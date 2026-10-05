L’Œil de Paris : une exposition rassemble des photos inédites de Brassaï sur le Paris de l’entre-deux-guerres

Du 17 octobre 2026 au 21 février 2027, le Hangar Y de Meudon consacre une exposition à l’un des photographes majeures du XXe siècle : Brassaï. Organisé dans le cadre du bicentenaire de la photographie, ce parcours a la particularité de dévoiler une centaine de tirages issus de la collection personnelle de son épouse Gilberte Brassaï.

Des tirages inédits

L’œil de Brassaï est bientôt célébré dans une exposition de Hangar Y. Une exposition autour de ce photographe majeur du XXe siècle qui est organisée dans le cadre du bicentenaire de la photographie et du festival Photo Days. Le centre culturel présentera ainsi une centaine de photographies issues de la collection personnelle de son épouse Gilberte Brassaï, conservée jusqu’ici au sein de la famille.

En dévoilant des tirages du Paris des années 1930, ce parcours dialogue par ailleurs avec l’histoire de Hangar Y. Construit pour l’Exposition universelle de 1878, ce grand édifice a abrité le dirigeable ayant volé en circuit fermé dans le ciel français. Se dédiant à la construction d’engins gonflables, il est progressivement abandonné après l’arrêt de l’activité aéronautique. Il demeure toutefois l’un des vestiges du Paris de la Belle Époque, période historique précédant le Paris photographié par Brassaï.

Rues nocturnes, bals et graffitis

À travers la centaine de photographies de Brassaï, l’exposition dévoile des thèmes qui lui sont chers : l’effervescence culturelle et intellectuelle de la capitale, les soirées festives des cafés, le silence des rues nocturnes ou encore les graffitis inscrits sur les murs en pierre. Dans ses prises de vue, on aperçoit des passants anonymes, des enfants jouant dehors, des animaux ou des petits métiers aujourd’hui disparus.

On y retrouve également des figures célèbres du Paris artistique, en passant par Kiki de Montparnasse ou Pablo Picasso. Mais au-delà des sujets, les images sont aussi mises en lumière pour leurs expérimentations formelles, jouant sur les angles, les contrastes, les textures, les ombres ou les cadrages. En multipliant les regards sur la ville, Brassaï renouvelle du même coup notre regard sur le paysage quotidien. « Rien n’est plus beau ni plus grand que la réalité elle-même », a-t-il écrit en 1932.

Brassaï, « l’œil de Paris »

L’exposition reprend le surnom donné par Henry Miller à son ami Brassaï : « l’œil de Paris ». Né en 1899 à Brașov, Gyula Halász prend son pseudonyme « Brassaï » en hommage à sa ville natale. Installé à Paris dans les années 1920, il commence une carrière de journaliste avant de se tourner vers la photographie. La ville devient alors son sujet de prédilection, de jour comme de nuit, peuplée ou désertée.

Avec son ouvrage intitulé Paris de nuit (1933), l’artiste se fait connaître du monde entier et participe à former tout un imaginaire autour de la capitale française. Grâce aux tirages appartenant à la collection familiale, l’exposition de Hangar Y permet ainsi de découvrir d’autres variations de son travail photographique et de sa fascination pour l’atmosphère de la « Ville Lumière » de l’entre-deux-guerres.

Brassaï – L’Œil de Paris

Lieu : Hangar Y, 9 avenue de Trivaux, 92190 Meudon

Dates : Du 17 octobre 2026 au 21 février 2027

Horaires : Tous les jours de 11h à 19h

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Image à la une : Brassaï, Groupe joyeux dans un bal-musette des Quatre-Saisons. © Estate Brassaï Succession – Philippe Ribeyrolles