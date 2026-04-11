À Paris, ces musées proposent des nocturnes en semaine

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui finissent tard : à Paris, plusieurs musées restent ouverts en soirée, ce qui permet d’aller voir une expo après le travail sans attendre le week-end. Louvre, Orsay, Maison Européenne de la Photographie, Palais de Tokyo… voici quelques adresses à garder en tête.

Les grands musées ouverts tard

Le musée du Louvre reste l’une des options les plus évidentes, mais aussi l’une des plus efficaces à envisager en soirée. En effet, le musée est ouvert jusqu’à 21h les mercredis et vendredis, avec une dernière admission une heure avant la fermeture. Ces créneaux permettent souvent de mieux profiter du lieu, de ses grandes galeries et de ses collections, sans avoir l’impression de traverser le musée au pas de course. À l’heure où les journées commencent à rallonger et les températures à s’adoucir, on peut ainsi en profiter pour se balader dans ses jardins, avant ou après la visite, et s’offrir ainsi une vraie parenthèse dans le quotidien.

Le musée du Luxembourg, dans le 6e arrondissement, est également une bonne adresse à retenir pour une sortie de fin de journée, en semaine. Pendant les périodes d’exposition, il est ouvert tous les jours de 10h30 à 19h, avec une nocturne le lundi jusqu’à 22h. C’est typiquement le genre d’adresse que l’on peut garder en tête quand on a envie d’une expo en début de semaine, sans attendre le jeudi ou le week-end. Et là aussi, on en profite volontiers pour jouer les touristes et se balader dans le Jardin du Luxembourg.

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Les meilleures nocturnes du jeudi

Direction les bords de Seine, dans le 7e arrondissement, pour un rendez-vous avec un autre grand musée qui propose une ouverture tardive, notamment le jeudi : le musée d’Orsay. Sa nocturne du jeudi va jusqu’à 21h45, avec un dernier accès à 21h. De quoi prendre vraiment le temps d’explorer la plus riche collection de tableaux impressionnistes et postimpressionnistes au monde, et d’admirer la grande nef et l’architecture de l’ancienne gare d’Orsay, inaugurée en 1900 pour l’Exposition universelle.

Situé au pied de la tour Eiffel, le musée du quai Branly – Jacques Chirac fait partie des adresses à retenir pour le jeudi soir. Le musée, qui ferme plus tôt les autres jours, est ouvert de 9h15 à 22h 15 ce jour-là. Le moment idéal, donc, pour venir admirer les collections venues d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques de ce musée dédié à la préservation et à la valorisation de la diversité des cultures humaines à travers le monde.

Nichée dans un hôtel particulier du Marais, la Maison Européenne de la Photographie propose elle aussi une vraie nocturne du jeudi, de 11h à 22h. Le format se prête très bien à une fin de journée : on peut y passer une heure ou davantage selon les affinités, puis prolonger la soirée dans le quartier où l’animation ne manque pas. Le lieu est dédié à la création internationale contemporaine des années 1950 à nos jours et propose de très chouettes expos photos.

Dans le 16e arrondissement, Le Palais de Tokyo joue encore dans une autre catégorie. Les expositions et événements y sont ouverts de 12h à 22h les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches, et de 12h à minuit le jeudi. Une amplitude horaire rare à Paris, et un lieu qui s’y prête particulièrement bien. Ce centre d’art contemporain parmi les plus importants en Europe pourrait donc bien être au programme de votre prochaine sortie nocturne !

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D’autres musées ouverts le soir à Paris

D’autres musées parisiens jouent aussi la carte des prolongations avec des horaires d’ouverture extensibles selon les jours de la semaine. C’est le cas du musée Maillol, musée privé du 7e arrondissement créé en 1995 par la muse du sculpteur Aristide Maillol, Dina Vierny, qui accueille le public tous les jours de 10h30 à 18h30, avec une nocturne le mercredi jusqu’à 22h. On y découvre de nombreuses œuvres de Maillol ainsi que des expositions consacrées à l’art des XXe et XXIe siècle. Une option intéressante pour celles et ceux qui cherchent une sortie culturelle en milieu de semaine, dans un format plus simple à glisser dans un agenda chargé.

Le musée de l’Armée, aux Invalides, vaut aussi le détour pour une sortie du soir. Il ferme généralement à 18h, mais propose une nocturne tous les premiers vendredis du mois jusqu’à 22h. Le registre change par rapport à Orsay ou à la MEP, mais c’est aussi ce qui permet de varier les plaisirs ! On passe ici à un lieu monumental, avec les Invalides, le tombeau de Napoléon Ier, les collections militaires et une visite qui nous plonge dans l’histoire de France à travers son histoire militaire. Un lieu qui prend une autre dimension à la tombée du jour.

Autre musée qui mérite sa place dans cette sélection : La Monnaie de Paris, dans le 6e arrondissement, qui abrite un musée consacré aux arts du métal, à l’histoire de la monnaie et aux savoir-faire de fabrication. On y trouve à la fois des collections, des dispositifs interactifs et des vidéos pédagogiques sur les techniques de frappe, dans un cadre qui change un peu des musées plus classiques. Le lieu est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h, avec une nocturne le mercredi jusqu’à 21h.

Dans un style très différent, et pour une sortie plus familiale, l’Atelier des Lumières est aussi une bonne idée. Ses horaires varient selon la programmation et peuvent s’étendre jusqu’à 20h pour les dernières admissions. Cette ancienne fonderie du 11e arrondissement transformée en centre d’art numérique offre des expositions immersives uniques, sur des thèmes variés.

On peut aussi penser, selon les jours et les périodes, au musée de la Chasse et de la Nature, au musée Delacroix, ou encore au musée de Cluny. Entre grandes institutions, musées de photographie, lieux d’art contemporain et adresses plus confidentielles, Paris offre finalement pas mal d’options pour caser une expo en soirée sans attendre le week-end.

Horaires, tarifs et expositions en cours sont à retrouver sur les sites officiels de chaque musée.

FAQ des musées ouverts le soir à Paris

Quels musées sont ouverts le soir à Paris ?

Plusieurs musées parisiens proposent des nocturnes en semaine, notamment le Louvre, le musée d’Orsay, le musée du quai Branly – Jacques Chirac, la Maison Européenne de la Photographie, le Palais de Tokyo, le musée du Luxembourg, le musée Maillol, le musée de l’Armée ou encore la Monnaie de Paris.

Quel musée parisien ferme le plus tard ?

Parmi les grands musées cités, le Palais de Tokyo fait partie de ceux qui ferment le plus tard, avec une ouverture jusqu’à minuit le jeudi. D’autres lieux comme le quai Branly, la MEP ou Orsay proposent aussi des nocturnes intéressantes en semaine.

Peut-on visiter un musée à Paris après le travail ?

Oui, plusieurs musées à Paris restent ouverts en soirée certains jours de la semaine. Ces nocturnes permettent de prévoir une sortie culturelle après le travail, sans attendre le week-end.

Image en Une : Le Louvre fait partie des musées ouverts le soir à Paris en semaine. © AdobeStock_vichie81

Mélina Hoffmann