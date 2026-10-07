Mary Cassatt : cette impressionniste méconnue qui a fait de Paris son terrain de liberté

Méconnue du grand public et longtemps restée dans l’ombre de ses confrères impressionnistes, Mary Cassatt, peintre américaine installée à Paris, a fait de l’indépendance le moteur de toute sa vie. Pour la première fois en France, le musée d’Orsay lui consacre une grande rétrospective, « Mary Cassatt. L’indépendante », à découvrir du 6 octobre 2026 au 31 janvier 2027.

Faire de sa liberté une œuvre

Célèbre pour ses portraits de mères et d’enfants, Mary Cassatt ne se résume pourtant pas à cela, et cette exposition entend bien le montrer. À travers sa peinture, l’artiste s’intéresse aussi à la place des femmes dans la société et à leur émancipation. Née en Pennsylvanie en 1844, elle choisit très tôt de faire de l’art son métier et s’installe en France, où elle passera près de soixante ans. À Paris, son travail attire rapidement l’attention d’Edgar Degas, qui repère chez elle une sensibilité proche de la sienne. En 1877, alors qu’elle vient de rompre avec les exigences du Salon officiel, il l’invite à rejoindre les expositions impressionnistes. Cassatt participe finalement à quatre d’entre elles, entre 1879 et 1886, et devient la seule artiste américaine à y participer régulièrement.

Au sein du groupe impressionniste, elle construit progressivement une œuvre profondément ancrée dans la vie moderne. Chez elle, les femmes ne sont jamais de simples figures décoratives : spectatrices au théâtre, mères, amies, sœurs ou jeunes filles, elles occupent le centre de ses tableaux et apparaissent dans des scènes du quotidien. Une loge de théâtre, un salon ou encore un jardin deviennent ainsi les décors d’une société en pleine transformation.

Une artiste engagée

Mary Cassatt s’intéresse particulièrement aux espaces auxquels les femmes ont désormais accès et aux nouveaux usages de la vie moderne. L’exposition revient notamment sur l’un des projets les plus ambitieux de sa carrière : Modern Woman, une immense fresque réalisée pour le Pavillon de la Femme lors de l’Exposition universelle de Chicago en 1893. Pensée autour de l’émancipation et de l’éducation, elle représente notamment des femmes récoltant des fruits et les transmettant à de jeunes filles. Un symbole fort pour une artiste qui a fait de l’indépendance le fil rouge de son parcours.

Mais l’engagement de Mary Cassatt dépasse largement ses tableaux. Elle joue un rôle majeur dans la diffusion de l’impressionnisme aux États-Unis, conseille des collectionneurs et participe à la constitution de plusieurs grandes collections américaines. Son indépendance financière lui permet également d’acquérir un domaine dans l’Oise, où elle trouve un nouvel environnement pour peindre les femmes et les enfants qui l’entourent. À la fin de sa vie, son engagement devient encore plus concret : en 1915, elle organise avec son amie Louisine Havemeyer une exposition à New York au profit du mouvement pour le suffrage féminin.

À lire également : Portrait d’Hubertine Auclert, l’une des premières militantes féministes de France

Quand Mary Cassatt s’inspire du Japon

En 1890, Mary Cassatt découvre les estampes japonaises lors d’une exposition à l’École des Beaux-Arts de Paris et tombe immédiatement sous le charme de leur finesse, de leurs couleurs et de leur sensibilité. L’ukiyo-e, mouvement artistique majeur du Japon de l’époque d’Edo, fascine alors les artistes européens. Mais Cassatt n’est pas du genre à reculer devant un nouveau défi : fascinée par cet art, elle se lance à son tour dans la gravure et explore les techniques de l’estampe en couleur. L’exposition du musée d’Orsay présente plusieurs de ses œuvres japonisantes, qui témoignent de sa maîtrise de la gravure et de l’influence des grands maîtres de l’ukiyo-e. Et même en changeant de technique, l’artiste reste fidèle à ses sujets de prédilection : les femmes, leurs gestes du quotidien et leurs moments d’intimité. Une nouvelle preuve de sa capacité à s’approprier les influences de son époque pour construire un style qui lui ressemble.

Avec cette rétrospective, le musée d’Orsay remet Mary Cassatt au cœur de l’histoire de l’impressionnisme et montre toute la singularité de son parcours. Des œuvres de jeunesse aux célèbres scènes de mères et d’enfants, en passant par ses estampes et l’évocation de Modern Woman, l’exposition permet de redécouvrir une artiste qui n’a cessé de tracer sa propre voie.

Infos pratiques :

Exposition Mary Cassatt. L’indépendante

Adresse : Musée d’Orsay, Esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007 Paris

Dates : du 6 octobre 2026 au 31 janvier 2027

Horaires : du mardi au dimanche de 9h30 – 18h00 (nocturne le jeudi fermeture à 21h45, fermé le lundi)

Tarifs : 16 € le tarif plein, Gratuit pour les – de 18 ans et les – de 26 ans résidents EEE, sur présentation d’un justificatif.

À lire également : Les 12 grandes expositions parisiennes à découvrir à la rentrée 2026

Photo de couverture : ©Mary Cassatt (1844-1926) -Fillette dans un fauteuil bleu [Enfant dans le salon bleu], 1878. Huile sur toile, 89,5 × 129,8 cm. Washington, National Gallery of Art, collection de M. et Mme Paul Mellon. Image Courtesy of the National Gallery of Art, Washington