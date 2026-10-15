Lumière Divine : cette oeuvre monumentale illumine désormais l’église Saint-Eustache à Paris

Depuis le 8 octobre 2026, l’église Saint-Eustache, au cœur du quartier des Halles, accueille Lumière Divine, une installation monumentale imaginée par l’artiste franco-chinoise Jiang Qiong Er. Visible jusqu’au printemps 2027, cette oeuvre investit les niches de la façade occidentale en l’illuminant de différents symboles.

Une œuvre contemporaine à Saint-Eustache

Pensée pour dialoguer avec l’architecture de l’église Saint-Eustache, Lumière Divine s’installe dans les quatre niches de la façade occidentale, longtemps restées inoccupées. Loin d’être de simples pièces décoratives, ces créations dorées conçues par Jiang Qiong Er portent différents symboles réalisés en métal : à la nuit tombée, un éclairage les rend alors d’autant plus visibles depuis la rue.

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Cette création s’inscrit dans la continuité de l’histoire de Saint-Eustache, église gothique du quartier des Halles qui accueille des créations contemporaines depuis plusieurs décennies, dont celles de Keith Haring et John Armleder. Avec Lumière Divine, le monument continue ainsi à métamorphoser sa façade, restaurée en 2024, grâce à aux oeuvres de l’artiste et designeuse franco-chinoise.

Quatre figures saintes

Ce nouveau projet représente ainsi quatre figures liées à l’histoire de Saint-Eustache et de Paris : saint Eustache, saint Louis, sainte Agnès et sainte Geneviève. Au lieu de les représenter sous la forme de personnages figuratifs, l’artiste privilégie des formes symboliques sur leur histoire et les valeurs qui leur sont associées : saint Eustache est évoqué par le cerf et la croix, sainte Agnès renvoie à l’agneau et à la palme du martyre, saint Louis est associé à la couronne d’épines, à la balance et aux livres, et sainte Geneviève est illustrée par des références à la Seine, au Panthéon et à la flamme éternelle.

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Comme son nom l’indiquer, toute l’installation est pensée autour de la lumière. En jouant sur les contrastes entre les fonds dorés, les contrastes de matières et les ombres projetées, Jiang Qiong Er change notre perception de l’église au fil de la journée. Cette approche donne à l’installation une dimension sensorielle et méditative, sans imposer un discours unique au public. Les symboles religieux deviennent ainsi des points de départ pour une réflexion plus large sur la mémoire, la transmission et la place de la spiritualité dans l’espace urbain.

Une spiritualité de l’art

Artiste franco-chinoise, Jiang Qiong Er développe depuis plus de vingt ans un travail à la croisée des arts plastiques, du design et des savoir-faire traditionnels. Elle s’intéresse notamment à la transmission culturelle et au dialogue entre les civilisations, en multipliant les références et les symboles.

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Les recherches de Jiang Qiong Er s’inscrivent dans le projet d’un art universel : l’artiste cherche à concevoir un dialogue entre les cultures, les croyances et les imaginaires qui s’incarne par le recours à des formes abstraites. Ainsi, à Saint-Eustache, sa création Lumière Divine poursuit cette quête en posant une question : comment partager un message commun à des humains aux différentes origines et sensibilités ?

Lumière Divine de Jiang Qiong Er

Lieu : Église Saint-Eustache, 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris

Dates : Jusqu’au printemps 2027

Horaires : Du mardi au vendredi, 8h30-18h30. Samedi et dimanche, 10h-18h30. Fermé le lundi

À lire également : Autrefois, l’église Saint-Eustache était la paroisse des marchands des Halles à Paris

Image à la une : © Jiang Qiong Er 2026