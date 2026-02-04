11 danseurs des 4 coins du monde : DUB est le spectacle de danse urbaine le plus attendu de ce début d’année

En partenariat avec Le Théâtre du 13e Art

Onze danseurs venus des quatre coins du monde, de la musique live, une scénographie immersive et une énergie brute héritée des scènes underground : l’un des spectacles les plus attendus de ce début d’année, DUB, s’apprête à enflammer la scène de l’une des plus grandes salles de spectacle de la rive gauche !

Une danse née des cultures underground

À vos agendas : dès le 6 février prochain, c’est au cœur du 13e arrondissement qu’il faudra se rendre, au théâtre 13e Art situé dans le centre commercial Italie 2, pour vibrer au rythme des danses urbaines. À l’origine de ce projet, une idée, une envie : celles de faire dialoguer les danses urbaines nées dans les communautés underground du monde entier. Abolir les frontières entre hip-hop, pantsula, waacking, coupé-décalé, dancehall et électro, et le faire se croiser et se répondre dans une même dynamique.

Sur scène, les interprètes évoluent autour de cubes modulables qui évoquent autant les façades d’immeubles des grandes métropoles que les sound systems des free parties, autrement dit les collectifs, la philosophie ou encore l’histoire qui sont à l’origine de ces réunions musicales festives. Entre hip-hop, waacking, électro et influences reggae, DUB bouscule les codes et transforme la scène en véritable terrain de jeu collectif. Les corps circulent, se rencontrent, se synchronisent puis se dispersent à nouveau, créant un espace mouvant et collectif. Une danse plurielle et entraînante qui reflète une génération connectée, influencée par les réseaux sociaux, mais toujours profondément ancrée dans la culture de la rue.

Une création portée par Amala Dianor et Awir Léon

Aux commandes de cette création, le chorégraphe et danseur Amala Dianor, figure reconnue de la scène contemporaine, connu pour sa capacité à fusionner les styles et à faire dialoguer les esthétiques. Formé au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers, il développe depuis plus de dix ans un langage chorégraphique organique et hybride, salué sur les scènes internationales. Avec sa compagnie, il multiplie les projets, les collaborations et les tournées à travers le monde. « Dub représente cette jeunesse universelle qui vient partager avec les spectateurs la joie de danser, mais surtout des danses qui sont méconnues et se pratiquent dans des cercles underground. » explique-t-il.

À ses côtés, Awir Léon assure la musique live sur scène. Auteur, compositeur et performer, il mêle influences africaines, soul, reggae et électro dans une signature sonore chaude et planante. Les morceaux sont mixés en direct, accompagnant les danseurs dans une énergie organique. Plus qu’une simple bande-son, la musique devient un partenaire de jeu, modulant les rythmes, les tensions et les respirations du spectacle.

DUB : une expérience scénique… et festive

Genre musical issu du reggae jamaïcain, le principe du « dub », qui donne son nom et son essence au spectacle, consiste à remixer les rythmes et les mélodies en temps réel à partir de bandes magnétiques pour distordre les sons comme les mouvements, amener à d’autres lectures de morceaux que l’on connaît, et ouvrir à de nouveaux horizons chorégraphiques. Le résultat est captivant, et on se laisse complètement happer par l’énergie collective et joyeuse qui émane de ces jeunes danseurs virtuoses, et on ne se ferait vraiment pas prier pour aller libérer notre plus beau déhanché à leurs côtés !

Et ça tombe finalement assez bien car l’expérience ne s’arrête pas au spectacle. En effet, une fois le rideau tiré et les applaudissements généreusement distribués, la soirée continue… et la fête commence ! Après chaque représentation, Awir Léon invite le public à prendre part aux after-shows organisés au sein du théâtre dans un tout nouveau lieu dédié : La 13e Heure. De 21h30 à 1h du matin : DJ set, ambiance festive et cocktails signature sont au programme pour prolonger cette parenthèse collective de danse, de joie et de partage, fidèle à la devise du hip-hop que nous rappelle Amala Dianor : « Peace, Unity, Love and Having Fun ».

DUB

À partir du 5 février au 13e Art.

Image en Une : DUB la création d’Amala Dianor et Awir Léon © Pierre-Gondard

Mélina Hoffmann