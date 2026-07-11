Ateliers, projections, concerts… Voici le programme que vous réserve le festival L’été du Canal au fil de l’eau

Avec L’été du Canal, l’été se fête au bord de l’eau ou sur un bateau ! Jusqu’au 9 août 2026, le festival revient une 19e fois pour vous proposer une série d’événements en partie gratuits le long du bassin de la Villette, des canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis et de la Seine. L’occasion de participer à des ateliers, projections ou promenades au frais.

Une 19e édition au bord du canal

Jusqu’au 9 août, les canaux parisiens profitent de l’été pour offrir une programmation festive aux Parisiens et vacanciers. Entre le bassin de la Villette, les canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis jusqu’à la boucle nord de la Seine, vous pourrez participer à une diversité d’activités nautiques, de spectacles, de croisières et d’animations au nord-Est de la capitale. Lancé en 2007 par Seine-Saint-Denis Tourisme, ce festival en est à sa 19e édition et s’étend désormais dans 17 villes partenaires.

Et pour cette édition, le festival au fil de l’eau sera ponctué par le retour d’un événement emblématique : la Grande Marche Héritage olympique. Le samedi 1er août 2026, vous pourrez emprunter non plus un, mais cinq parcours différents. Durant la journée, vous aurez le choix entre quatre randonnées à pied et une balade à vélo, avec plusieurs départs possibles : Épinay-sur-Seine, Bobigny, la porte de la Chapelle ou le parc de la Villette. Quant à l’arrivée, elle sera la même pour tous, au bassin de la Maltournée à Saint-Denis.

Bals, ateliers, festivals Durant tout le festival L’été du Canal, ceux qui n’aiment pas prendre le large pourront profiter de plusieurs animations sur la rive… En effet, chaque ville participante organisera différents événements, dont des bals, des animations, des DJ sets ou des concerts. Pour y participer, n’hésitez pas à faire un tour à la péniche-guinguette du Chat qui Pêche ou à la Maison des Jonglages. Petits et grands sont également conviés à participer à des ateliers créatifs, afin de s’initier à la gravure sur pierre, au beatbox ou à fabriquer son pain. Une exposition en plein air sera également à découvrir tout au long des fresques de la Street-Art Avenue, et pour les moments de détente, plusieurs transats seront installés dans les parcs nautiques. Une navette pour circuler sur l’eau Comment traverser les canaux parisiens et découvrir les différentes animations organisées le long de l’eau ? Pour le festival, des navettes fluviales seront mises à disposition au tarif de 1 euro le samedi et 2 euros le dimanche. L’occasion de circuler dans plusieurs endroits entre Paris et Aulnay/Pavillons (paiement en liquide ou carte bancaire). Par ailleurs, un ensemble de forfaits sont proposés pour naviguer et profiter d’une exposition, balade, atelier ou spectacle à tarif préférentiel (en sachant que les événements sont en partie gratuits). Des croisières thématiques sont également proposées aux visiteurs durant ces sept week-ends festifs. Ainsi, vous pourrez embarquer dans des navigations gourmandes, olympiques, patrimoniales, hip-hop ou spécialisées dans l’art urbain. C’est aussi le retour des croisières cinéma, qui emmènent le public jusqu’à l’immense cinéma en plein air du parc de la Villette qui démarre dès 21h. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les différents événements prévus jusqu’au 9 août 2026, rendez-vous sur la page dédiée à L’été du Canal ! L’été du Canal

Jusqu’au 9 août 2026 À lire également : Cet été, des soirées gratuites sont organisées dans plusieurs parcs parisiens pour observer les étoiles Image à la une : L’été du Canal © Arthur Crestani