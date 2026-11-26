Dans le cadre du centenaire de la disparition de Claude Monet, le musée de l’Orangerie consacre une exposition à ses dernières recherches picturales jusqu’au 25 janvier 2027. En présentant une quarantaine d’oeuvres tirées de ses séries des Parlements, des Meules, des Cathédrales ou des Nymphéas, le parcours évoque le rapport de l’artiste au temps, dans une époque industrielle en plein bouleversement social. S’il s’attarde sur les toiles les plus radicales du peintre, le musée apporte toutefois peu de nouveauté sur un artiste déjà très présent dans les programmations.

Le peintre de la série

Si l’on s’attendait en premier lieu à parcourir une exposition thématique, évoquant l’accélération ou l’instantané, on se rend rapidement compte que les espaces sont aménagés selon les différentes séries peintes par Claude Monet. Dans une société industrielle où tout s’accélère, le peintre vieillissant s’intéresse particulièrement aux métamorphoses du paysage au fil du temps : des saisons, mais aussi des heures de la journée.

Ainsi, Monet demeure sûrement l’un des artistes les plus caractéristiques de la pratique de la série. Peupliers, Parlements, Cathédrales, Pont japonais ou Nymphéas sont ainsi présentés au fil de l’exposition, avec une sélection de quelques toiles parfois accompagnées de citation. On découvre donc un peintre inquiet de ne pas être assez rapide, focalisé sur les variations et les contrastes, obsédés par des sujets précis lui permettant de mener inlassablement ses recherches.

Le temps et ses variations

L’exposition du musée de l’Orangerie ne présente aucune nouveauté : les séries exposées sont connues par tous les visiteurs ayant déjà approché l’oeuvre de Claude Monet. Son travail sur le temps et ses changements est ainsi abordé par l’artiste à travers le motif : celui du fog (brouillard londonien) dans ses Parlements, de la lumière dans ses Meules ou de la densité dans ses Ponts japonais. « Un paysage, pour moi, n’existe point en tant que paysage, puisque l’aspect change à chaque moment ; mais il vit par ses alentours, par l’air et la lumière, qui varient continuellement ».

Ses Ponts japonais paraissent être les plus radicaux, à la limite de l’abstraction. Les premières toiles peintes en 1899 illustrent un paysage paisible, où l’on distingue l’eau, le saule pleureur et le pont. Puis, au fil des années, le sujet disparaît derrière les empâtements de couleurs vives s’entremêlant dans un geste frénétique. Dans les dernières toiles achevées en 1924, le pont n’est même plus perceptible derrière les couches de peinture.

Peu de découvertes

Cette exposition a, certes, l’avantage de rassembler plusieurs toiles d’une même série. Mais on découvre néanmoins peu de choses sur un oeuvre célèbre et régulièrement célébrée. Certes, le musée de l’Orangerie se devait de rendre hommage au peintre disparu cent ans auparavant. Mais l’éclairage sur son rapport au temps reste sommaire et ne dévoile rien de véritablement nouveau sur ses recherches. Le visiteur peut donc s’y rendre pour le plaisir de revoir les séries impressionnistes, sans espérer en apprendre davantage sur Monet.

Monet, peindre le temps

Lieu : Musée de l’Orangerie, jardin des Tuileries, place de la Concorde, 75001 Paris

Dates : Jusqu’au 25 janvier 2027

Horaires : Lundi, du mercredi au dimanche. Fermé le mardi

Tarifs : 12,50 €. Tarif réduit : 10 €. Gratuit pour les moins de 26 ans

Accès : Métro Concorde (lignes 1, 8 et 12)

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Image à la une : Claude Monet (1840-1926) Meules, fin de l’été, 1891 Huile sur toile, 60,5 × 100,8 cm Paris, musée d’Orsay, Achat sur les fonds d’une donation anonyme canadienne, 1975, RF 1975 3 photo © musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt