Ateliers créatifs à Lyon : 10 activités insolites à tester absolument

À Lyon, les ateliers créatifs ont plus que jamais la cote : céramique, maroquinerie, tufting, cuisine locale ou japonaise… Grâce aux plus de 500 expériences Wecandoo proposées dans la capitale des Gaules et ses environs, il est possible de rencontrer des artisans passionnés pour apprendre un savoir-faire, créer un objet unique, ou encore s’initier à une spécialité culinaire emblématique. Voici donc nos 10 activités insolites préférées à tester absolument à Lyon !

1. Tourner des bols en céramique avec Vida

Envie de mettre les mains dans la terre ? Dans son atelier situé à Jean Macé, Vida initie les participants aux bases du tournage céramique pendant 2h. Après une découverte du malaxage et des gestes essentiels du potier, chacun réalise son duo de bols au tour, qu’il récupérera après cuisson quelques semaines plus tard. Une expérience permettant de découvrir un artisanat aussi technique qu’apaisant, idéale pour les curieux comme pour les amateurs de céramique en quête d’un premier contact avec le tour ! Accessible dès 15 ans.

Prix : 60€ par personne

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2. Créer un terrarium avec Estelle

Pour les amoureux de plantes et de décoration végétale, cet atelier propose de créer son propre terrarium aux côtés d’Estelle à Caluire-et-Cuire. Après avoir découvert les bases de cet écosystème miniature autonome, les participants sélectionnent plantes, mousses et éléments décoratifs pour composer un objet végétal esthétique et facile à entretenir. Une activité parfaite pour ajouter une touche de nature à son intérieur tout en découvrant un savoir-faire artisanal tendance.

Prix : 65€ par personne

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3. Réaliser un pâté en croûte avec Cédric

Le pâté en croûte est l’un des fleurons de la gastronomie lyonnaise, et cet atelier permet d’en maîtriser les secrets de A à Z aux côtés de Cédric, chef cuisinier. Au programme : réalisation de la pâte, composition de la farce aux ingrédients de saison, montage, cuisson et coulée de gelée. On repart avec environ 8 tranches de son propre pâté, de quoi impressionner ses convives du soir ! Un atelier ancré dans la grande tradition charcutière lyonnaise.

Prix : 170€ par personne

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4. Fabriquer une ceinture en cuir avec Julie

Julie et son équipe sont maroquinières, spécialisées dans la création d’accessoires en cuir sur mesure, et sont à l’origine de la marque Make my bag. Dans leur atelier lyonnais, elles initient les participants aux gestes fondamentaux de la maroquinerie : découpe du cuir, finition des bords et assemblage et personnalisation pour repartir avec une ceinture fabriquée de ses propres mains !

Prix : 85€ par personne

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5. S’initier à l’apiculture avec Georges

Observer les abeilles de près et comprendre le fonctionnement d’une ruche : c’est ce que propose Georges lors de cette initiation à l’apiculture dans la campagne aux portes de Lyon. Équipés comme de véritables apiculteurs, les participants découvrent le rôle essentiel des abeilles, le fonctionnement d’une colonie et les techniques de récolte du miel. Une activité aussi pédagogique que fascinante, parfaite pour renouer avec la nature.

Prix : 50€ par personne

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6. Tufter un tapis avec Philippine

Le tufting est sans doute l’une des activités créatives les plus tendance du moment, et cet atelier lyonnais du 7e arrondissement permet de s’y initier dans une ambiance ludique. Guidés par Philippine, on apprend à manier le tufting gun (ce pistolet spécial qui consiste à projeter de la laine dans un canvas) pour créer un tapis personnalisé prêt à trôner dans son intérieur. Une activité originale, relaxante et particulièrement satisfaisante, qui séduit autant les amateurs de déco que les passionnés de DIY.

Prix : 129€ par personne

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7. Réaliser une tarte à la praline rose de Lyon avec Thierry-Rodolphe

Impossible de parler de gastronomie lyonnaise sans évoquer la mythique tarte à la praline rose… Lors de cet atelier, Thierry-Rodolphe transmet donc tous les secrets de cette spécialité sucrée iconique : réaliser la pâte brisée sucrée, préparer la garniture aux pralines concassées et obtenir cette teinte rose éclatante qui fait l’identité du dessert. Chef cuisinier lyonnais engagé dans la valorisation du patrimoine gastronomique local, il figure notamment au palmarès du Mondial de la Praline. Un vrai bonheur de repartir avec sa propre tarte artisanale !

Prix : 85€ par personne

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8. Découvrir le vitrail Tiffany avec Marie

Pour une parenthèse artistique hors du temps, direction l’atelier de Marie afin de découvrir la technique du vitrail Tiffany. Découpe du verre coloré, enrobage au cuivre, assemblage et soudure : vous apprendrez les gestes minutieux nécessaires à la création d’une pièce lumineuse et colorée. Une initiation accessible, même sans aucune expérience préalable, qui révèle la magie du verre. En plus, vous repartirez avec votre création sous le bras, prête à être exposée !

Prix : 75€ par personne

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9. Réaliser un couteau de table avec Éric

Éric est coutelier de métier, installé dans le quartier de la Croix-Rousse depuis de nombreuses années. Son atelier est une initiation complète à la coutellerie d’art : on choisit sa lame (acier inoxydable ou carbone) et ses plaquettes de manche (bois ou fibre de carbone), puis on découpe, ajuste, polit et aiguise pour obtenir un couteau de table entièrement façonné de ses mains. L’atelier se déroule sur une journée complète, technique, précis, et particulièrement gratifiant, il permet de réaliser un objet unique, aussi esthétique qu’utile au quotidien.

Prix : 160€ par personne

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10. Cuisiner un ramen avec Ying

Les amateurs de cuisine japonaise vont adorer cet atelier animé par Ying autour du ramen maison. Ils apprendront à réaliser un bol complet de A à Z : le bouillon longuement infusé (avec option végétarienne disponible), les nouilles fraîches pétries et étirées à la main, l’œuf mollet mariné et toutes les garnitures qui font la richesse de ce plat… Avant de déguster leur création sur place. Une expérience conviviale et gourmande qui fait voyager sans quitter Lyon.

Prix : 75€ par personne

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