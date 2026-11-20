En mars 2027, le MK2 Museum ouvrira ses portes au cœur du MK2 Bibliothèque, situé dans le 13e arrondissement de Paris. Ce nouvel espace de 1 500 mètres carrés sera dédié à des expositions imaginées par des artistes contemporains, qui feront dialoguer le cinéma, les arts visuels, la musique ou le jeu vidéo.

MK2 ouvre son musée

En mars 2027, le groupe MK2 inaugurera le MK2 Museum, un nouveau musée consacré aux arts visuels et sonores, installé au sein de son complexe MK2 Bibliothèque. Ce lieu s’installera principalement dans deux anciennes salles de cinéma transformées en cinq galeries. Les oeuvres présentées seront conçues pour ces espaces par des artistes contemporains invités, qui allieront le cinéma aux arts plastiques, à la musique ou au jeu vidéo.

Deux grandes expositions sont prévues chaque année dans ce nouveau lieu, où l’on pourra autant découvrir des installations artistiques, des performances ou des concerts. Dans son communiqué, MK2 précise que des dispositifs particuliers sont prévus au sein du musée, notamment un système de son spatialisé et holographique 4DSOUND permettant au public d’être pleinement immergé dans les oeuvres sonores.

Jean Jullien inaugurera le MK2 Museum

Pour son ouverture, le MK2 Museum a choisi l’illustrateur français Jean Jullien, notamment connu pour ses dessins publiés dans The New Yorker. Avec son exposition « The Republic », l’artiste nous mènera dans une ville futuriste placée sous un immense dôme, dans laquelle l’ordre et le confort apparents cachent en vérité une société profondément inégalitaire. Toute ressemblance avec des faits réels n’est bien sûr pas fortuite : toutefois, Jullien ne représente pas seulement notre époque, puisque dans cette ville, la citoyenneté devient un service payant auquel il faut souscrire.

Dans ce parcours en 11 chapitres, on suivra le personnage de Claudia, une citoyenne qui, en se retrouvant sans emploi, perd son droit d’appartenance à cette société. Exclue, elle rejoint The Scum, un territoire peuplé de personnes marginales et technophobes. En mêlant le dessin, la sculpture, les installations et la mise en scène, Jean Jullien nous fait alors déambuler dans un récit inédit, éveillant des réflexions sur notre époque et ses injustices.

MK2 Bibliothèque, un multiplexe en transformation

Situé à côté de la Bibliothèque nationale de France, MK2 Bibliothèque renouvelle ses espaces depuis plusieurs mois. Après la rénovation des 16 salles du complexe par Constance Guisset Studio (équipées pour deux d’entre elles d’une projection laser 4K et du système sonore Dolby Atmos), MK2 s’associe aussi avec le centre Pompidou durant cinq ans pour présenter ses collections et organiser des rencontres.

Porté par Nathanaël et Elisha Karmitz, fils du fondateur de MK2 Marin Karmitz, le groupe ajoute donc une nouvelle dimension à son activité par la création du MK2 Museum. L’objectif semble être de concevoir un immense complexe culturel dans le 13e arrondissement, mêlant les salles de cinéma aux salles d’exposition et de conférence… et ce n’est pas tout. Un hôtel-cinéma MK2, baptisé MK2 Grand Hotel, devrait aussi voir le jour à proximité du musée à la fin de l’année 2027. MK2 Bibliothèque va donc prendre un tout autre visage dans les prochains mois.

Infos pratiques

MK2 Museum

Lieu : MK2 Bibliothèque, 128-162, avenue de France, 75013 Paris

Date : Ouverture en mars 2027

Horaires : Tous les jours, de 11 h à 00h

Tarifs : 19 €. Gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans

Accès : Métro ligne 14 et RER C (station Bibliothèque François-Mitterrand)

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