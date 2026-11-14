Pourquoi la cour Marly se nomme-t-elle ainsi au musée du Louvre ?

C’est l’un des espaces d’exposition les plus remarquables du musée du Louvre. Située au cœur de l’aile Richelieu, la cour Marly expose tout un ensemble de sculptures françaises des XVIIe et XVIIIe siècles sous son immense verrière. Mais si elle est bien connue des visiteurs, peu savent en revanche expliquer l’origine de son nom…

Une résidence de Louis XIV

Le nom de « Marly » nous ramène à un autre siècle et un autre lieu : il renvoie en fait au château de Marly, une résidence royale construite au XVIIe siècle pour Louis XIV à quelques kilomètres de Versailles. C’est précisément dans l’actuelle commune de Marly-le-Roi que se trouvait autrefois ce domaine entouré d’un vaste parc permettant au souverain de se retirer loin des aléas de la Cour. Au-delà de ses appartements, ce dernier avait aussi fait construire douze pavillons indépendants réservés à quelques invités privilégiés, que l’on nommait alors les « Marlys« .

L’immense parc du château de Marly était par ailleurs une vraie galerie à ciel ouvert ornée d’un important ensemble de sculptures monumentales. Plusieurs d’entre elles représentaient des divinités de la mythologie antique ou des figures allégoriques associées à l’eau. On y trouvait par exemple les groupes des Fleuves et des Rivières, ainsi que les décors de la Cascade rustique et du bassin aux Carpes.

Du château de Marly au musée du Louvre

Au moment de la Révolution, le château de Marly, incarnant alors le pouvoir royal et ses injustices, est entièrement détruit par les insurgés. Démantelées au début du XIXe siècle, ses pierres ont servi à édifier les maisons voisines, si bien qu’il ne reste quasiment plus aucune trace du monument. En revanche, une partie de ses sculptures ont bel et bien survécu !

Certaines œuvres du parc ont été déplacées pour orner plusieurs espaces publics parisiens, notamment le jardin des Tuileries. C’est le cas des célèbres Chevaux de Marly, deux groupes monumentaux installés à l’entrée des Champs-Élysées – il s’agit toutefois de reproductions, les originaux étant conservés… au sein de la cour Marly ! Ainsi, le nom de cette galerie fait tout simplement référence à l’ancienne résidence royale d’où proviennent les sculptures qu’elle abrite aujourd’hui.

La cour Marly, la galerie des sculptures

La cour Marly ne fait néanmoins pas partie des plus anciennes galeries du Louvre. L’aile Richelieu, dans laquelle elle est aménagée, accueillait le ministère de l’Économie et des Finances jusqu’en 1989. Dès son transfert à Bercy, l’architecture du musée a été agrandie et repensée par les architectes Ieoh Ming Pei et Michel Macary : les fameuses pyramides ont été construites, et les anciennes cours intérieures transformées en espaces d’exposition. Autrefois à ciel ouvert, la cour Marly a alors été inaugurée en 1993 sous une grande verrière.

Remarquable par sa blancheur et sa luminosité, cette vaste cour est composée de différentes terrasses. On peut donc y voir une sélection de sculptures monumentales françaises des XVIIe et XVIIIe siècles, dont les fameux Chevaux de Marly de Guillaume Coustou, La Renommée à cheval sur Pégase d’Antoine Coysevox, ou l’impressionnant Lion au serpent d’Antoine-Louis Barye… Si vous souhaitez les découvrir par vous-mêmes, n’oubliez pas de réserver un créneau de visite sur le site du musée du Louvre !

Informations pratiques

Cour Marly

Lieu : Musée du Louvre, Aile Richelieu (niveau -1), rue de Rivoli, 75001 Paris

Horaires : Lundi, jeudi, samedi et dimanche, 9h-18h. Mercredi et vendredi, 9h-21h

Tarifs : 22 €. Gratuit pour les moins de 26 ans.

Accès : Station de métro Palais-Royal (1, 7)

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