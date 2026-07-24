En fin d’année, une exposition parisienne lèvera les tabous sur les drogues

La drogue est présente dans tous les milieux, mais rarement nommée. Licite ou illicite, toxique ou salvatrice, elle prend différents visages selon les territoires et les époques, fruits de constructions sociales entourées de stéréotypes et de fantasmes en tout genre. Du 18 novembre 2026 au 6 juin 2027, le musée de l’Homme s’attaquera ainsi à ce sujet épineux dans une étonnante exposition thématique qui donnera la voix aux producteurs, consommateurs, historiens ou scientifiques.

Un thème toujours subversif

Dans notre société, les drogues ont une place importante dans bien des milieux… et pourtant, le sujet n’est pas souvent évoqué. Rares sont les institutions qui mettent les pieds dans le plat ! Un tabou dont choisit de s’emparer le musée de l’Homme dans une exposition prévue pour la rentrée 2026. L’occasion d’évoquer les psychotropes, plantes hallucinogènes ou produits de synthèse, décrire leur consommation et leurs effets, et établir une comparaison entre les différentes cultures.

Avec cette exposition, le musée souhaite ainsi parler frontalement d’une thématique qui reste subversive, en tentant d’informer sur les récentes recherches faites sur les drogues, tout en déconstruisant les nombreux clichés qui leur collent à la peau. Sans souhaiter tomber dans un discours moralisateur, le parcours désire en premier lieu partager une « vision réaliste » sur ces substances psychoactives, en s’adressant à un public varié qui peut venir dès l’âge de 12 ans.

Une approche pluridisciplinaire

Après de grandes expositions dédiées au racisme ou aux migrations, le musée de l’Homme souhaite une nouvelle fois aborder un sujet sociétal à travers différents champs d’études : anthropologie, histoire, sociologie, médecine, psychologie, écologie et économie permettront de mieux expliquer l’influence des drogues sur les populations selon les âges, les cultures ou les religions. Au fil du parcours, champignons, plantes, animaux et produits de synthèse seront présentés avec des objets liés à leur consommation.

Loin de porter un jugement, les commissaires de l’exposition souhaitent surtout montrer de quelle manière la dénomination « drogue » est liée à une construction sociale qui varie selon les territoires et les époques. Poison ou remède, licites ou illicites, anciennes ou récentes… Les substances psychoactives seront abordées dans leur complexité, tout en montrant leurs réels impacts sur le corps grâce à un dispositif multimédia interactif. Et le parcours ne se limite pas à l’humain : il s’agira de parler des effets observés chez plusieurs autres animaux !

La drogue à l’échelle sociale

L’exposition thématique du musée de l’Homme s’intéressera aux différents acteurs impliqués dans la circulation de la drogue : il s’agira d’étudier les lieux de production, de la culture illégale à la fabrication industrielle, puis de suivre les voies commerciales clandestines tout comme celles de la grande distribution officielle. Ensuite, une section s’intéressera aux motivations des consommateurs, en quête d’expérimentations, de dépassement de soi ou mus par le besoin de se conformer socialement.

Ce réseau sera ensuite analysé à une plus grande échelle : quels sont les impacts de la drogue sur l’environnement, la culture et le système économique d’un pays ? Faut-il mener une politique répressive ou laxiste face à la consommation de produits psychoactifs ? Pour ne pas adopter seulement un point de vue extérieur et éviter de reproduire des stéréotypes, le parcours inclura également la parole des usagers à cette réflexion sociale.

Drogues

Musée de l’Homme

17 place du Trocadéro, 75016 Paris

Du 18 novembre 2026 au 6 juin 2027

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Image à la une : La collection de substances psychoactives de la chimiothèque du Muséum © MNHN – J.-C. Domenech