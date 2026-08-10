Paris Plages : cette semaine, vous pouvez vous initier gratuitement aux échecs au bord de l’eau

Vous aimeriez apprendre à jouer aux échecs ? Cette semaine du 10 au 16 août 2026, Chess prend ses quartiers à Paris Plages, au niveau du pont Louis-Philippe (4e) pour vous faire découvrir le jeu gratuitement au bord de l’eau. Que vous soyez initiés ou débutants, vous pourrez profiter de tables mises à disposition et des conseils d’animateurs sans réservation nécessaire.

Les échecs au bord de l’eau

À Paris Plages, l’édition 2026 accueille joueurs débutants et confirmés à venir s’asseoir devant un échiquier. Du 10 au 16 août, le public peut emprunter gratuitement du matériel directement sur place et profiter des tables mises à leur disposition. Entre deux activités ou simplement pour profiter du bord de Seine, chacun peut rencontrer les équipes et les autres joueurs afin de découvrir les règles, faire une partie ou même défier ses proches !

Les organisateurs de l’événement, baptisé Chess, souhaitent que les tables soient occupées par des personnes de tous les niveaux afin de mieux faire connaître le jeu d’échecs sans nécessairement passer par un club. Le mélange entre des débutants et des joueurs plus expérimentés permet aussi de s’observer les parties des uns et des autres pour s’inspirer et se donner des astuces… On apprend plus vite ainsi !

Des initiations pour les débutants

Si vous êtes curieux mais que vous n’avez jamais touché à un plateau d’échecs, sachez que les animateurs sont présents sur place pour vous expliquer les bases du jeu, les déplacements de chaque pièce et les premières stratégies qui vont avec. Pas besoin d’entrer tout de suite dans un tournoi ! Vous aurez le temps de vous entraîner sur les tables mises à disposition durant ces six jours.

Cette ouverture gratuite au public permet aussi de casser certaines idées reçues autour des échecs. Si le jeu est redevenu populaire grâce à des séries comme Le Jeu de la dame, il a la réputation d’être complexe et peut parfois intimider les non initiés. Avec un peu d’entraînement, vous pourrez donc apprendre et progresser au fil des parties : il sera toujours temps de s’entraîner dans les tables qui sont installées dans certains parcs publics de la capitale !

Une activité de Paris Plages

L’installation de Chess prend place dans le cadre de Paris Plages. Jusqu’au 30 août 2026, l’événement estival investit le bassin de la Villette et les quais de Seine avec de nombreuses activités gratuites : baignade surveillées, canoë-kayak, trampolines, cours de danse et des séances de sport sur les différents sites, tandis que des transats sont accessibles pour profiter du calme au bord de l’eau.

Cette semaine, entre deux baignades, une promenade sur les quais ou une activité nautique, les visiteurs pourront donc s’accorder une pause autour d’un échiquier sans avoir à apporter son matériel… L’avantage, c’est qu’aucune réservation n’est nécessaire pour occuper les tables. Il faudra juste se rendre sur place et s’installer sur l’une de celles qui seront libres… pour pouvoir (peut-être) prononcer le fameux « échec et mat » !

Chess

Quais de Seine, pont Louis Philippe

34 voie Georges-Pompidou, 75004 Paris

Du 10 au 16 août 2026, 12h-19h

Gratuit, sans réservation

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