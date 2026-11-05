Les calendriers de l’Avent les plus insolites à découvrir en 2026

Et si, cette année, on changeait des traditionnels chocolats pour patienter jusqu’à Noël ? Livres à dévorer chapitre après chapitre, expériences à partager en amoureux ou coffrets voyance qui sortent vraiment de l’ordinaire… Les calendriers de l’Avent se réinventent et réservent désormais bien des surprises ! Pour les petits comme pour les grands, voici donc notre sélection des calendriers de l’Avent les plus originaux de 2026, à offrir ou à s’offrir pour rendre le mois de décembre encore plus réjouissant.

1. Les calendriers de l’Avent littéraires

L’Aigue Marine, par le CLUB de l’Avent

Un roman policier, un puzzle et une multitude de surprises réunis dans un même calendrier de l’Avent : voilà de quoi rendre le mois de décembre particulièrement captivant ! Imaginé par les éditions lyonnaises En Cavale, ce superbe coffret collector propose une véritable enquête à vivre pendant 24 jours. Chaque matin, on découvre un nouveau chapitre d’un polar signé Margaux Bruineaud et Blandine de Lestrange, ainsi que les 500 pièces d’un puzzle illustré à assembler progressivement. Au fil de l’histoire, d’autres découvertes viennent enrichir l’expérience : un mini-puzzle caché, une lettre immersive, du thé Clipper ou encore de la jolie papeterie. Un concept original qui devrait particulièrement plaire aux amateurs de mystères et aux amoureux des beaux livres.

Prix : 69 €

Où l’acheter ? : exclusivement sur le site d’En Cavale

Le calendrier de l’AventUre « Europe mécanique »

Avec son calendrier de l’Avent’Ure, En Cavale nous emmène cette fois-ci en famille (dès 10 ans) à travers une Europe imaginaire peuplée d’automates, de mystérieux personnages et de machines à voyager dans le temps… Chaque jour, on dévore un nouveau chapitre de l’histoire et on ouvre une case pour récolter des indices et résoudre une énigme afin d’avancer dans l’aventure. Au programme : un maxi-calendrier recto verso, du matériel d’espionnage et 24 mystères à élucider, à raison de 10 à 20 minutes de jeu quotidien. Une expérience particulièrement bien pensée pour les adolescents, qui mêle lecture, réflexion et imagination tout en réunissant petits et grands autour d’un même défi !

Prix : 34,90 €

Disponibilité : à commander, livraison prévue mi-novembre 2026

Où l’acheter ? : sur le site d’En Cavale⁠

Un Noël sur la lune

Avec Un Noël sur la lune, Mathias Malzieu, chanteur du groupe Dionysos et auteur de La Mécanique du cœur, signe un conte aussi poétique que loufoque. Nous y faisons la connaissance de Gaston Angel, un garçon de 12 ans qui rêve de décrocher la Lune. Après avoir emprunté l’aéronef de son père et percuté la tour Eiffel, le voilà embarqué dans une aventure extraordinaire à bord d’une fusée, à la rencontre des mystérieux Sélénites… Publié aux éditions Auzou, ce roman mêle humour, fantaisie et magie de Noël : une histoire trépidante à savourer au rythme de l’Avent, pour prolonger chaque soir le plaisir de retrouver ses personnages.

Prix : 18,95 €

Âge : dès 9 ans

Disponibilité : dès le 24 septembre 2026

Où l’acheter ? : sur le site d’Auzou et en librairie

2. Les excentriques

Kusmi Tea

Cette année, Kusmi Tea se prend au jeu de la voyance : inspiré d’un mystérieux cabinet de divination, son calendrier de l’Avent nous invite à tirer les cartes et à découvrir chaque jour une nouvelle prédiction… accompagnée d’une pause thé ! Derrière ses 24 cases se cachent des thés noirs, verts et blancs, des infusions bio, mais aussi deux recettes de Noël en édition limitée, un accessoire exclusif et même une étonnante spécialité de thé à tartiner. Le tout, dans un superbe coffret aux illustrations ésotériques, peuplé de symboles astrologiques, de cartes de tarot et d’un œil protecteur. Définitivement l’un de nos coups de coeur de l’année !

Prix : 38,90 €

Où l’acheter ? : sur le site de Kusmi Tea et en retrait dans certaines boutiques, selon les stocks.

3. Les coquins

LELO

Pourquoi attendre le 24 décembre pour s’offrir un cadeau à deux ? Pour la première fois, la marque suédoise LELO lance son propre calendrier de l’Avent spécialement imaginé pour les couples. Ici, pas de chocolat ni de petites gourmandises, mais une sélection d’objets de plaisir, d’accessoires sensuels et de produits de bien-être intime. Le concept mise sur une découverte à partager, à son rythme, pour explorer de nouvelles sensations et s’accorder des moments de complicité. Avec une valeur totale de 700 €, ce coffret haut de gamme s’adresse aux amoureux qui souhaitent s’offrir un Noël résolument différent… Et pimenté !

Prix : 399 € (valeur annoncée des produits 700 €)

Où l’acheter ? : sur le site de Lelo

Passage du Désir

Chez Passage du Désir, le calendrier de l’Avent ne se contente pas de dévoiler des surprises : il propose aussi de relever des défis en amoureux ! Pour sa 6ème édition, l’enseigne française a imaginé 3 coffrets, dont une nouvelle version Deluxe, qui renferment chacun 24 produits : 8 sextoys, 7 cosmétiques, 6 accessoires et 3 jeux. Mais c’est surtout leur fonctionnement qui nous plaît : un jour sur deux, chacun ouvre secrètement une case et dispose de 24 heures pour surprendre son partenaire. Cache-cache sensuel, confidences sur l’oreiller, dîner sous haute tension… Les défis se succèdent pour entretenir le jeu et la complicité jusqu’à Noël. Et pour les plus curieux, la version Deluxe réserve notamment le Womanizer Next et l’œuf connecté Lush 3 de Lovense.

Prix : 189 € pour les versions Premium et 289 € pour la version Deluxe

Disponibilité : dès le 15 octobre 2026, en édition limitée

Où l’acheter ? : sur le site Passage du Désir et dans les boutiques Passage du Désir.

4. Les petits prix (moins de 20€)

Lidl

Pas besoin de dépenser une fortune pour s’offrir un calendrier de l’Avent beauté : avec son coffret à 19,99 €, Lidl propose 24 surprises pour se pomponner au fil du mois de décembre. Derrière son décor bleu nuit et or, décoré de boules et de guirlandes de Noël, se cachent des produits de soin, de maquillage et des accessoires pour compléter sa routine beauté. Vernis, rouges à lèvres, pinceaux et autres petites attentions composent cet assortiment pensé pour varier les plaisirs. Un calendrier accessible qui permet de s’accorder chaque matin une petite parenthèse bien-être sans faire exploser son budget !

Prix : 19,99 €

Disponibilité : dès le 29 octobre 2026

Où l’acheter ? : dans les supermarchés Lidl

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