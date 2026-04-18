Nuit des Musées : une fête des lanternes célébrée au sein du musée Guimet

Lors de la Nuit des Musées, ce samedi 16 mai 2026, tous les musées européens vous ouvrent leurs portes gratuitement lors d’une nocturne festive. À Paris, le musée Guimet vous propose de découvrir la culture coréenne avec une fête des lanternes, une projection et une visite guidée dans ses collections jusqu’au pavillon de thé…

Une nuit au musée Guimet

Le samedi 23 mai 2026 sera une nouvelle fois l’occasion de visiter les musées européens lors de la fameuse Nuit des Musées. Parmi eux, le musée Guimet vous accueille de 18h30 à minuit afin de célébrer les coutumes et les croyances coréennes à travers plusieurs animations. Une nocturne qui vous fera également découvrir gratuitement les différents espaces de cet ancien hôtel particulier et ses collections permanentes dédiées à la culture asiatique.

La fête des lanternes

Lors de cette nuit particulière, vous êtes notamment conviés à assister à la fête des lanternes, une tradition asiatique permettant de célébrer l’éternelle Naissance et l’Éveil du Bouddha. Le spectacle sera donné par la compagnie coréenne Baru : le moine Subeom interprètera la célèbre danse des moines, accompagné par les deux danseuses et chanteuses Pak Kee-ryang et Hong Hyo-jin, et par le musicien Jeong Yeon-rak.

Rencontre, projection et visite

Deux autres événements sont prévus durant cette nuit au musée Guimet. Une rencontre avec Hervé Péjaudier sera l’occasion d’évoquer le parcours de Kim Keum-hwa (1931-2019), une célèbre chamane coréenne (mudang) à qui l’on doit l’ouvrage Partager le bonheur, dénouer la rancœur. À l’occasion sera projeté un documentaire sur un rituel privé de la chamane Puchae réalisé par l’anthropologue Alexandre Guillemoz.

Par ailleurs, une visite du musée sera organisée durant la soirée. Installé dans l’hôtel d’Heidelbach, celui-ci détient une importante collection de mobilier d’apparat et d’objets liés à l’art de vivre en Chine et au Japon. Une attention particulière sera donnée au pavillon de thé lové au fond du jardin de bambous et de cerisiers.

Musée Guimet

6 place d’Iéna, 75116 Paris

Samedi 23 mai 2026, 18h30-00h

Entrée libre

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Image à la une : © Musée Guimet