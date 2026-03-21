Nuit des Musées 2026 : voici 5 splendides lieux parisiens à visiter gratuitement en nocturne

C’est le samedi 23 mai 2026 que les musées, bibliothèques et autres lieux patrimoniaux vous accueilleront gratuitement, le temps d’une soirée, pour vous présenter leur architecture, leurs collections ou leurs expositions temporaires, avec quelques animations pour l’occasion ! Voici une sélection de 5 lieux parisiens à découvrir lors de cette Nuit européenne des Musées.

Une visite dans la bibliothèque de l’Inha

Pour la première fois, la Nuit des Musées sera l’occasion de découvrir la magnifique bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art. Ainsi, ce 23 mai 2026, des visites gratuites en soirée vous permettront de contempler la grande salle de lecture conçue par l’architecte Henri Labrouste. Pour l’occasion, des étudiants en archéologie, histoire de l’art et patrimoine vous présenteront ses décors peints, ses médaillons ou ses caryatides monumentales. Un conseil, réservez dès que possible !

Salle Labrouste de l’INHA

58 rue de Richelieu, 75002 Paris

Visites avec médiation, 18h30-22h30

Rencontre avec Carrington au musée du Luxembourg

Dans le cadre de cette nocturne exceptionnelle, le musée du Luxembourg vous dévoile son exposition temporaire dédiée à la peintre surréaliste Leonora Carrington (1917-2011). En parcourant ses toiles peuplées de références mythologiques, vous découvrirez une oeuvre spirituelle soucieuse des enjeux féministes et écologiques. Au cours de la soirée, une performance sera également menée par les danseuses franco-mexicaines Paulina Ruiz Carballido et Stéphanie Janaina en dialogue avec l’art de Leonora Carrington.

Musée du Luxembourg

19 rue de Vaugirard, 75006 Paris

Nocturne de l’exposition, 19h30-00h

Performance, 20h-23h

Une soirée dans la maison de Victor Hugo

Située sur la place des Vosges, la maison de Victor Hugo était l’appartement du célèbre écrivain romantique, avant de devenir un musée consacré à son oeuvre. Dans le cadre de la Nuit des Musées, des visites auront lieu afin de retracer la vie de l’artiste à travers une collection de dessins, peintures, photographies, objets et manuscrits.

Maison de Victor Hugo

Place des Vosges, 75004 Paris

Visites, 19h-23h

Rencontre avec Matisse au Grand Palais

Vous adorez l’oeuvre de Henri Matisse ? Le Grand Palais vous ouvre ses portes pour la nocturne gratuite de son exposition « Matisse, 1941-1954 » dédiée aux dernières années de sa création. Vous y découvrirez un ensemble de peintures, dessins, gouaches découpées, livres illustrés, textiles… et même des vitraux ! Toute une variété de techniques offrant une autre approche du maître fauve.

Grand Palais

Avenue Winston-Churchill, 75008 Paris

Nocturne de l’exposition, 20h-23h

Les curiosités du musée de l’histoire de la Médecine

Situé dans l’ancienne Faculté de Médecine, ce musée retrace l’histoire de l’art opératoire de l’Antiquité jusqu’à la fin du XIXe siècle. On peut ainsi y découvrir des instruments, modèles anatomiques, médailles, tableaux et tout un tas d’instruments étranges évoquant les différentes spécialités de la médecine et l’évolution des savoirs.

Musée d’histoire de la Médecine

12 rue de l’École de Médecine, 75006 Paris

Visite, 17h30-23h

Nuit européenne des Musées

Samedi 23 mai 2026

Programme à découvrir ici

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Image à la une : Salle Labrouste © INHA