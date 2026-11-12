Dans le cadre du centenaire des Nymphéas peintes par Claude Monet, le musée de l’Orangerie a invité le dramaturge et metteur en scène Wajdi Mouawad pour une carte blanche. Cette soirée artistique aura lieu le lundi 7 décembre 2026 dès 19h dans la fameuse salle consacrée à la série impressionniste.

Une soirée littéraire et musicale

Connu pour ses oeuvres Littoral, Incendies, Forêts ou Tous des oiseaux, le dramaturge libano-québécois Wajdi Mouawad a aussi dirigé le théâtre de La Colline durant dix années. Son oeuvre fait écho à son histoire et à son exil durant la guerre civile qui ravageait son pays natal. On y retrouve ainsi plusieurs réflexions sur la violence, la mémoire et la transmission.

Pour cette carte blanche qui durera le temps d’une soirée, Mouawad mêlera la littérature à la musique aux côtés du violoniste Théotime Langlois de Swarte. Le musicien interprète un répertoire allant du XVIIe siècle à nos jours. Avec la claveciniste Justin Taylor, il est également le fondateur de l’ensemble Le Consort, qui « a pour vocation d’interpréter sur instruments d’époque de la musique de chambre des XVIIe et XVIIIe siècles ».

L’art face à la guerre

Cette carte blanche sera pour Wajdi Mouawad l’occasion de nous questionner sur le pouvoir d’action de l’art dans notre société. Avec pour titre « Que peut l’art face à la guerre ?« , cette soirée évoquera la force des oeuvres et la nécessité de se réunir autour d’une culture humaine qui nous est commune.

Ce thème n’est pas anodin : au-delà du contexte politique, il fait aussi référence à la série des Nymphéas. En effet, cet ensemble de toiles a été imaginé par Claude Monet au lendemain de la Première Guerre mondiale comme un geste pacifiste. La salle qui leur est dédiée au sein du musée de l’Orangerie a d’ailleurs été pensée par le peintre lui-même comme un espace de sérénité et de méditation. Ainsi, Mouawad mènera un dialogue avec cette oeuvre manifeste de l’impressionnisme.

L’Écho des Nymphéas

Cet événement s’inscrit dans un rendez-vous mensuel organisé par le musée de l’Orangerie. Dénommée « L’Écho des Nymphéas« , cette rencontre littéraire et musicale se déroule chaque deuxième lundi du mois au sein de la salle des Nymphéas, lors de deux séances à 19h et 20h30.

Écrivains et musiciens conçoivent ainsi une soirée artistique en dialogue avec l’oeuvre de Claude Monet. Chaque création défend un univers, un thème, un genre particuliers. Pour la rentrée 2027, vous pourrez ainsi découvrir des duos entre la comédienne Séphora Pondi et le guitariste Edgard Chenest, le romancier Jean-Baptiste Del Amo et l’auteure-compositrice de musique électronique Oklou, ou encore la romancière Nathalie Azoulai et le clarinettiste Raphaël Sévère.

Écho des Nymphéas. Carte blanche à Wajdi Mouawad

Lieu : Musée de l’Orangerie, salle des Nymphéas, Jardin des Tuileries, 75001 Paris

Dates : Lundi 7 décembre 2026

Horaires : 19h et 20h30

Tarifs : 15 €. Tarifs réduits entre 6 et 12 €

Accès : Station Concorde (lignes 1, 8 et 12)

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Image à la une : Wajdi Mouawad © Musée de l’Orangerie / Laëtitia Striffling-Marcu