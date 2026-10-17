Espace Paris Plaine : des spectacles jeune public à 11 €

Dans le 15e arrondissement de Paris, une adresse mérite d’être connue des familles amatrices de spectacles ! Entièrement consacré au jeune public, l’Espace Paris Plaine propose d’octobre à avril du théâtre, des comédies musicales, de la danse ou encore des marionnettes. Et avec un plein tarif fixé à seulement 11 €, voilà une belle occasion de faire découvrir le spectacle vivant aux enfants dès leur plus jeune âge !

Un théâtre parisien consacré aux jeunes spectateurs depuis plus de 30 ans

L’histoire du lieu commence pourtant bien avant sa spécialisation. Ouvert en 1973 sous le nom de Théâtre de la Plaine, il conserve encore l’architecture caractéristique de cette époque, mêlant béton, céramique et verre. Devenu théâtre d’arrondissement au début des années 1980, il accueille alors de nombreuses créations et de jeunes compagnies avant d’opérer un véritable tournant en 1992, lorsqu’il décide de consacrer sa programmation au jeune public. Sa salle à l’italienne compte aujourd’hui 282 places, dans un format suffisamment intimiste pour permettre aux enfants de rester proches de la scène.

Plus de trente ans après ce changement de cap, cette vocation reste au cœur du projet. Selon les spectacles, les enfants peuvent y venir dès 4, 5, 6 ou 7 ans, mais les productions sont pensées pour être partagées avec les adultes. Et ça tombe bien, car nous, on adore aller voir des spectacles jeune public même sans enfant !

Comédie musicale, théâtre classique ou contemporain, mime, ballet, marionnettes… les formes changent tout au long de l’année, avec l’envie de faire découvrir aux plus jeunes toute la richesse du spectacle vivant. Et pour prolonger l’expérience, certains théâtres et salles de concert parisiens proposent aussi d’initier les enfants à la musique dès leur plus jeune âge.

Comédies musicales, théâtre, ballet : une saison riche en découvertes

Pour lancer la saison 2026-2027, l’Espace Paris Plaine a choisi Flash, le petit papillon dont les minutes sont contées, une comédie musicale familiale programmée jusqu’au 25 octobre. Le héros, qui découvre à sa sortie de chrysalide qu’il est un éphémère, n’a plus que 24 heures pour atteindre son objectif : rejoindre les centaines de projecteurs du Stade de France. Dès le 27 octobre, changement de registre avec L’Esprit critique illustré, un spectacle burlesque qui aborde informations, complotisme et mécanismes cognitifs avec humour.

Puis, du 11 au 22 novembre, Loomie fera monter sur scène une comédienne entourée de six robots animatroniques, dans une histoire qui interroge notamment l’intelligence artificielle et la liberté.

La suite de la saison navigue tout autant entre les univers. Le Barbier de Séville sera adapté pour les enfants du 25 novembre au 6 décembre, avant une création autour de La Belle au bois dormant pour les fêtes de Noël. En 2027, Boucle d’Or comparaîtra carrément devant un tribunal dans Le Cas délicat de Boucle d’Or, où le public participe au verdict, tandis que Deux Rien racontera une rencontre sans prononcer un mot, entre mime, danse et clown. Suivront notamment le théâtre musical participatif des Aventures de Papeï, les marionnettes des Yeux de Taqqi, une nouvelle création consacrée au Capitaine Crochet, puis une comédie musicale autour des douze travaux d’Hercule pour terminer la saison en avril.

Une sortie familiale à petit prix dans le 15e

Autre particularité appréciable : ici, découvrir le spectacle vivant ne nécessite pas forcément un gros budget. Le plein tarif est de 11 €, pour les adultes comme pour les enfants. Un tarif réduit à 7 € s’applique notamment aux centres de loisirs, établissements scolaires, collectivités et abonnés, tandis qu’un tarif solidaire de 8 € est prévu dans certaines situations.

Une carte d’abonnement à 8 € permet par ailleurs d’acheter deux places à 7 € pour chaque spectacle de la saison. Et le théâtre propose même d’y organiser l’anniversaire d’un enfant ! Après la représentation, une table est réservée dans le hall pour partager un gâteau entre copains. Le tout sans supplément, avec un tarif de 7 € par personne à partir de 10 participants.

Installé rue du Général Guillaumat, l’Espace Paris Plaine se trouve à quelques minutes du parc Georges-Brassens, dont les anciens abattoirs de Vaugirard ont laissé plusieurs vestiges étonnants. De quoi facilement prolonger la sortie par une balade, un tour au marché du livre ancien le week-end ou quelques pas dans le jardin. Côté transports, le théâtre est accessible par le tramway T3 à Georges Brassens, le bus 89, ou depuis les métros Porte de Versailles et Porte de Vanves.

Infos pratiques

Espace Paris Plaine

Adresse : 13 rue du Général Guillaumat, 75015 Paris

Saison : d’octobre 2026 à avril 2027

Horaires : principalement mercredi, samedi et dimanche à 15h, avec des représentations supplémentaires pendant certaines vacances scolaires

Tarifs : plein tarif 11 € – tarif réduit 7 € – tarif solidaire 8 €

Accès : T3 Georges Brassens – bus 89 – métros Porte de Versailles ou Porte de Vanves

Questions fréquentes sur l’Espace Paris Plaine

À partir de quel âge peut-on voir un spectacle à l’Espace Paris Plaine ?

La saison 2026-2027 propose des spectacles accessibles dès 4 ans, notamment Les Aventures de Papeï et Les Yeux de Taqqi. Les autres productions sont généralement conseillées à partir de 5, 6 ou 7 ans.

Peut-on organiser un anniversaire à l’Espace Paris Plaine ?

Oui, le théâtre propose d’organiser des anniversaires autour d’un spectacle, avec un espace réservé dans le hall pour partager le gâteau après la représentation. Le tarif est de 7 € par personne à partir de 10 participants, sans supplément d’organisation.

Comment réserver des places à l’Espace Paris Plaine ?

Les réservations s’effectuent en ligne, depuis le site du théâtre, ou par téléphone au 01 40 43 01 82. Les billets doivent ensuite être retirés au guichet le jour de la représentation.

Image en Une : Trois spectacles jeune public à découvrir à l’Espace Paris Plaine : Les Yeux de Taqqi, Capitaine Crochet et Les Aventures de Papeï. © Fanny Michaëlis / Alice Touvet / Opale

Mélina Hoffmann