La Cité du cinéma célèbre sa réouverture avec deux journées festives à Saint-Denis

Après plusieurs mois de travaux, la Cité du cinéma, créée en 2012 sous l’impulsion de Luc Besson, a rouvert au public en juin 2026 à Saint-Denis. Transformé en centre culturel, le site prévoit d’accueillir gratuitement le public lors d’un grand week-end d’inauguration : les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une programmation mêlera spectacles, cinéma et concerts.

Une inauguration en septembre

Pendant ces deux journées, la Cité du cinéma célèbre sa réouverture avec une programmation gratuite mêlant des concerts, des performances de danse, du théâtre immersif, des ateliers et une diversité d’autres événements participatifs. L’objectif est faire découvrir le site aux Franciliens, tout en mettant en valeur son architecture industrielle.

La danse occupera une place particulièrement importante avec les performances de Paris Dance Project. Deux spectacles seront proposés sur la scène de la nef ou dans le studio : We Gather in the Embers of the Noise That Burns du chorégraphe Idio Chichava, une représentation qui mêlera la danse et la voix, tandis qu’Étrangler le temps d’Emmanuelle Huynh et Boris Charmatz réinventera le fameux Boléro de Ravel durant une trentaine de minutes, suivie d’un échange avec les danseurs.

L’art sous toutes ses formes

Cette fête sera aussi l’occasion de découvrir les espaces entièrement rénovés de la Cité du cinéma. Le centre culturel conserve son histoire liée au septième art tout en accueillant désormais de nouvelles disciplines artistiques à travers des expositions, des spectacles, des concerts et des médias. Lors de la visite, on pourra ainsi découvrir une salle de cinéma d’environ 450 places, un club, un espace muséographique et la spectaculaire nef de 18 mètres de hauteur.

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Le public pourra aussi s’instruire sur les métiers du cinéma avec plusieurs animations proposées autour des cascades, du doublage et des plateaux de tournage. Organisés par des professionnels, ces ateliers nous feront pénétrer dans les coulisses de la fabrication d’un film, en retraçant les nombreuses étapes incontournables avant la sortie en salle. Une traversée qui pourrait faire naître de nouvelles vocations !

Un centre culturel du Grand Paris

Installée dans l’ancien quartier du Village des Athlètes de Saint-Denis, la Cité du cinéma est facilement accessible grâce à la ligne 14 (station Saint-Denis Pleyel). Avec sa réouverture en 2026, le site est pensé comme un nouveau lieu culturel du Grand Paris. Et la programmation se poursuivra après le week-end inaugural, avec d’autres rendez-vous. Parmi eux, on peut citer UNIQUES, prévu le 12 septembre 2026, qui s’articulera autour de l’emploi et la reconversion, la santé au travail ou les nouvelles technologies.

Le 2 octobre 2026 jusqu’à 6 h du matin, l’Opening Final Cut transformera la grande nef en club électro. Sur 1 631 mètres carrés, cette architecture industrielle avec ses larges baies vitrées offrira un splendide décor pour cette nuit festive. Ainsi, entre les spectacles, projections, ateliers, initiations, soirées dansantes ou concerts, la Cité du cinéma proposera désormais une programmation diversifiée durant toute l’année.

La Cité du cinéma

20 rue Ampère, 93200 Saint-Denis

Inauguration les 19 et 20 septembre 2026

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Image à la une : © La Cité du cinéma