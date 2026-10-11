Paris est une fête : les plus grandes célébrations de la capitale

Paris a toujours rassemblé les foules, que ce soit pour manifester ou pour commémorer ! Mais il existe aussi des moments où la fête a été le fer de lance des rassemblements. Depuis la Révolution, certains jours de liesse ont attiré dans ses rues plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de personnes. Des Parisiens armés de pelles en 1790 aux supporters des Bleus sur les Champs-Élysées, voici un retour sur ces jours où le bonheur était maître ! Autant dire qu’on en a tous besoin.

1790 : la Fête de la Fédération

Un an après la prise de la Bastille, la Révolution est loin d’être terminée. Pourtant, le 14 juillet 1790, l’heure est officiellement à l’unité. Une gigantesque Fête de la Fédération est organisée au Champ-de-Mars afin de célébrer le premier anniversaire de la prise de la Bastille et la réconciliation de la Nation. Pour accueillir tout ce petit monde, il faut transformer les lieux. Dès le 1er juillet, 1200 ouvriers commencent à aménager le Champ-de-Mars. Ils sont rapidement rejoints par une foule de volontaires : bourgeois, commerçants, religieux ou aristocrates viennent eux-mêmes ! Le plus dingue, c’est que même Louis XVI participe symboliquement aux travaux. Le terrain est transformé en gigantesque cirque à l’antique. Le jour J, 14000 soldats fédérés venus de toute la France défilent de la Bastille au Champ-de-Mars sous les bannières de leurs départements. Au total, le chiffre est colossal : les estimations de la population parisienne autour de la Révolution oscillent entre environ 525000 et 600000 habitants. Donc, la foule réunie pour la Fédération représentait à elle seule l’équivalent d’environ deux Parisiens sur trois ! Une messe sera célébrée sur l’autel de la Patrie et Louis XVI y prête serment à la Constitution. Pendant quelques heures, au moins, monarchie, Révolution et centaines de milliers de Français donnent l’image d’une immense réconciliation nationale. Vous vous en doutez, « la terreur » viendra par la suite, donc cette célébration unie ne durera pas bien longtemps !

1919 : l’Armistice

Continuons d’avancer dans le temps, et rendez-vous le 14 juillet 1919. Nous sommes 8 mois après l’Armistice, et quelques semaines après la signature du traité de Versailles. Paris organise le gigantesque Défilé de la Victoire. Le cortège part de la porte Maillot, passe sous l’Arc de Triomphe, descend les Champs-Élysées, traverse la Concorde puis rejoint la place de la République. En tête, marchent 1000 mutilés de guerre. Foch et Joffre ouvrent le défilé à cheval, rien que ça ! Sur les trottoirs, c’est une véritable marée humaine : les estimations évoquent entre 1 et 2 millions de spectateurs. Pour que vous compreniez à quel point c’est immense, sachez que Paris atteindra son maximum historique de population seulement deux ans plus tard, en 1921, avec environ 2,9 millions d’habitants ! Donc la foule de ce défilé équivalait à près de 70 % de la population parisienne !

1944 : la Libération de Paris

25 ans plus tard, les Champs-Élysées connaissent une nouvelle foule ! Après 4 ans d’Occupation, Paris est libérée le 25 août 1944. Le lendemain, le général de Gaulle se rend à l’Arc de Triomphe avant de descendre les Champs-Élysées, accompagné du général Leclerc. Ces photographies, on les connaît toutes : la foule était d’une densité absolue. Le Musée de l’Armée évoque plusieurs millions de personnes venues assister au défilé du 26 août 1944. C’est d’autant plus symbolique en sachant que quatre ans auparavant, le 14 juin 1940, les soldats allemands avaient eux-mêmes paradé sur cette avenue. Ce sont 1524 jours d’Occupation qui prennent fin. Notez néanmoins que Paris n’est pas encore totalement sortie de la guerre. Les combats se poursuivent ailleurs en France.

1989 : les 200 ans de la Révolution

Le traditionnel défilé du 14 juillet, on connaît, mais certains d’entre-vous doivent garder un souvenir plus vif du 14 juillet 1989. Pour le bicentenaire de la Révolution, les Champs-Élysées ont été transformés en scène géante. Le spectacle a été pensé comme un événement international. Pendant trois heures, environ 6000 artistes et figurants défilent entre l’Étoile et la Concorde. Musiciens, danseurs, tambours, chars et costumes composent un spectacle démesuré, conclu par une image restée célèbre : Jessye Norman chantant La Marseillaise, vêtue dans les couleurs du drapeau. Dans Paris même, un million de spectateurs assistent au spectacle. Le chiffre est encore plus fou quand on regarde au-delà de la capitale : la retransmission aurait été suivie par 800 millions de téléspectateurs dans le monde. En résumé : pour chaque personne présente sur les Champs-Élysées, environ 800 autres regardaient la fête à la télé.

1998 et 2018 : Coupe du Monde de foot

Comment ne pas évoquer la fête et Paris, sans parler du foot ? Le 12 juillet 1998, la France bat le Brésil 3-0 au Stade de France et remporte sa première Coupe du monde. Certains doivent encore se souvenir du fameux « Et 1, et 2, et 3-0 ! ». Comme d’habitude, parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, le monde s’est rassemblé sur les Champs-Élysées. Environ 1,5 million de personnes y sont arrivées au cours de la nuit. À l’époque, Le Monde décrit le rassemblement comme l’un des plus importants observés en France depuis la Libération. Vingt ans plus tard, rebelote : le 15 juillet 2018, les Bleus battent la Croatie 4-2 à Moscou et décrochent leur deuxième étoile. Plus d’un million de supporter se retrouvent à Paris.

Petite victoire statistique pour les anciens : avec environ 1,5 million de personnes en 1998 contre plus d’un million en 2018, la première étoile garde le record des festivités ! Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, la population réunie sur les Champs a représenté l’équivalent de la moitié des habitants de Paris. Maintenant, on attend de voir quel prochain rassemblement créera un nouveau record !

Photo à la une : Coupe du Monde 2018, Paris en fête © Icon Sport