceront les 29 et 30 janvier 2027 dans le nord de Paris : la Philharmonie et la Cité de la musique accueilleront ainsi un programme pluridisciplinaire, dont la performance « Correspondences » menée par le Soundwalk Collective et par Patti Smith mêlant images, sons et poésie.

Cet anniversaire sera aussi l’occasion d’évoquer l’histoire et les nombreuses expérimentations artistiques du centre Pompidou. Ainsi, le philosophe Bastien Gallet proposera une conférence intitulée « L’histoire sonore du centre Pompidou », construite à partir des archives musicales et sonores de l’institution, tandis que France Culture présentera une fiction documentaire consacrée à l’ouverture du Centre Pompidou en 1977. Le public pourra également découvrir de la poésie sonore, des archives de l’Ircam et un ciné-concert consacré aux films de Man Ray.

Une célébration qui parcourra 2027

Le week-end à la Philharmonie de Paris sera le point de départ d’une année festive pour le centre Pompidou ! Parmi les autres rendez-vous annoncés, on pourra découvrir l’exposition « Marcel Duchamp. Portrait possible » au Grand Palais du 23 mars au 1er août 2027, en clin d’oeil à l’exposition inaugurale du centre Pompidou consacrée à l’artiste américain. À Massy (Essonne), le centre Pompidou francilien ouvrira aussi ses portes en mars 2027, avec l’exposition « 150 000 » faisant référence au nombre d’œuvres conservées dans les collections du Musée national d’art moderne.

Les collections du centre Pompidou circuleront par ailleurs dans plusieurs grandes institutions françaises et étrangères, comme le musée du quai Branly, la Cité de l’architecture et du patrimoine et le musée du Louvre à Paris, mais aussi dans les villes de Lyon, Toulouse, Arles, Bordeaux, Bruxelles, Shanghai ou Séoul. Prévu à l’automne 2027, le lancement de la première édition de la Quinquennale, organisée par le Palais de Tokyo, viendra clôturer cette année riche en événements.

Infos pratiques

Beaubourg mon amour

Lieu : Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

Dates : 29 et 30 janvier 2027

Horaires : Vendredi dès 20h. Samedi, 11h-5h du matin

Tarifs : Consulter les tarifs sur le site. Ouverture de la billetterie le 4 novembre 2026.

Accès : Ligne de métro 5 (station Porte de Pantin)

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Image à la une : © Bibliothèque publique d’information