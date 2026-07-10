DJ sets, ateliers, danse, quizz musical… La Gaîté Lyrique prend des airs de vacances en juillet

Passer son été en terrasse ? C’est ce que vous propose la Gaîté Lyrique ! Jusqu’au 2 août 2026, le centre culturel du Marais vous convie à une programmation gratuite mêlant DJ sets, ateliers créatifs, scène ouverte de danse ou quizz musical en plein air. Rendez-vous à son bar ou dans le square voisin pour partager un mois de juillet festif.

Une saison festive

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Durant tout le mois de juillet, les Parisiens pourront profiter d’une saison festive à la Gaîté Lyrique. En plein cœur du Marais, la terrasse du centre culturel sera animée par une programmation gratuite de musique et de danse en plein air. Rendez-vous sur le parvis du bâtiment et dans le square Émile-Chautemps qui se situe juste en face. Les activités proposées s’adresseront à des personnes de tous les âges, en journée comme en soirée. Et si vous souhaitez boire un verre ou manger un encas, le bar de la Gaîté vous servira des planches à partager, de la tapenade, des glaces parfumées, des bières pression ou des boissons fruitées faites maison.

DJ sets, quizz musical et ateliers créatifs

Durant tout le mois de juillet, des rendez-vous vous seront donnés certains jours de la semaine. Ainsi, tous les jeudis et vendredis, la terrasse sera investie par Rinse On Air et Nova la plage, un ensemble de DJ sets qui vous feront danser jusqu’à la nuit tombée. Par ailleurs, tous les après-midis, les équipes des Ateliers du vivant vous convient à les rejoindre dans le square Émile-Chautemps afin d’explorer la nature à travers la perception des artistes et des scientifiques, ou de manière ludique pour les plus petits. Toujours dans le square, le Studio 13/16 encourage aussi les ados et les jeunes adultes à créer en plein air.

D’autres activités vous sont proposées durant juillet : tous les mardis, vous pourrez vous initier à la mixologie avec les équipes du bar, en créant votre propre recette et en les dégustant ensuite. Les trois derniers mercredis du mois, une scène ouverte de danse sera organisée par HippoH Dance Bar, qui vous laissera le champ libre pour improviser comme bon vous semble ! Enfin, un autre événement à ne pas manquer est sûrement le Bingo des Paillettes chaque dimanche soir : un quizz musical tenu par Jessica Triss, La Déliche ou Tata Foxie du collectif drag Les Paillettes.

La Gaîté Lyrique

Alors qu’un premier théâtre s’installe sur le boulevard du Temple dès 1792, l’édifice est reconstruit à l’identique dans la rue Papin en 1862 à la suite de la création de la place de la République. Le lieu se consacre durant un temps à l’opéra lyrique, au théâtre musical et au cirque, avant de connaître une fermeture prolongée à la fin du XXe siècle. Réhabilité par la Ville de Paris, il rouvre en 2011 sous le nom actuel de Gaîté Lyrique pour se consacrer aux musiques actuelles, aux cultures numériques et à toute nouvelle forme de création artistique.

Aujourd’hui, la Gaîté Lyrique se définit comme une « Fabrique de l’époque« , un espace de création, de diffusion et d’engagement qui associe concerts, expositions, débats, ateliers, projections et résidences d’artistes. Le lieu, porté par un collectif réunissant notamment Arty Farty, ARTE France, makesense, SINGA et Actes Sud, souhaite être un lieu d’expérimentation et de réflexion sur les enjeux contemporains. Occupée par plusieurs centaines de migrants entre 2024 et 2025, la Gaîté Lyrique a soutenu le mouvement et demandé des solutions d’hébergement sans obtenir de réponse de la Ville de Paris. Après une expulsion des occupants, son activité a progressivement repris.

Gaîté l’été, la vie en terrasse

Gaîté Lyrique

3 bis rue Papin, 75003 Paris

Jusqu’au 2 août 2026

Du mardi au samedi et le dimanche, 16h-23h

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Image à la une : © Adrien Selbert / Gaîté Lyrique