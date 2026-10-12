Art Basel : 3 statues monumentales vont prendre place sur le parvis des Droits de l’Homme à Paris

Du 14 octobre au 1er novembre 2026, une installation artistique va prendre place sur le parvis des Droits de l’Homme, à l’occasion du salon Art Basel. Les trois sculptures monumentales exposées ont été conçues par l’artiste britannique Tracey Emin, qui y évoque des thématiques variées comme le corps féminin, l’intimité et le désir.

Trois sculptures face à la tour Eiffel

Pour l’automne, le parvis des Droits de l’Homme, situé sur la place du Trocadéro, va accueillir trois sculptures monumentales en bronze. Dans le cadre d’Art Basel, la Cité de l’architecture et du patrimoine et la galerie White Cube ont pris l’initiative de présenter en plein air ces oeuvres de Tracey Emin, intitulées I lay here for you (2018), I Followed You to the End (2024) et I Will Not Be Alone (2025).

Cet ensemble présente trois figures féminines dans des postures différentes, qui racontent chacune une relation particulière au corps et aux émotions. Organisée pour la première fois à cet endroit, cette exposition gratuite fait la part belle à la sculpture contemporaine au sein d’un quartier très prisé pour sa vue sur la tour Eiffel.

Une oeuvre autour du corps féminin

Pour célébrer l’art contemporain, c’est l’artiste britannique Tracey Emin qui a donc été choisie ! La plasticienne est connue pour mêler différents médiums artistiques, entre le dessin, la peinture, la sculpture, la photographie et la performance. Ici, ses trois sculptures explorent une thématique qui lui est chère, celle du corps féminin mis en scène comme des êtres aussi sensibles et vulnérables que forts et résilients.

Dans I lay here for you, on peut apercevoir une silhouette allongée, face contre terre, qui évoque le repli sur soi. Avec I Followed You to the End, le corps prend une posture évoquant autant la tendresse que la vulnérabilité, tandis qu’I Will Not Be Alone représente une figure au visage voilé, qui laisse exprimer sa force et son courage. Mises en dialogue, les trois sculptures expriment ainsi des passerelles entre fragilité et solidité, abandon et détermination.

Une exposition gratuite hors les murs

En parallèle du salon Art Basel, présenté au Grand Palais du 23 au 25 octobre 2026, plusieurs lieux culturels et espaces publics de Paris accueilleront d’autres projets artistiques. Une programmation hors les murs qui permet de faire sortir les œuvres dans la rue, en les mettant en dialogue avec l’architecture parisienne dans des expositions gratuites.

Si vous êtes intéressée par l’oeuvre de Tracey Emin et que vous souhaitez en savoir plus, sachez qu’un dispositif de médiation est également prévu du 20 au 25 octobre sur le parvis des Droits de l’Homme, de 14h à 17h30, avec la participation d’élèves de l’École du Louvre. Une manière de mieux comprendre les œuvres exposées et les intentions de la plasticienne.

Exposition de Tracey Emin – Art Basel 2026

Lieu : Parvis des Droits de l’Homme, place du Trocadéro, 75016 Paris

Dates : Du 14 octobre au 1er novembre 2026

Tarif : gratuit

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