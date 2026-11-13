Signatures Art Fair : ce nouveau salon dédié aux œuvres en édition limitée ouvre ce week-end à Paris

À Paris, un tout nouveau salon d’art ouvre pour l’automne : du 13 au 15 novembre 2026, le Carreau du Temple accueille Signatures Art Fair, un événement qui souhaite faire la part belle aux œuvres d’art en édition limitée. Lancé par la Drawing Society, il réunit une quarantaine de galeries et d’éditeurs européens présentant des créations de 300 artistes, dont Joan Miró, Arman ou Françoise Pétrovitch.

Un nouveau salon d’art au Carreau du Temple

Paris accueille un tout nouveau rendez-vous artistique sous les verrières du Carreau du Temple. Organisé par la Drawing Society, qui présente déjà le salon de dessin Drawing Now, Signatures Art Fair dévoile sa première édition durant tout le week-end. Sa spécificité : exposer des éditions limitées et des œuvres multiples en rassemblant près de 40 galeries et maisons d’édition européennes.

Lancé par Carine Tissot, cofondatrice de Drawing Now, ce salon souhaite réunir les curieux, les collectionneurs et les professionnels du marché de l’art autour des pratiques de l’édition : durant ces trois jours, les oeuvres éditées, signées et numérotées seront dévoilées sur les stands des exposants à des prix allant de 50 € à plus de 100 000 €.

Estampe, sculpture ou livre d’artiste

En promouvant l’édition artistique, Signatures Art Fair ne souhaite pas se limiter aux œuvres imprimées sur papier. Bien au contraire, l’événement valorise une grande diversité de techniques et de supports : lithographies, gravures, estampes, sérigraphies, photographies, livres d’artistes, bijoux, sculptures et objets édités. Il ne s’agit cependant pas de reproductions d’oeuvres originales, mais bien de créations originales, conçues en plusieurs exemplaires, numérotées et signées par l’artiste.

Cette première édition rassemble des galeries reconnues du marché de l’art, parmi lesquels les galeries Perrotin et Almine Rech, ainsi que Semiose et Alain Gutharc. Parmi les 300 artistes exposés, on trouve de grands noms de l’art moderne, à l’instar de Miró ou Arman, mais aussi de l’art contemporain, comme Françoise Pétrovitch, Claire Tabouret, James Turrell ou Fabrice Hyber. De jeunes artistes diplômés de l’ENSAD présenteront aussi plusieurs créations originales.

L’édition limitée, une pratique méconnue

En présentant des œuvres en édition limitée, Signatures Art Fair met en valeur une dimension du marché de l’art peu exposée, en dévoilant des créations à des prix généralement inférieurs à ceux d’une œuvre unique. De ce fait, cette approche permet d’accueillir un nouveau public et de renouveler les pratiques de la collection d’art.

En mettant en avant le dialogue entre artistes, éditeurs et galeristes, le salon souhaite aussi mettre en lumière toute la chaîne de production et de diffusion des multiples. Des visites guidées, organisées avec Le Décodeur d’Art, permettent d’ailleurs de découvrir les différentes pratiques de l’édition limitée et les acteurs de son marché. Autour de ces spécificités, l’événement vise surtout à attirer plus largement les visiteurs autour des arts modernes et contemporains.

Informations pratiques

Signatures Art Fair

Lieu : Carreau du Temple, 4 rue Eugène-Spuller, 75003 Paris

Dates : Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2026

Horaires : vendredi et samedi de 11 h à 20 h ; dimanche de 11 h à 19 h

Tarifs : 12 €. Tarif réduit : 6 €

Accès : Station République (lignes 3, 5, 8, 9 et 11)

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Image à la une : © Photo : Tanguy Beurdeley / Courtesy Perrotin