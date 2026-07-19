Saviez-vous que l’Arc de Triomphe n’a jamais été achevé ? Une exposition à la rentrée lève le voile sur ce mystère

Après l’œuvre monumentale de JR au Pont Neuf avec La Caverne, c’est un autre monument emblématique de la capitale qui s’apprête à accueillir une exposition hors norme. Du 9 septembre au 4 octobre 2026, l’artiste Jérémy Pradier-Jeauneau investira l’Arc de Triomphe avec La Tempête, un parcours immersif qui va transformer le célèbre monument des Champs-Élysées.

Un monument emblématique… resté inachevé

Vous croyez connaître l’Arc de Triomphe. Vous l’admirez depuis l’avenue des Champs-Élysées, vous avez gravi ses marches pour contempler la vue panoramique sur Paris, vous vous êtes arrêté devant la tombe du Soldat inconnu… Pourtant, un détail échappe à la plupart des visiteurs : le célèbre monument n’a jamais été achevé. Du 9 septembre au 4 octobre 2026, cette histoire méconnue devient le point de départ de l’une des expositions les plus attendues de la rentrée. À l’occasion de Paris Design Week 2026, le Centre des monuments nationaux invite l’artiste Jérémy Pradier-Jeauneau à investir l’Arc de Triomphe avec La Tempête, une installation monumentale qui promet de vous faire redécouvrir ce symbole national comme vous ne l’avez jamais vu.

Un parcours immersif au cœur de l’Arc

Lorsque l’architecte Jean-François-Thérèse Chalgrin imagine l’Arc de Triomphe au début du XIXème siècle, il prévoit qu’un immense couronnement vienne coiffer le monument. Ce projet ne verra pourtant jamais le jour. Depuis près de deux siècles, un vide demeure au sommet de l’Arc, ouvert sur le ciel parisien. C’est précisément cette absence qui inspire Jérémy Pradier-Jeauneau. Plutôt que de chercher à la combler, l’artiste choisit de l’habiter en y faisant surgir un souvenir d’enfance. Une rencontre entre la mémoire personnelle et la mémoire collective, qui soulève une question : comment quelque chose d’aussi petit peut-il transformer quelque chose d’aussi grand ? Ne vous attendez pas à une simple exposition, La Tempête se présente comme une traversée sensorielle. Vous êtes invités à parcourir le monument comme un espace en mouvement. Au fil de la visite, les repères vacillent et le monument se révèle sous un jour nouveau. Inspiré par les récits, les symboles et les grandes figures de l’histoire de l’art, cette ascension conduit progressivement le visiteur du tumulte vers l’apaisement, de l’ombre à la lumière.

Voir cette publication sur Instagram jeremy.pradierjeauneau le June 28, 2026: "Ma prochaine exposition s’appelle LA TEMPÊTE et se tient à l’Arc de triomphe à partir du 09 septembre.

Il s’agit d’une exposition monumentale à travers ce lieu emblématique, du bas jusqu’à la terrasse qui surplombe Paris.

Une tempête est un moment inquiétan…

Une création collective portée par des artisans d’exception

Pour donner vie à ce projet hors norme, Jérémy Pradier-Jeauneau s’est entouré de quelques-uns des plus grands noms des métiers d’art français. Des ateliers où se transmettent depuis des générations des savoir-faire d’exception, ont participé à cette aventure, faisant dialoguer patrimoine et création contemporaine. Parmi eux figurent notamment la Manufacture Prelle, la Manufacture Pinton, Duvelleroy, Pierre Frey, l’Atelier Pictet, la Fonderie Marcheret ou encore l’Atelier Maleville. Chacun a apporté son savoir-faire à cette œuvre collective, où chaque détail est le fruit d’un travail minutieux. Au final, La Tempête est avant tout une rencontre entre artistes, artisans et maisons d’exception, réunis autour d’une même ambition : faire dialoguer un monument historique avec la création d’aujourd’hui. Avec ce projet, Jérémy Pradier-Jeauneau signe également un moment marquant de son parcours. Après plusieurs installations remarquées (on se rappelle de son labyrinthe à l’Hôtel de la Marine en 2025), il investit l’Arc de Triomphe avec son projet le plus ambitieux à ce jour et devient le premier artiste à y exposer depuis Victor Hugo et Christo, inscrivant son nom dans l’histoire culturelle de ce monument emblématique, envié par Donald Trump.

Comme La Caverne de JR, La Tempête de Jérémy Pradier-Jeauneau est une invitation à lever les yeux pour redécouvrir l’un des monuments les plus célèbres de Paris sous un angle inédit. Une expérience immersive à découvrir gratuitement, sur réservation d’un créneau de visite.

Je réserve mon créneau de visite pour l’ OPENING PARTY de La Tempête – Jérémy Pradier-Jeauneau

Arc de Triomphe, place Charles de Gaulle 75008 Paris

Du 9 septembre au 4 octobre 2026

Photo de couverture : Arc de triomphe, ©Willian West

À lire également : Vidéo : pourquoi cet avion est-il passé sous l’Arc de Triomphe en 1919 ?